Nieuwe leden in WhatsApp-groepsgesprekken kunnen voortaan de gespreksgeschiedenis zien. Dit is volgens WhatsApp een van de meest aangevraagde functies. Beheerders kunnen kiezen of nieuwe leden de geschiedenis mogen lezen.

Ken je die situatie waar je iemand toevoegt aan een WhatsApp-groepsgesprek en vervolgens moet je diegene helemaal bijpraten? Ze kunnen immers niet zien wat er al is besproken voordat ze werden toegevoegd. Dat is met de nieuwe update van WhatsApp verleden tijd. De functie werd door WhatsApp aangekondigd en de uitrol gaat meteen van start. We vertellen je wat je over WhatsApp groepsgesprekgeschiedenis moet weten.

WhatsApp groepsgesprekgeschiedenis tonen voor nieuwe leden

Wanneer je als beheerder een nieuw lid aan je groep toevoegt, krijg je voortaan de keuze om groepsgesprekgeschiedenis mee te sturen. Hiervoor zie je tijdens het toevoegen van leden een schakelaar. Wil je geen oude berichten meesturen, dan kan dat natuurlijk ook nog gewoon. Het delen van oude berichten gaat in stappen van 25, 50, 75 en 100 berichten.

Het nieuwe lid en andere groepsleden worden op de hoogte gebracht als oude berichten worden gedeeld. In een melding in de chat zien gebruikers wie er is toegevoegd en het moment vanaf waar ze eerder gedeelde berichten kunnen lezen. Vind je het als beheerder een risico dat nieuwe leden oude berichten kunnen zien, dan kun je deze functie uitschakelen voor jouw groep. Andere leden kunnen de groepsgesprekgeschiedenis niet meesturen wanneer zij iemand uitnodigen.

Uitrol al van start

De uitrol van WhatsApp groepsgesprekgeschiedenis is meteen begonnen, zo meldt WhatsApp. Het kan dus zijn dat je de nieuwe optie nog niet ziet. Wij verwachten dat de uitrol snel wordt afgerond. Houd de app dus even in de gaten en zorg dat je op de nieuwste versie zit.

Over uitrol gesproken: eerder deze maand kwam WhatsApp ook al met handige nieuwe functies op de proppen. Je kunt nu bellen via WhatsApp Web. Voorheen moest je per se de desktopapp downloaden.

