De drie producten die Belkin terugroept, zijn voorzien van een batterij die vanwege een fabricagefout sneller in brand zou vliegen. Je kunt het volledige aankoopbedrag terugkrijgen als je een aankoopbewijs kunt overhandigen. Het product hoeft niet te worden teruggestuurd.
Terugroepactie voor powerbanks van Belkin
Officieel gaat het om drie powerbanks, maar in de Nederlandse terugroepactie worden er twee genoemd. Het zijn de volgende modellen:
- Belkin Auto-Tracking Stand Pro (MMA008)
- Belkin BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K (BPB002)
- Niet in Nederland: Belkin BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K (PB0003)
Van de Belkin Auto-Tracking Stand Pro schreven we in 2024 een review. Met dit accessoire ben je altijd in beeld, want dankzij ondersteuning voor DockKit wordt je gezicht gevolgd als je bijvoorbeeld aan het FaceTimen bent.
Geld terugkrijgen voor Belkin-terugroepactie
Heb jij een Belkin-product in huis waarvoor de terugroepactie geldt? Dan kun je op deze wijze je aankoopbedrag terugvragen:
- Controleer op je apparaat of het modelnummer inderdaad MMA008 of BPB002 is.
- Ga naar het speciale formulier van Belkin.
- Vul je persoonsgegevens in.
- Voeg een foto toe van je aankoopbewijs.
- Upload een foto waarop het serienummer zichtbaar is. Zonder deze foto kan je verzoek niet worden geaccepteerd.
Belkin belooft contact op te nemen na het indienen van het formulier. In de tussentijd adviseert Belkin je apparaat op een droge plaats uit de buurt van brandbare voorwerpen te bewaren.
