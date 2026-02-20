Uitgelicht
Alles over Apple's verwachte maart-aankondigingen
WhatsApp Groepsgesprekgeschiedenis

Nieuwe groepsleden in WhatsApp kunnen voortaan gespreksgeschiedenis zien: ‘Een van de meest gevraagde functies’

Nieuws Apps
Nieuwe leden in WhatsApp-groepsgesprekken kunnen voortaan de gespreksgeschiedenis zien. Dit is volgens WhatsApp een van de meest aangevraagde functies. Beheerders kunnen kiezen of nieuwe leden de geschiedenis mogen lezen.
Daniel Vischjager -

Ken je die situatie waar je iemand toevoegt aan een WhatsApp-groepsgesprek en vervolgens moet je diegene helemaal bijpraten? Ze kunnen immers niet zien wat er al is besproken voordat ze werden toegevoegd. Dat is met de nieuwe update van WhatsApp verleden tijd. De functie werd door WhatsApp aangekondigd en de uitrol gaat meteen van start. We vertellen je wat je over WhatsApp groepsgesprekgeschiedenis moet weten.

WhatsApp groepsgesprekgeschiedenis tonen voor nieuwe leden

Wanneer je als beheerder een nieuw lid aan je groep toevoegt, krijg je voortaan de keuze om groepsgesprekgeschiedenis mee te sturen. Hiervoor zie je tijdens het toevoegen van leden een schakelaar. Wil je geen oude berichten meesturen, dan kan dat natuurlijk ook nog gewoon. Het delen van oude berichten gaat in stappen van 25, 50, 75 en 100 berichten.

Het nieuwe lid en andere groepsleden worden op de hoogte gebracht als oude berichten worden gedeeld. In een melding in de chat zien gebruikers wie er is toegevoegd en het moment vanaf waar ze eerder gedeelde berichten kunnen lezen. Vind je het als beheerder een risico dat nieuwe leden oude berichten kunnen zien, dan kun je deze functie uitschakelen voor jouw groep. Andere leden kunnen de groepsgesprekgeschiedenis niet meesturen wanneer zij iemand uitnodigen.

WhatsApp Groepsgesprekgeschiedenis

Uitrol al van start

De uitrol van WhatsApp groepsgesprekgeschiedenis is meteen begonnen, zo meldt WhatsApp. Het kan dus zijn dat je de nieuwe optie nog niet ziet. Wij verwachten dat de uitrol snel wordt afgerond. Houd de app dus even in de gaten en zorg dat je op de nieuwste versie zit.

Over uitrol gesproken: eerder deze maand kwam WhatsApp ook al met handige nieuwe functies op de proppen. Je kunt nu bellen via WhatsApp Web. Voorheen moest je per se de desktopapp downloaden.

Bekijk ook
WhatsApp Desktop gebruiken

WhatsApp Web rolt twee veelgevraagde belfuncties uit, die je al jaren kent van de app

WhatsApp is begonnen met de uitrol van bellen en videobellen via de webversie. Voor bellen was eerder altijd nog de desktopapp nodig.

WhatsApp

WhatsApp is de populaire berichtendienst, die bijna iedere Nederlander op zijn of haar smartphone heeft staan. Hier vind je alles over WhatsApp op een rijtje: van berichten verwijderen, gesprekken archiveren, je privacy goed instellen en op de desktop gebruiken tot de betekenis van de gekleurde vinkjes, groepsgesprekken voeren en een hele WhatsApp-community opzetten. Check ook de beste WhatsApp-tips.
WhatsApp donkere modus.
Alles over WhatsApp op de iPhone Het ultieme WhatsApp tipsoverzicht Zo gebruik je WhatsApp op de desktop Zo gebruik je WhatsApp op de iPad WhatsApp-account beveiligen met tweestaps WhatsApp chats archiveren, wissen of verwijderen WhatsApp gesprekken overzetten WhatsApp-chats exporteren Ongewenste personen blokkeren in WhatsApp Werkt WhatsApp nog op mijn (oudere) iPhone? WhatsApp beveiligen op 4 manieren

