Review MacBook Neo: de MacBook was nog nooit zo aantrekkelijk (maar niet voor iedereen)

Apple’s instapmodellen staan meestal niet bekend als de meest interessante modellen, zeker niet als je al een wat duurder model hebt. Neem nou het instapmodel van de iPad of de iPhone 17e: niet iedereen loopt meteen warm voor deze modellen. Maar bij de volledig nieuwe MacBook Neo is dat anders. Al direct na de aankondiging wekte dit nieuwe instapmodel van de MacBook meteen veel interesse, ook die van ons. Het was vooral de combinatie van de niet-Apple-achtige prijs en het totaalplaatje qua functies. Maar maakt de MacBook Neo de hoge verwachtingen waar? Is het echt een aanrader, ook als je iets meer met de MacBook wil doen? In deze MacBook Neo review lees je het.

Tekst en review: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). Foto’s: Daniel Vischjager. De review is geschreven in maart 2026 en beschrijft de situatie op dat moment. De MacBook Neo (A18 Pro) 2026 is een indigo exemplaar met 256GB opslag. Het exemplaar is voor deze test beschikbaar gesteld door Apple.

MacBook Neo in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de MacBook Neo in het kort:

Volledig nieuw instapmodel van de MacBook

Draait op een iPhone-chip: A18 Pro, bekend van de iPhone 16 Pro

8GB RAM, niet uit te breiden

256GB of 512GB opslag

Touch ID-sensor alleen in 512GB-versie

Twee usb-c-poorten en koptelefoonaansluiting

Geen toetsenbordverlichting

13-inch display zonder notch en standaard kleurweergave

1080p FaceTime HD-camera voor videobellen

Vernieuwd design: aluminium behuizing met iets meer afgeronde hoeken

Kleuren: zilver, indigo (blauw), blos (roze) en citrus (geelgroen)

Prijs: €699,- (256GB); €799,- (512GB)

Voor deze review hebben we het instapmodel met 256GB opslag getest. Dit model heeft geen Touch ID-sensor en biedt ons de beste manier om te testen of dit instapmodel voldoende is of dat je beter kunt upgraden naar de iets duurdere variant.

Design MacBook Neo: fris en nieuw, maar toch vertrouwd

Aluminium behuizing

Iets meer afgeronde hoeken

Vier kleuren: zilver, roze, blauw en geelgroen

Toetsenbord in bijpassende kleur

Apple’s MacBooks staan bekend om het aluminium design, met strakke lijnen en zonder al teveel poespas. Dat is bij de MacBook Neo niet anders en dat geeft hem meteen een echt MacBook gevoel. Sterker nog: we vinden de MacBook Neo door de subtiele wijzigingen misschien wel de mooiste MacBook van dit moment. Allereerst zijn de randen en hoeken van de MacBook wat ronder dan van bijvoorbeeld de huidige MacBook Air. Daarmee voelt de MacBook Neo ook wat prettiger aan als je hem oppakt. Je merkt dat ook elke keer als je hem openklapt.

Visueel vinden we de rondere randen ook wat prettiger, want het oogt daardoor wat vriendelijker en misschien zelfs wat speelser. Dat speelse uiterlijk heeft ook weer te maken met de kleuren, want de MacBook Neo is de meest kleurrijke MacBook in jaren. Voor deze review hebben we de blauwe MacBook Neo getest, maar we hebben ook de zilverkleurige en roze mogen aanschouwen. De zilverkleurige is de meest veilige keuze en is helemaal typisch MacBook. De roze variant is heel subtiel en past mooi bij de roze iPhone 17e. De blauwe MacBook Neo is na zilver misschien wel de meest voor de hand liggende keuze. Het is toch wat spannender dan zilver, maar is tegelijkertijd ook weer niet zo opvallend. Als je echt uit wil pakken, kun je altijd nog voor de nieuwe citrus kleur gaan.

Overigens is de daadwerkelijke look wel erg afhankelijk van de lichtinval en de hoeveelheid licht. Overdag in de buitenlucht zie je duidelijk een blauwe laptop, maar ’s avonds laat op de bank lijkt het blauw soms zelfs een beetje lavendelachtig.

