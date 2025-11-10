AirPods Pro 3 vs Sony WF-1000XM5: welke oordopjes koop je met Black Friday 2025?

Twijfel je tussen de AirPods Pro 3 en de Sony WF-1000XM5? In onze vergelijking lees je welke oordopjes beter bij jou passen – en welke straks tijdens Black Friday de slimste koop zijn.

Black Friday komt eraan, en dat betekent flinke kortingen op draadloze oordopjes. Twee modellen springen er dit jaar uit: de nieuwe AirPods Pro 3 van Apple en de Sony WF-1000XM5. Beide zijn premium in-ear oordopjes met uitstekende noise-cancelling en slimme functies, maar er zijn behoorlijk wat verschillen tussen de twee modellen. Wij zetten de belangrijkste punten op een rij – en helpen je kiezen welke het slimst is om straks tijdens Black Friday in huis te halen.

Black Friday 2025: AirPods Pro 3 vs. Sony WF-1000XM5

Met Black Friday in aantocht is dit hét moment om je draadloze oordopjes te upgraden. In deze vergelijking tussen de AirPods Pro 3 en de Sony WF-1000XM5 duiken we diep in alle verschillen: van geluidskwaliteit en noise cancelling tot design, draagcomfort, batterijduur en slimme functies. We bespreken bovendien welke van de twee de beste deal wordt tijdens Black Friday 2025 – want hoe goed de AirPods Pro 3 ook zijn, Sony heeft een troef achter de hand: meer korting.

Design en comfort

Apple heeft met de AirPods Pro 3 het ontwerp subtiel vernieuwd. De dopjes zijn compacter, lichter en draaien iets verder je oor in, waardoor ze beter passen en comfortabeler aanvoelen. De nieuwe schuimrubberen tips in vijf maten zorgen bovendien voor een betere afsluiting en verbeterde isolatie. De case oogt strakker dan ooit, met een ledje dat door de behuizing schijnt en een onzichtbare koppelknop.

Sony’s WF-1000XM5 heeft – nu alweer twee jaar terug – een vergelijkbare transformatie doorgemaakt: 25% kleiner en 20% lichter dan zijn voorganger. Ook hier worden schuimen dopjes gebruikt die zich na een tijdje vormen naar je oor. Sony’s oortjes voelen daardoor minder log dan de XM4, al zijn ze nog altijd iets groter dan Apple’s AirPods. Het glanzende ‘piano’ oppervlak van de zwarte variant is echter gevoelig voor vingerafdrukken – iets waar Apple geen last van heeft.

Conclusie: de AirPods Pro 3 voelen verfijnder en beter doordacht aan, maar ook Sony heeft een grote sprong gemaakt in draagcomfort.

Geluidskwaliteit

Sony staat al jaren bekend om zijn audiokwaliteit – en dat is bij de XM5 niet anders. De grotere drivers en vernieuwde chip zorgen voor een helder, ruimtelijk geluid waarin hoge tonen eindelijk goed tot hun recht komen. De balans tussen bas, midden en hoge tonen is uitstekend, waardoor we XM5 net wat beter vinden klinken dan dan de AirPods Pro 3.

Apple’s oortjes leveren dan wel een natuurlijker, gebalanceerder geluid, maar missen de rijke diepte die Sony biedt. Daar staat tegenover dat Apple’s tuning neutraler is, wat sommige luisteraars juist prettiger vinden voor lange luistersessies.

Conclusie: qua pure geluidskwaliteit wint de Sony het nipt van de AirPods Pro 3, tenzij je van een heel natuurlijk geluid houdt.

Noise-cancelling en omgevingsgeluid

De AirPods Pro 3 hebben een flinke stap gezet op het gebied van ruisonderdrukking: tot twee keer beter dan de Pro 2, dankzij het nieuwe ontwerp van het akoestische systeem. Zelfs in een drukke kantoorruimte of trein kun je moeiteloos in je eigen bubbel verdwijnen. En zelfs zonder noise-cancelling (beter voor de accuduur) schermen de dopjes je al prima af van de buitenwereld.

