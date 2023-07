TweetDeck 30 dagen proberen, daarna betalen

Op maandag verscheen een nieuwe versie van de populaire TweetDeck webapp, waarmee je in meerdere kolommen zicht kunt houden op wat er op Twitter gebeurt. TweetDeck wordt veel gebruikt door merken, journalisten en social media-professionals, die voor hun werk zicht moeten houden op wat er speelt in de wereld. Een jaar geleden werd de TweetDeck-app voor Mac offline gehaald en bestaat er alleen nog een webapp voor in de browser. Nu gaat Twitter nog meer beperkingen opleggen. De app is na 30 dagen alleen nog te gebruiken door ‘geverifieerde’ gebruikers. Dit houdt in dat je betalend abonnee moet zijn van Twitter Blue, een geverifieerde organisatie of een celebrity die het Twitter Blue-abonnement cadeau heeft gekregen.



Storingen bij TweetDeck

De afgelopen dagen waren er diverse klachten over het niet goed functioneren van TweetDeck, nadat Elon Musk beperkingen oplegde voor het aantal tweets dat je kunt lezen. Volgens Musk is dit gedaan om scraping van content te voorkomen. Niet-betalende gebruikers mogen nog maar 1.000 tweets per dag lezen en voor betalende is dit 10.000 tweets.



De voormalige desktop-app van TweetDeck.

Een medewerker van Twitter liet in een onofficiële reactie weten dat er diverse oude API’s (applicatieprogrammeerinterfaces) zijn weggehaald om scraping te voorkomen. Dit bleek effect te hebben op de werking van TweetDeck. Gelukkig had Twitter al een oplossing achter de hand, want de nieuwe versie van TweetDeck wordt al een jaar getest. Het bedrijf zegt dat alle opgeslagen zoekopdrachten van de oude TweetDeck worden overgezet naar de nieuwe versie. Ook kun je je kolommen importeren en zit er ondersteuning in voor ‘nieuwe’ functies die al in de gewone app beschikbaar waren, zoals polls, Spaces en meer bewerkingsopties. De Teams-functie is tijdelijk niet beschikbaar.

In feite houdt het in dat je met de nieuwe webapp een proefperiode van 30 dagen krijgt. Of anders geformuleerd: TweetDeck is nu een betaalde dienst binnen Twitter geworden.