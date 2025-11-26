Odido winkel

Zo betaal je tijdelijk maar 16 euro voor onbeperkt internet van Odido

Black Friday is het uitgelezen moment om een nieuw abonnement te scoren. Het meeste voordeel haal je nu bij Odido.
Jane van Brakel -

Tegenwoordig gebruikt iedereen ontzettend veel data op z’n iPhone, daarom is het handig om een onbeperkte databundel te hebben. Tijdens Black Friday kan je voor een spotprijs zo’n onbeperkt internet-abonnement krijgen bij Mobiel.nl. Odido biedt hierin een deal waar je voor €16,- per maand al een onbeperkte databundel hebt.

Onbeperkt MB’s bij Odido met €200 cashback

Zoek je een sim-only met onbeperkte data tegen een scherpe prijs? Odido heeft tijdens Black Friday een tijdelijke prijsverlaging, €200 cashback én nog eens extra combivoordeel voor wie al Odido Thuis of een ander mobiel abonnement bij Odido heeft.

Het instapabonnement van Odido (Odido Unlimited Start) is nu tijdelijk in prijs verlaagd van €27,50 naar €24,95 per maand. Sluit je vóór 1 december 2025 een tweejarig abonnement af, dan heb je recht op €200 cashback. Omgerekend betaal je daardoor slechts €16,62 per maand. Het cashbackbedrag wordt na goedkeuring binnen drie weken uitgekeerd.

Heb je al Odido Thuis of een ander mobiel abonnement van Odido? Dankzij combivoordeel gaat er dan nog eens €5,- per maand vanaf. In dat geval komt Odido Unlimited Start uit op slechts €11,62 per maand bij een tweejarig sim-only abonnement.

Odido biedt meer dan Odido Unlimited Start

In de bovenstaande rekensom wordt het goedkoopste Odido Unlimited Start-abonnement als rekenvoorbeeld gebruikt. Dit abonnement heeft een maximale downloadsnelheid van 20 Mbps. Dit is genoeg voor de het sturen van berichten en scrollen op social media, maar bij zwaardere taken zoals films streamen kan dit tekort schieten.

Wil je toch meer snelheid, dan kan je ook kiezen voor Unlimited Basis met een snelheid van 400 Mbps. In combinatie met de €200,- cashback komt deze dan uit op een prijs van €24,17. Combineer je dit met klantvoordeel, dan gaat daar in dit geval nog eens 7,50 vanaf en kom je op een prijs van €16,67 per maand.

