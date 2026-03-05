Prijzen M5 MacBook Pro-modellen: dit betaal je voor de M5-, M5 Pro- en M5 Max-versies

Nu de MacBook Pro M5-familie compleet is, is er meer keuze dan ooit. Maar wat betaal je dan voor al die verschillende varianten? En wat zijn de prijzen van upgrades? Dit zijn alle prijzen van de MacBook Pro M5, M5 Pro en M5 Max in 2026.

Apple bracht in oktober 2025 al de gewone M5 MacBook Pro uit, maar nu zijn er ook krachtigere versies met M5 Pro- en M5 Max-chips. Tegelijkertijd heeft Apple de M5-variant een kleine update gegeven: deze komt vanaf nu standaard met 1TB opslag, net als alle andere M5-modellen van de MacBook Pro. Maar dat heeft uiteraard ook invloed op de prijs en in dit overzicht hebben we alles voor je op een rij gezet.

Prijzen MacBook Pro M5-modellen in 2026

Apple biedt van elk M5-model van de MacBook Pro weer een aantal standaardconfiguraties, die je vindt bij onder andere Coolblue en MediaMarkt. Bij Apple kun je zelf nog op maat enkele eigenschappen aanpassen, zoals het uitbreiden van RAM of opslag. De prijzen van de M5, M5 Pro en M5 Max MacBook Pro’s liggen nu in 2026 een stukje hoger dan in 2024, toen Apple de M4-familie uitbracht. Dat komt mede door de verhoging van opslag, van minimaal 512GB naar 1TB.

Dit zijn alle prijzen van de MacBook Pro M5-familie in 2026:

14-inch M5: vanaf €1.929,-

14-inch M5 Pro: vanaf €2.549,-

14-inch M5 Max: vanaf €4.249,-

16-inch M5 Pro: vanaf €3.049,-

16-inch M5 Max: vanaf €4.549,-

Prijs 14-inch MacBook Pro 2026 De 14-inch MacBook Pro met een chip uit de M5-familie, komt standaard in zeven verschillende configuraties: drie voor de M5-variant, drie voor de M5 Pro-variant en eentje voor de M5 Max-versie. Dit zijn de vanafprijzen van de 14-inch M5-modellen: 14-inch M5 €1.929 14-inch display

M5-chip

10‑core CPU

10‑core GPU

16 GB RAM

1 TB SSD‑opslag

16‑core Neural Engine

14-inch m5 Pro €2.549 14-inch display

M5 Pro-chip

15‑core CPU

16‑core GPU

24 GB RAM

1 TB SSD‑opslag

16‑core Neural Engine

14-inch m5 Max €4.249 14-inch display

M5 Max-chip

18‑core CPU

32‑core GPU

36 GB RAM

2 TB SSD‑opslag

16‑core Neural Engine

16‑core Neural Engine

Drie Thunderbolt 5-poorten

Hieronder hebben we alle modellen voor je uitgesplitst:

14-inch, M5, 16GB RAM, 1TB opslag Uitvoering: M5-chip

10-core CPU, 10-core GPU

16GB werkgeheugen

1TB opslag

Drie Thunderbolt 4-poorten

Prijs: €1.929,- Upgradeprijzen: Display met nanotextuur: +€180,-

24GB werkgeheugen: +€250,-

32GB werkgeheugen: +€500,-

2TB opslag: +€500,-

4TB opslag: +€1.250,-

14-inch, M5, 24GB RAM, 1TB opslag Uitvoering: M5-chip

10-core CPU, 10-core GPU

24GB werkgeheugen

1TB opslag

Drie Thunderbolt 4-poorten

Prijs: €2.179,- Upgradeprijzen: Display met nanotextuur: +€180,-

32GB werkgeheugen: +€250,-

2TB opslag: +€500,-

4TB opslag: +€1.250,-

14-inch, M5, 32GB RAM, 1TB opslag Uitvoering: M5-chip

10-core CPU, 10-core GPU

32GB werkgeheugen

1TB opslag

Drie Thunderbolt 4-poorten

Prijs: €2.179,- Upgradeprijzen: Display met nanotextuur: +€180,-

2TB opslag: +€500,-

4TB opslag: +€1.250,-

Bij veel winkels vind je ook nog de eerder uitgebrachte 14-inch M5 MacBook Pro uit oktober 2025, maar dan vanaf 512GB opslag. Apple verkoopt deze zelf niet meer, waardoor de prijzen bij deze winkels een stukje lager zijn. Maar ook als je het 1TB-model kiest, profiteer je van een beetje extra korting bij andere winkels.

