macOS Tahoe 26 Update

macOS Tahoe 26.1 staat voor je klaar: Liquid Glass-wijziging en meer

Apple heeft macOS Tahoe 26.1 uitgebracht, met daarin een aantal nieuwe functies en mogelijkheden voor de Mac.
Benjamin Kuijten -

Mac-gebruikers met een geschikt model kunnen deze weer updaten naar een gloednieuwe versie. macOS Tahoe 26.1 is de eerste middelgrote update voor macOS Tahoe en biedt een aantal handige wijzigingen op het gebied van design, Apple Intelligence en communicatie. Vooral voor Nederlandse gebruikers is macOS Tahoe 26.1 de moeite waard, want hiermee is eindelijk Apple Intelligence in het Nederlands beschikbaar.

macOS Tahoe 26.1 beschikbaar

Met ingang van macOS Tahoe 26.1 kun je Apple Intelligence in het Nederlands gebruiken op de Mac. Functies als Schrijfhulp, Image Playground, Genmoji, verbeterde Siri en nog veel meer zijn nu ook voor Nederlandse gebruikers beschikbaar. Geen gedoe meer dus met talen wisselen of systeeminstellingen aanpassen. Hou er rekening mee dat functies als iPhone Mirroring en Live Activiteiten op de Mac niet beschikbaar zijn. Deze functies werken momenteel niet in de EU en staan los van Apple Intelligence.

Daarnaast biedt macOS Tahoe 26.1 de mogelijkheid om de mate van transparantie van het Liquid Glass-ontwerp te wijzigen. Je kan in de instellingen van je Mac kiezen tussen Helder of Getint. Laatstgenoemde zorgt voor verbeterde leesbaarheid in knoppen, menu’s en andere onderdelen, doordat dit allemaal een meer matglas dan helder glas-achtige look heeft.

Releasenotes macOS Tahoe 26.1

Deze update biedt Apple Intelligence, het persoonlijke intelligentiesysteem dat krachtige nieuwe manieren biedt om te communiceren, te werken en jezelf te uiten, terwijl je gegevens beschermd blijven met een buitengewone stap voorwaarts voor privacy in AI. Functies zijn onder andere Schrijfhulp voor het herschrijven, corrigeren en samenvatten van tekst, Siri-verbeteringen zoals de mogelijkheid om met Siri te spreken of typen en een beter taalbegrip, ‘Live vertaling’ om je te laten communiceren met mensen die een andere taal gebruiken, Image Playground waarmee je prachtige en leuke afbeeldingen kunt maken, genmoji’s waarmee je originele emoji’s kunt maken om te delen met familie en vrienden, geïntegreerde ChatGPT-ondersteuning in Siri en Schrijfhulp, en nog veel meer. Deze versie voegt ook een nieuwe getinte optie voor Liquid Glass toe plus andere functies, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je Mac.

Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100

macOS Tahoe 26.1 downloaden

Je downloadt macOS Tahoe 26.1 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Downloaden doe je daarom als volgt:

  1. Ga naar Systeeminstellingen.
  2. Klik op Algemeen > Software-update.
  3. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

macOS Tahoe

macOS Tahoe is de nieuwste grote update voor de Mac. In macOS Tahoe, ook bekend als macOS 26, krijgt Spotlight een grote update, wordt het Bedieningspaneel vernieuwd, komen er nieuwe apps naar de Mac (zoals Dagboek en Telefoon) en wordt alles in een nieuw jasje gestoken met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Ook komen er nieuwe mogelijkheden voor personalisatie met aanpasbare appicoontjes en meer. Lees ook ons overzicht van de beste functies in macOS Tahoe en de pagina met geschikte Macs voor macOS Tahoe om te weten of jouw Mac de update krijgt.

macOS Tahoe bento overzicht

Reacties: 3 reacties

  1. Installeren OSMAC 26.1

    Wat een problemen na het installeren van de update.
    Veel instellingen weg, geïnstalleerde programma’s zijn er niet meer.
    Problemen met iCloud, wachtwoorden en meer, onedrive en outlook verdwenen
    Een drama
    Heb een Mac mini4 geüpdatet

  2. Liquid Glass op mijn M3 MacBook niet te zien. Welke instelling ik ook gebruik… 🙂

  3. Wel wifi, geen internet toegang. Ook een geleuter over reparatie aan scharnier sensor. Nooit open geweest.
    M1 pro 14”.
    Vreselijk

