Apple heeft tvOS 26.2 uitgebracht, samen met HomePod software-update 26.2. Voor de Apple TV is er een handige nieuwe functie bijgekomen en wij vertellen je alles.

Bij updates voor de Apple TV en HomePod is het altijd maar de vraag wat er precies nieuw is. Meestal zijn er weinig merkbare veranderingen, maar deze keer biedt tvOS 26.2 een handige nieuwe functie. Dankzij deze update wordt de Apple TV namelijk nog makkelijker om te gebruiken, met name in een huishouden met kinderen of kijkers zonder Apple Account.

tvOS 26.2 nu beschikbaar

tvOS 26.2 laat je namelijk een profiel op de Apple TV maken, zonder dat daar een Apple Account aan gekoppeld is. Het was eerder nog noodzakelijk om in te loggen met een Apple Account als je voor iemand een eigen profiel op de Apple TV wilde maken. Maar wat nou als diegene geen Apple-gebruiker is, maar wel af en toe iets leuks wil kijken op de Apple TV in de woonkamer? Of als je een kind hebt waar een eigen Apple Account nog een beetje teveel van het goede is? In dit soort gevallen kun je nu een Apple TV-profiel maken waar geen eigen account aan gekoppeld is.

In de instellingen van de Apple TV kun je met tvOS 26.2 een profiel toevoegen. Kies dan voor de nieuwe optie Maak profiel aan. Je kiest een naam, een passende afbeelding (waarbij je de keuze hebt uit diverse emoji) en geef aan of dit om een kind gaat of niet. Je kunt dan zelfs voor programma’s en films individueel aangeven wat de leeftijdsgrens moet zijn. De content van de TV-app wordt daar vervolgens op afgestemd, inclusief de content van streamingdiensten die je aan de TV-app gekoppeld hebt (zoals Disney+).

Lees ook ons artikel over de nieuwe functies en verbeteringen in tvOS 26.2 om meer te weten te komen over deze verbetering.

Releasenotes tvOS 26.2

This update makes it easier for everyone to create their own profile for the Apple TV app to enjoy their favorite movies and shows, and includes performance and stability improvements. Apple TV app profiles Profiles can now be added for family and friends without an Apple Account, enabling their own Watchlist and the ability to explore movies and shows just for them.

Age-suitable content across video providers automatically appears for kid profiles.

Restrictions can be set on kid profiles to limit access to age-appropriate content.

tvOS 26.2 downloaden

Je downloadt tvOS 26.2 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

Voor de HomePod en HomePod mini is ook software-update 26.2 beschikbaar. Voor deze update zijn geen merkbare veranderingen bekend, want volgens Apple focust deze update alleen op verbeterde prestaties.

Deze update bevat prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad. Tik linksboven op het huisje. Kies eventueel voor Woninginstellingen en selecteer de woning waar de HomePod in staat. Tik op Software-update.

De app zal nu controleren op updates. Je ziet nu versienummer en grootte. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

Lees ook meer in ons artikel over het updaten van de HomePod.