Een leuk detail aan het verdere ontwerp is dat de voetjes onderaan in dezelfde kleur zijn uitgevoerd als de MacBook Neo zelf. Dat laat goed zien dat Apple ook bij de MacBook Neo aan de kleinste details gedacht heeft. De kleur zien we ook nog eens terug in het gaas van de speakers aan beide zijkanten. Maar er is misschien nog wel een veel groter detail waarin we de kleur terugzien: het toetsenbord.

Normaal gesproken hebben MacBooks een zwart toetsenbord, maar bij de MacBook Neo is het toetsenbord passend gemaakt bij de rest van de behuizing. Bij onze blauwe MacBook Neo betekent het dat de toetsen een beetje lichtblauw zien. Het lijkt een beetje alsof de witte toetsen per ongeluk meegewassen zijn met een donkerblauwe spijkerbroek. Dat is niet per se negatief, al kunnen we ons voorstellen dat niet iedereen even gecharmeerd zal zijn van de lichtblauwe toetsen.

Afmetingen en gewicht

Qua afmetingen is de MacBook Neo net wat compacter dan de MacBook Air, al is de MacBook Air nog wel wat dunner. Als we kijken naar het gewicht, ontlopen ze elkaar niet: ze wegen beide zo’n 1,23 kilogram. Toch voelt de MacBook Neo wat ons betreft wel wat zwaar voor z’n formaat. Helemaal als je hem met een hand oppakt, vinden we dat hij toch net een tikkeltje te zwaar aanvoelt. Voor in je tas is het gewicht van de MacBook Neo echter geen probleem: het is alsnog een hele draagbare laptop, die ondanks zijn gewicht nog steeds premium aanvoelt.

Scherm: net wat minder dan de Air, maar nog steeds goed genoeg

13-inch display

Iets bredere schermranden, geen notch

Standaard kleurweergave, geen True Tone

De MacBook Neo is voorzien van een 13-inch display, dat op het eerste gezicht overeenkomt met dat in de 13,6-inch MacBook Neo. Maar het kleinere scherm zorgt er wel voor dat je wat minder werkruimte hebt. Werk je vaak in meerdere vensters in Safari of gebruik je twee apps graag naast elkaar, dan zul je al sneller de vensters wat kleiner instellen maken om dit nog passend te maken. Het is in onze ervaring soms wat passen en meten, al is dat natuurlijk ook grotendeels afhankelijk van hoe je de MacBook Neo gebruikt.

Als je iets beter kijkt, zie je wel nog meer verschillen met het scherm in de MacBook Air. Zo is de resolutie ietsjes lager en de kleurweergave minder rijk. Merk je dat echt tijdens het gebruik? Wat ons betreft niet. Kleuren zijn nog steeds mooi en alles ziet er gewoon scherp uit. Het ontbreken van True Tone (waardoor kleuren nauwkeuriger zijn, ongeacht het omgevingslicht) vinden we niet zo’n groot probleem, omdat we niet zo heel erg afhankelijk zijn van de beste kleurweergave. Zeker voor de doelgroep is het scherm van de MacBook Neo prima.

Het enige wat we wel echt merken, zijn de bredere schermranden. Wij zijn al gewend geraakt aan de notch van de MacBook Air, waardoor de rand aan de bovenkant een stuk dunner is. Daarom ziet het scherm van de MacBook Neo er iets oubolliger uit. Maar ook dit went uiteindelijk zodra je er langer op werkt.

Prestaties MacBook Neo: voldoende voor eerste Mac-kopers

A18 Pro-chip

6‑core CPU met 2 performance-cores en 4 efficiency-cores

5‑core GPU

Ray tracing met hardware-acceleratie

16‑core Neural Engine

60 GB/s geheugen­band­breedte

8GB RAM

256GB of 512GB opslag

Waar we voor het testen van deze MacBook Neo het meest benieuwd naar waren, was of hij qua prestaties genoeg is voor onze werkzaamheden. We hebben de MacBook Neo dan ook de afgelopen twee weken fulltime gebruikt voor onze werkzaamheden, waarbij we vaak op de MacBook Neo zelf werken, maar ook met enige regelmaat in combinatie met een extern scherm.

