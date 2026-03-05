Prijzen M5 MacBook Pro-modellen: dit betaal je voor de M5-, M5 Pro- en M5 Max-versies
Apple bracht in oktober 2025 al de gewone M5 MacBook Pro uit, maar nu zijn er ook krachtigere versies met M5 Pro- en M5 Max-chips. Tegelijkertijd heeft Apple de M5-variant een kleine update gegeven: deze komt vanaf nu standaard met 1TB opslag, net als alle andere M5-modellen van de MacBook Pro. Maar dat heeft uiteraard ook invloed op de prijs en in dit overzicht hebben we alles voor je op een rij gezet.
Inhoudsopgave
- Prijzen MacBook Pro M5-modellen in 2026
- Prijs 14-inch MacBook Pro 2026
- Prijs 16-inch MacBook Pro 2026
Prijzen MacBook Pro M5-modellen in 2026
Apple biedt van elk M5-model van de MacBook Pro weer een aantal standaardconfiguraties, die je vindt bij onder andere Coolblue en MediaMarkt. Bij Apple kun je zelf nog op maat enkele eigenschappen aanpassen, zoals het uitbreiden van RAM of opslag. De prijzen van de M5, M5 Pro en M5 Max MacBook Pro’s liggen nu in 2026 een stukje hoger dan in 2024, toen Apple de M4-familie uitbracht. Dat komt mede door de verhoging van opslag, van minimaal 512GB naar 1TB.
Dit zijn alle prijzen van de MacBook Pro M5-familie in 2026:
- 14-inch M5: vanaf €1.929,-
- 14-inch M5 Pro: vanaf €2.549,-
- 14-inch M5 Max: vanaf €4.249,-
- 16-inch M5 Pro: vanaf €3.049,-
- 16-inch M5 Max: vanaf €4.549,-
Prijs 14-inch MacBook Pro 2026
De 14-inch MacBook Pro met een chip uit de M5-familie, komt standaard in zeven verschillende configuraties: drie voor de M5-variant, drie voor de M5 Pro-variant en eentje voor de M5 Max-versie.
Dit zijn de vanafprijzen van de 14-inch M5-modellen:
14-inch
M5€1.929
- 14-inch display
- M5-chip
- 10‑core CPU
- 10‑core GPU
- 16 GB RAM
- 1 TB SSD‑opslag
- 16‑core Neural Engine
- Drie Thunderbolt 4-poorten
14-inch
m5 Pro€2.549
- 14-inch display
- M5 Pro-chip
- 15‑core CPU
- 16‑core GPU
- 24 GB RAM
- 1 TB SSD‑opslag
- 16‑core Neural Engine
- Drie Thunderbolt 5-poorten
14-inch
m5 Max€4.249
- 14-inch display
- M5 Max-chip
- 18‑core CPU
- 32‑core GPU
- 36 GB RAM
- 2 TB SSD‑opslag
- 16‑core Neural Engine
- Drie Thunderbolt 5-poorten
Hieronder hebben we alle modellen voor je uitgesplitst:
14-inch, M5, 16GB RAM, 1TB opslag
Uitvoering:
- M5-chip
- 10-core CPU, 10-core GPU
- 16GB werkgeheugen
- 1TB opslag
- Drie Thunderbolt 4-poorten
- Prijs: €1.929,-
Upgradeprijzen:
- Display met nanotextuur: +€180,-
- 24GB werkgeheugen: +€250,-
- 32GB werkgeheugen: +€500,-
- 2TB opslag: +€500,-
- 4TB opslag: +€1.250,-
14-inch, M5, 24GB RAM, 1TB opslag
Uitvoering:
- M5-chip
- 10-core CPU, 10-core GPU
- 24GB werkgeheugen
- 1TB opslag
- Drie Thunderbolt 4-poorten
- Prijs: €2.179,-
Upgradeprijzen:
- Display met nanotextuur: +€180,-
- 32GB werkgeheugen: +€250,-
- 2TB opslag: +€500,-
- 4TB opslag: +€1.250,-
14-inch, M5, 32GB RAM, 1TB opslag
Uitvoering:
- M5-chip
- 10-core CPU, 10-core GPU
- 32GB werkgeheugen
- 1TB opslag
- Drie Thunderbolt 4-poorten
- Prijs: €2.179,-
Upgradeprijzen:
- Display met nanotextuur: +€180,-
- 2TB opslag: +€500,-
- 4TB opslag: +€1.250,-
Bij veel winkels vind je ook nog de eerder uitgebrachte 14-inch M5 MacBook Pro uit oktober 2025, maar dan vanaf 512GB opslag. Apple verkoopt deze zelf niet meer, waardoor de prijzen bij deze winkels een stukje lager zijn. Maar ook als je het 1TB-model kiest, profiteer je van een beetje extra korting bij andere winkels.
14-inch, M5 Pro, 24GB RAM, 1TB opslag
Uitvoering:
- M5 Pro-chip
- 15-core CPU, 16-core GPU
- 24GB werkgeheugen
- 1TB opslag
- Drie Thunderbolt 5-poorten
- Prijs: €2.549,-
Upgradeprijzen:
- Display met nanotextuur: +€180,-
- M5 Pro 18-core CPU, 20-core GPU: +€200,-
- 48GB werkgeheugen: +€500,-
- 2TB opslag: +€500,-
- 4TB opslag: +€1.250,-
14-inch, M5 Pro, 24GB RAM, 2TB opslag
Uitvoering:
- M5 Pro-chip
- 15-core CPU, 16-core GPU
- 24GB werkgeheugen
- 2TB opslag
- Drie Thunderbolt 5-poorten
- Prijs: €3.049,-
Upgradeprijzen:
- Display met nanotextuur: +€180,-
- M5 Pro 18-core CPU, 20-core GPU: +€200,-
- 48GB werkgeheugen: +€500,-
- 4TB opslag: +€750,-
14-inch, M5 Pro, 24GB RAM, 2TB opslag
Uitvoering:
- M5 Pro-chip
- 18-core CPU, 20-core GPU
- 24GB werkgeheugen
- 2TB opslag
- Drie Thunderbolt 5-poorten
- Prijs: €3.249,-
Upgradeprijzen:
- Display met nanotextuur: +€180,-
- 48GB werkgeheugen: +€500,-
- 64GB werkgeheugen: +€750,-
- 4TB opslag: +€750,-
14-inch, M5 Max, 36GB RAM, 2TB opslag
Uitvoering:
- M5 Max-chip
- 18-core CPU, 32-core GPU
- 36GB werkgeheugen
- 2TB opslag
- Drie Thunderbolt 5-poorten
- Prijs: €4.249,-
Upgradeprijzen:
- Display met nanotextuur: +€180,-
- M5 Max 18-core CPU, 40-core GPU: +€375,-
- 4TB opslag: +€750,-
- 8TB opslag: +€2.250,-
Prijs 16-inch MacBook Pro 2026
De 16-inch MacBook Pro van 2026 komt in twee modellen: met M5 Pro-chip of met M5 Max-chip. Binnen elke chip zijn er nog meerdere uitvoeringen, maar dit zijn de vanafprijzen:
16-inch
m5 pro€3.049
- 16-inch display
- M5 Pro-chip
- 18‑core CPU
- 20‑core GPU
- 24 GB centraal geheugen
- 1 TB SSD‑opslag
- 16‑core Neural Engine
- Drie Thunderbolt 5-poorten
16-inch
m5 max€4.549
- 16-inch display
- M5 Max-chip
- 18-core CPU
- 32‑core GPU
- 36 GB centraal geheugen
- 2 TB SSD‑opslag
- 16‑core Neural Engine
- Drie Thunderbolt 5-poorten
Voor de volledigheid zijn dit de vier uitvoeringen van de twee 16-inch MacBook Pro M5-modellen:
16-inch, M5 Pro, 24GB RAM, 1TB opslag
Uitvoering:
- M5 Pro-chip
- 18-core CPU, 20-core GPU
- 24GB werkgeheugen
- 1TB opslag
- Drie Thunderbolt 5-poorten
- Prijs: €3.049,-
Upgradeprijzen:
- Display met nanotextuur: +€180,-
- 48GB werkgeheugen: +€500,-
- 64GB werkgeheugen: +€750,-
- 2TB opslag: +€500,-
- 4TB opslag: +€1.250,-
16-inch, M5 Pro, 48GB RAM, 1TB opslag
Uitvoering:
- M5 Pro-chip
- 18-core CPU, 20-core GPU
- 48GB werkgeheugen
- 1TB opslag
- Drie Thunderbolt 5-poorten
- Prijs: €3.549,-
Upgradeprijzen:
- Display met nanotextuur: +€180,-
- 64GB werkgeheugen: +€250,-
- 2TB opslag: +€500,-
- 4TB opslag: +€1.250,-
16-inch, M5 Max, 36GB RAM, 2TB opslag
Uitvoering:
- M5 Max-chip
- 18-core CPU, 32-core GPU
- 36GB werkgeheugen
- 2TB opslag
- Drie Thunderbolt 5-poorten
- Prijs: €4.549,-
Upgradeprijzen:
- Display met nanotextuur: +€180,-
- M5 Max 18-core CPU, 40-core GPU: +€250,-
- 4TB opslag: +€750,-
- 8TB opslag: +€2.250,-
16-inch, M5 Max, 48GB RAM, 2TB opslag
Uitvoering:
- M5 Max-chip
- 18-core CPU, 40-core GPU
- 48GB werkgeheugen
- 2TB opslag
- Drie Thunderbolt 5-poorten
- Prijs: €5.049,-
Upgradeprijzen:
- Display met nanotextuur: +€180,-
- 64GB werkgeheugen: +€250,-
- 128GB werkgeheugen: +€1.250,-
- 4TB opslag: +€750,-
- 8TB opslag: +€2.250,-
De MacBook Pro is Apple's krachtigste MacBook van de line-up. Je kan kiezen uit twee formaten (14- en 16-inch) met verschillende specificaties. Het nieuwste model is de M5 MacBook Pro in 14-inch formaat, maar de 14- en 16-inch modellen uit eind 2024 met M4 Pro-chip of de nog krachtiger M4 Max-chip zijn ook nog actueel. Nieuw is ook de verbeterde camera met Center Stage en de extra en verbeterde poorten. Deze modellen hebben het vernieuwde design met miniLED-display, zoals die in de 2021-modellen geïntroduceerd werden. Alles over de MacBook Pro kopen, MacBooks vergelijken en meer lees je hier. Lees ook onze review van de MacBook Pro M4.