Apple brengt tvOS 26.1 en HomePod-update 26.1 uit: dit is er veranderd

tvOS 26.1 en HomePod-update 26.1 staan voor je klaar. In deze update heeft Apple een opmerkelijke wijziging doorgevoerd, want een app heeft een vernieuwd appicoontje gekregen.

Helaas bieden tvOS 26.1 en HomePod-update 26.1 weinig eigen grote nieuwe functies, want het draait in deze updates vooral om bugfixes en verbeteringen achter de schermen. Toch is er met name op de Apple TV een zichtbare wijziging te spotten: een nieuw icoontje voor de Apple TV-app. En dat heeft alles te maken met de rebranding van Apple TV+.

tvOS 26.1 beschikbaar

Apple maakte onlangs bekend dat Apple TV+ hernoemd wordt naar simpelweg Apple TV. En daar hoort ook een nieuw logo bij. De plus is logischerwijs uit het logo verdwenen, terwijl het Apple-logootje en de letters tv een subtiel kleurtje gekregen hebben. Dit zie je terug in het appicoontje van de Apple TV-app in tvOS 26.1. In de app zelf wordt de streamingdienst nog wel Apple TV+ genoemd, maar we verwachten dat dat later dit jaar definitief gaat veranderen.

Verder is dankzij iOS 26.1, iPadOS 26.1 en macOS Tahoe 26.1 het mogelijk om Apple Music AutoMix via AirPlay te gebruiken. Je kunt de functie daardoor ook op de Apple TV activeren.

tvOS 26.1 downloaden

Je downloadt tvOS 26.1 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

Voor de HomePod en HomePod mini is dus ook software-update 26.1 beschikbaar. Je kunt in combinatie met iOS 26.1, iPadOS 26.1 en macOS Tahoe 26.1 de AutoMix-functie van Apple Music op een HomePod gebruiekn. Andere verbeteringen zijn op dit moment niet bekend. Dit zijn dan ook Apple’s korte en bondige releasenotes voor de HomePod software-update 26.1, die gelijk zijn met die van tvOS 26.1:

Deze update bevat prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad. Tik linksboven op het huisje. Kies eventueel voor Woninginstellingen en selecteer de woning waar de HomePod in staat. Tik op Software-update.

De app zal nu controleren op updates. Je ziet nu versienummer en grootte. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

Lees ook meer in ons artikel over het updaten van de HomePod.