De Sony WF-1000XM5 doet daar niet veel voor onder. Met name lage tonen worden uitstekend weggefilterd, en de schuimen dopjes sluiten beter af. Toch presteert Apple’s algoritme iets consistenter in uiteenlopende situaties, terwijl de Sony’s soms moeite hebben met plotselinge omgevingsgeluiden of drukke stations. Ook is de Sony iets slechter qua geluidsdemping zónder active ruisonderdrukking.

Conclusie: beide zijn top, maar Apple presteert net iets beter in noise-cancelling en afschermen van geluid.

Slimme functies

Apple legt met de AirPods Pro 3 de focus op gezondheid en gebruiksgemak. De nieuwe hartslagsensor is redelijk uniek in oordopjesland en meet tijdens workouts je hartslag – net zo nauwkeurig als een Apple Watch. Daarnaast profiteer je als Apple-gebruiker van naadloze integratie: automatisch wisselen tussen apparaten, Gespreksdetectie, Adaptieve Luistermodus en straks ook Live Vertalingen via Apple Intelligence.

Sony pakt uit met een slimme equalizer, adaptieve geluidsregeling en multipoint-ondersteuning. Je kunt het geluid met de equalizer volledig naar wens afstellen – iets wat bij Apple niet kan. Ook schakelen de Sony’s automatisch van je laptop naar telefoon bij binnenkomende oproepen, al werkt dat in Apple’s ecosysteem iets soepeler.

Conclusie: Apple scoort beter voor Apple-gebruikers, Sony biedt meer vrijheid en aanpasbaarheid.

Batterijduur

De AirPods Pro 3 halen 8 uur op een lading met noise cancelling ingeschakeld – dat is 2 uur meer dan voorheen. De totale luistertijd met het doosje is 24 uur, iets minder dan de vorige generatie. Sony’s XM5 houdt het eveneens 8 uur vol op één lading en 24 uur met de case. In de praktijk is het verschil dus nihil. Beide laden snel bij via usb-c (en draadloos), dus ook hier is het een gelijkspel.

Conclusie: Geen winnaar, qua accuduur zijn de AirPods Pro 3 en Sony XM5 even goed.

Prijs en Black Friday-deals

De AirPods Pro 3 kosten €249, maar Apple’s oordopjes blijven doorgaans stabiel in prijs. Tijdens Black Friday kun je rekenen op een bescheiden korting van hooguit 10 à 15 procent. De Sony WF-1000XM5 daarentegen zakt meestal fors: vorig jaar daalde de prijs tijdens Black Friday tot ruim onder de 200 euro. Verwacht dit jaar een vergelijkbare deal.

Conclusie: de AirPods Pro 3 zijn technisch indrukwekkender en beter geïntegreerd in Apple’s ecosysteem, maar de Sony WF-1000XM5 zal tijdens Black Friday vermoedelijk de aantrekkelijkere deal zijn.

Het oordeel: welke dopjes kies je met Black Friday?

Zowel de AirPods Pro 3 als de Sony WF-1000XM5 behoren tot de beste draadloze oordopjes van dit moment. Sony biedt het beste geluid en meer instelmogelijkheden, terwijl Apple uitblinkt in gebruikscomfort, slimme functies en de beste noise cancelling.

Onze aanbeveling

Voor Apple-gebruikers zijn de AirPods Pro 3 zonder twijfel de beste keuze: ze werken naadloos samen met je iPhone, Apple Watch en Mac, en bieden de meest complete ervaring dankzij slimme functies en uitstekende noise cancelling. Ben je daarentegen een slimme Black Friday-shopper die vooral op zoek is naar de beste deal, dan is de Sony WF-1000XM5 een aantrekkelijke optie – met premium geluidskwaliteit, sterke ruisonderdrukking en waarschijnlijk een flink lagere prijs tijdens de uitverkoop.