14-inch, M5 Pro, 24GB RAM, 1TB opslag Uitvoering: M5 Pro-chip

15-core CPU, 16-core GPU

24GB werkgeheugen

1TB opslag

Drie Thunderbolt 5-poorten

Prijs: €2.549,- Upgradeprijzen: Display met nanotextuur: +€180,-

M5 Pro 18-core CPU, 20-core GPU: +€200,-

48GB werkgeheugen: +€500,-

2TB opslag: +€500,-

4TB opslag: +€1.250,-

14-inch, M5 Pro, 24GB RAM, 2TB opslag Uitvoering: M5 Pro-chip

15-core CPU, 16-core GPU

24GB werkgeheugen

2TB opslag

Drie Thunderbolt 5-poorten

Prijs: €3.049,- Upgradeprijzen: Display met nanotextuur: +€180,-

M5 Pro 18-core CPU, 20-core GPU: +€200,-

48GB werkgeheugen: +€500,-

4TB opslag: +€750,-

14-inch, M5 Pro, 24GB RAM, 2TB opslag Uitvoering: M5 Pro-chip

18-core CPU, 20-core GPU

24GB werkgeheugen

2TB opslag

Drie Thunderbolt 5-poorten

Prijs: €3.249,- Upgradeprijzen: Display met nanotextuur: +€180,-

48GB werkgeheugen: +€500,-

64GB werkgeheugen: +€750,-

4TB opslag: +€750,-

14-inch, M5 Max, 36GB RAM, 2TB opslag Uitvoering: M5 Max-chip

18-core CPU, 32-core GPU

36GB werkgeheugen

2TB opslag

Drie Thunderbolt 5-poorten

Prijs: €4.249,- Upgradeprijzen: Display met nanotextuur: +€180,-

M5 Max 18-core CPU, 40-core GPU: +€375,-

4TB opslag: +€750,-

8TB opslag: +€2.250,-

Prijs 16-inch MacBook Pro 2026 De 16-inch MacBook Pro van 2026 komt in twee modellen: met M5 Pro-chip of met M5 Max-chip. Binnen elke chip zijn er nog meerdere uitvoeringen, maar dit zijn de vanafprijzen: 16-inch m5 pro €3.049 16-inch display

M5 Pro-chip

18‑core CPU

20‑core GPU

24 GB centraal geheugen

1 TB SSD‑opslag

16‑core Neural Engine

16‑core Neural Engine

Drie Thunderbolt 5-poorten

M5 Max-chip

18-core CPU

32‑core GPU

36 GB centraal geheugen

2 TB SSD‑opslag

16‑core Neural Engine

16‑core Neural Engine

Drie Thunderbolt 5-poorten

Voor de volledigheid zijn dit de vier uitvoeringen van de twee 16-inch MacBook Pro M5-modellen:

16-inch, M5 Pro, 24GB RAM, 1TB opslag Uitvoering: M5 Pro-chip

18-core CPU, 20-core GPU

24GB werkgeheugen

1TB opslag

Drie Thunderbolt 5-poorten

Prijs: €3.049,- Upgradeprijzen: Display met nanotextuur: +€180,-

48GB werkgeheugen: +€500,-

64GB werkgeheugen: +€750,-

2TB opslag: +€500,-

4TB opslag: +€1.250,-

16-inch, M5 Pro, 48GB RAM, 1TB opslag Uitvoering: M5 Pro-chip

18-core CPU, 20-core GPU

48GB werkgeheugen

1TB opslag

Drie Thunderbolt 5-poorten

Prijs: €3.549,- Upgradeprijzen: Display met nanotextuur: +€180,-

64GB werkgeheugen: +€250,-

2TB opslag: +€500,-

4TB opslag: +€1.250,-

16-inch, M5 Max, 36GB RAM, 2TB opslag Uitvoering: M5 Max-chip

18-core CPU, 32-core GPU

36GB werkgeheugen

2TB opslag

Drie Thunderbolt 5-poorten

Prijs: €4.549,- Upgradeprijzen: Display met nanotextuur: +€180,-

M5 Max 18-core CPU, 40-core GPU: +€250,-

4TB opslag: +€750,-

8TB opslag: +€2.250,-