Voor ons werk, gebruiken we vooral de Safari-browser en apps als Slack, Foto’s en eenvoudige fotobewerkingsapps als Skitch, gecombineerd met veel standaardapps die op elke Mac staan. We draaien geen zware AI-modellen en werken ook niet fulltime in zware apps als Photoshop of Final Cut Pro.

In onze test presteert de A18 Pro-chip meer dan voldoende. Uit benchmarks van de MacBook Neo blijkt ook al dat de chip beter of vergelijkbaar presteert met de M1-modellen uit 2020 en dat merk je. Oftewel: hij is razendsnel en is uitermate geschikt als dagelijkse laptop voor browsen, mailen, documenten maken en video’s kijken, maar ook voor foto- en videobewerking. Dat laatste wel tot op zekere hoogte, maar dat komt vooral door de 8GB werkgeheugen die in de MacBook Neo zit.

Tijdens het testen hebben we regelmatig de geheugendruk in de gaten gehouden. Nagenoeg constant was de geheugendruk gemiddeld, wat in de standaard Activiteitenweergave-app weergegeven wordt met een gele grafiek. De 8GB RAM wordt in ons werk eigenlijk de gehele dag continu gebruikt, waarbij er zogenaamd swapgeheugen wordt ingezet om het werkgeheugen uit te breiden. Dit is een deel van de ssd-opslag dat wordt ingezet als werkgeheugen.

Dat swapgeheugen is op zich prima, zeker als je het maar incidenteel nodig hebt. Maar het constante gebruik van swapgeheugen merk je wel degelijk in de prestaties. In onze test gebruikt de MacBook Neo geregeld zo’n 5GB aan swapgeheugen. En aangezien de ssd-opslag wat trager is dan bij bijvoorbeeld de MacBook Air, heb je op de MacBook Neo wat meer last van haperingen, langere opstarttijden van apps en documenten en meer.

De geheugendruk werd af en toe zelfs hoog, waarbij de grafiek in de Activiteitenweergave rood is. En dat is toch iets wat je liever niet wil, omdat dit je werk in de weg kan zitten. In dit geval hadden we veertien apps open (waarvan het overgrote deel standaardapps zijn die nog ergens op de achtergrond open stonden), twee Safari-vensters met in totaal vijftien open tabbladen. We moesten daardoor meer apps afsluiten om nog volledig soepel te kunnen werken zoals we gewend zijn.

Maar: deze vertragingen zal je vooral merken als je al een Mac-gebruiker bent en een recent model gebruikt hebt. Voor iedereen die nog nooit een Mac gehad heeft of nog een heel oud Intel-model heeft, zal dit waarschijnlijk niet zo’n probleem zijn omdat de MacBook Neo in z’n algemeenheid alsnog snel is. Daarnaast is het natuurlijk heel erg afhankelijk van wat je met de MacBook Neo precies doet. Met een beetje browsen, mailen, documenten maken en video’s kijken, loop je niet zo snel tegen die beperking van 8GB RAM op. Maar als je gehele werkdagen lang op de MacBook Neo werkt (waardoor de kans ook groter wordt dat je ongemerkt veel apps open hebt staan), zul je wat vaker wat achtergrond processen moeten afsluiten om de prestaties optimaal te houden.

Persoonlijk kunnen wij dan ook niet wachten totdat Apple een MacBook Neo met 12GB RAM uit gaat brengen, simpelweg omdat dat net wat meer ademruimte geeft. De reden dat er alleen een 8GB RAM-versie is, is omdat de A18 Pro-chip alleen bestaat in combinatie met deze hoeveelheid werkgeheugen. Maar het goede nieuws is dat de A19 Pro-chip wél 12GB RAM heeft, dus de kans is groot dat dit de laatste MacBook Neo is waar standaard 8GB RAM in zit.

