Favoriete kleur komt mogelijk terug: ‘Rood wordt dé nieuwe kleur voor iPhone 18 Pro’

Apple werkt aan een comeback voor de rode iPhone. Jaren geleden bracht Apple regelmatig iPhones uit in het rood, maar is daar een paar jaar geleden mee gestopt. Maar de iPhone 18 Pro komt mogelijk wel weer in het rood.

Apple heeft een geschiedenis met de kleur rood. Onder de noemer (PRODUCT)RED zijn er talloze iPhones, Apple Watches en accessoires in een opvallende rode kleur uitgebracht. Een deel van de opbrengst van deze rode modellen ging naar een goed doel. Maar de laatste rode iPhone is alweer een tijdje geleden: de iPhone 14 uit 2022 is het laatste rode model. Mark Gurman van Bloomberg zegt dat Apple werkt aan een rode iPhone 18 Pro.

‘Rode iPhone 18 Pro in de maak’

Het zou gaan om een dieprode iPhone 18 Pro, zo zegt de bron. De keuze voor rood zou gemaakt zijn doordat de oranje iPhone 17 Pro zo in de smaak valt bij het publiek. De bron speculeert ook dat Apple de rode kleur toevoegt naast de huidige oranje, hoewel de twee tinten daarvoor misschien ook wat dicht bij elkaar liggen. Hoe dan ook is Apple rood nu aan het testen voor de iPhone 18 Pro.

Dat is bovendien de eerste keer dat een Pro-model in het rood beschikbaar zou komen. Vorige rode iPhones waren allemaal standaardmodellen of instapmodellen, zoals de iPhone SE, iPhone XR en iPhone 14. De rode iPhones van de afgelopen jaren verschilden telkens wel van tint: het ene model was wat donkerder dan de andere. Voor de iPhone 18 Pro wordt dus gesproken over dieprood.

Er zijn eerder al wat geruchten geweest over iPhone 18 kleuren, waaronder paars en bruin. Maar volgens Gurman zijn dat slechts varianten van dezelfde rode versie die in de maak is. Het lastige bij geruchten over kleuren, is dat dit soort berichten van mond tot mond verspreid worden. En hoe een kleur er uiteindelijk echt uit ziet, is heel erg afhankelijk van factoren als persoonlijke perceptie en lichtinval. Vandaar dat soms de uiteindelijke kleur niet overeenkomt met de kleuren die in het geruchtencircuit genoemd worden.

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026: