3 redenen waarom je jouw IP-adres moet veranderen (en dit is hoe) (ADV)

Je IP-adres lijkt misschien een klein detail, maar het kan verrassend veel prijsgeven over je online gedrag en locatie. Hecht je waarde aan privacy? Dan is het slim om je IP-adres te verbergen of te wijzigen. Met een VPN zoals Proton VPN regel je dat eenvoudig, terwijl je tegelijkertijd profiteert van extra beveiliging en meer vrijheid online.

Dit is waarom een VPN onmisbaar is in huis

Elke keer dat je online gaat, laat je digitale sporen achter. Een van de belangrijkste daarvan is je IP-adres: een unieke code waarmee websites en online diensten jouw verbinding herkennen. Hoewel dat onschuldig klinkt, kan een IP-adres gebruikt worden om je locatie te bepalen, je surfgedrag te volgen en een uitgebreider online profiel van je op te bouwen.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en Proton VPN. Lees onze disclaimer.

Door je IP-adres te wijzigen, vergroot je daarom je online privacy. Met Proton VPN wordt je internetverkeer via een beveiligde server geleid, zodat je echte IP-adres verborgen blijft. Hieronder zetten we drie redenen op een rij waarom een VPN zeker niet mag ontbreken in jouw huishouden.

1. Minder online tracking met een VPN

Online bedrijven verzamelen continu gegevens om inzicht te krijgen in je gedrag op internet. Denk aan advertentienetwerken, trackers, sociale media en websites die registreren welke pagina’s je bezoekt, hoe lang je ergens blijft en waar je op klikt. Al die informatie wordt gebruikt om een digitaal profiel van je op te bouwen, waarmee advertenties steeds persoonlijker en gerichter worden. In sommige gevallen kunnen die gegevens ook gedeeld worden met andere partijen, waardoor je online activiteiten op meerdere websites te volgen zijn.

Met een VPN wordt het voor dit soort partijen een stuk moeilijker om je online gedrag direct aan jou te koppelen. Proton VPN versleutelt je internetverkeer en leidt het via een beveiligde server. Daarbij wordt je eigen IP-adres vervangen door het IP-adres van de VPN-server, waardoor je minder makkelijk herkenbaar bent op het web. Zo krijg je meer controle over je privacy en kun je veiliger en anoniemer internetten. Wil je Proton VPN eerst uitproberen voordat je een abonnement afsluit? Dat is geen probleem. Er is namelijk ook een gratis versie beschikbaar, zodat je de dienst op je gemak kunt testen.

2. Veilig internetten op openbare wifi

Vooral op openbare wifi-netwerken is extra voorzichtigheid belangrijk. Denk aan wifi in cafés, hotels, luchthavens of op stations: deze netwerken zijn vaak minder goed beveiligd dan je eigen thuisverbinding. Daardoor kunnen kwaadwillenden in sommige gevallen makkelijker meekijken met je internetverkeer of gevoelige gegevens onderscheppen, zoals wachtwoorden, inloggegevens of betaalinformatie. Zeker wanneer je onderweg werkt of online bankiert, brengt dat risico’s met zich mee.

Met Proton VPN voeg je een extra beveiligingslaag toe aan je internetverbinding. De dienst versleutelt je internetverkeer via een beveiligde tunnel, waardoor anderen niet zomaar kunnen zien wat je online doet. Daarnaast beschikt Proton VPN over een handige kill switch-functie. Mocht de VPN-verbinding onverwacht wegvallen, dan wordt je internetverbinding automatisch onderbroken. Zo voorkom je dat je echte IP-adres of online activiteiten alsnog zichtbaar worden.

Scoor Proton VPN Plus tijdelijk voor slechts €1,-

Overweeg je Proton VPN te nemen en heb je meer nodig dan de gratis versie? Dan is er op dit moment een aantrekkelijke deal op Proton VPN Plus. Je betaalt de eerste maand slechts €1,- en krijgt daarmee direct toegang tot alle extra functies die het Plus-abonnement te bieden heeft ten opzichte van de gratis variant.

Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van meerdere apparaten tegelijk (tot 10 verbindingen), ondersteuning voor streamingdiensten, en ingebouwde bescherming tegen advertenties en malware. Daarnaast profiteer je van extra snelheid en meer serveropties, waardoor je nog uitgebreider gebruik kunt maken van de dienst.

3. Toegang tot content via andere landen

Sommige websites en online diensten stellen beperkingen op basis van je locatie of netwerk. Door je IP-adres te wijzigen, kun je verbinding maken via een server in een ander land en zo een andere virtuele locatie aannemen. Hierdoor krijg je meer controle over hoe je online zichtbaar bent, wat in bepaalde situaties handig kan zijn wanneer toegang of content afhankelijk is van je regio. Proton VPN beschikt over servers in veel verschillende landen, waardoor je eenvoudig kunt wisselen tussen locaties.

Het aanpassen van je IP-adres is bovendien heel eenvoudig. Je opent de Proton VPN-app, kiest een gewenste server en maakt verbinding. Vanaf dat moment surf je met een ander IP-adres, waardoor je beter beschermd bent tegen meekijkers, trackers en onnodige online profilering.