Hardware MacBook Neo: hier zitten de besparingen

Twee speakers (in plaats van vier bij de MacBook Air)

Twee microfoons (in plaats van drie bij de MacBook Air)

Geen toetsenbordverlichting

1080p FaceTime HD-camera zonder Center Stage

Multi-touch trackpad, geen Force Touch

Poorten: 2x usb-c (1x USB 3, 1x USB 2)

Geen MagSafe

Touch ID alleen op duurder 512GB-model

Batterijduur: tot 16 uur, geen snelladen

Om tot de betaalbare prijs van de MacBook Neo te komen, heeft Apple allerlei besparingen gedaan op het gebied van hardware. Wat wij het meest gemerkt hebben, is het ontbreken van toetsenbordverlichting, de afwezigheid van MagSafe en Touch ID, het mechanische trackpad en de mindere specificaties van de usb-c-poorten.

Geen toetsenbordverlichting is een gemis

We vinden de MacBook Neo een typische banklaptop, mede door het formaat. Hij is prima geschikt om op schoot op de bank te gebruiken, bijvoorbeeld om ’s avonds nog wat licht werk te verrichten of simpelweg wat voor jezelf te doen. Ook hebben we de MacBook Neo met enige regelmaat in bed gebruikt, bijvoorbeeld bij het boeken van een vakantie en uitzoeken van een vakantieplanning. Juist in deze situaties, waarbij het licht niet optimaal is, mis je de toetsenbordverlichting. Je zit met de MacBook Neo nou eenmaal niet altijd aan een vast bureau met de beste kantoorverlichting en je wil ook niet het grote licht aanzetten als je onderuit op de bank zit met de MacBook Neo op schoot.

Dat zal voor studenten, de doelgroep van deze MacBook, ook een rol spelen. Als student maak je soms wel eens lange dagen, waarbij je ’s avonds laat nog aan een deadline moet werken of tot in de late uurtjes aan het studeren bent. Helemaal als je ergens in kamers op jezelf woont, waarbij er niet altijd plek is voor een opgeruimd bureau. Juist dan komt de toetsenbordverlichting van pas, dus we vinden het jammer dat dit in de MacBook Neo ontbreekt.

Usb-c-poorten met mindere specificaties

De MacBook Neo is voorzien van twee usb-c-poorten, waarvan eentje met USB 3-snelheden en eentje met de snelheid van USB 2. Die laatste poort is dus vooral bedoeld voor het gebruik van bedrade accessoires (zoals een muis of toetsenbord), terwijl je de andere poort kunt gebruiken voor bijvoorbeeld een externe schijf of een extern display. Maar doordat er verschil zit in de specificaties, ben je ook gebonden aan hoe je de poorten gebruikt.

De krachtigste usb-c-poort gebruiken we regelmatig voor een extern display. We hebben de MacBook Neo gebruikt in combinatie met Apple’s Studio Display (wat gezien de prijs van dit scherm een ongebruikelijke combinatie is met de MacBook Neo), maar ook met schermen van LG. Met het 5K Studio Display wordt de resolutie teruggeschroefd naar 4K met 60Hz, de maximale ondersteuning qua externe schermen voor het Studio Display. Maar in alle eerlijkheid: voor het gros van de MacBook Neo gebruikers is het aantal ondersteunende schermen en de daarbij behorende resolutie meer dan voldoende.

Wat we wel missen is de MagSafe-aansluiting. De MacBook Neo opladen moet daardoor altijd per se met een van de usb-c-poorten, waardoor je er ook maar eentje over houdt. MagSafe had de MacBook Neo toch wat completer en nog meer Apple gemaakt. Het is geen must, maar wel een mooie nice-to-have.

Trackpad is even wennen

Het multi-touch trackpad van de MacBook Neo verschilt in een paar aspecten met het Force Touch-trackpad van de andere modellen. Allereerst moet je het trackpad van de MacBook Neo fysiek indrukken. Bij andere modellen druk je het trackpad niet meer echt in, maar wordt er een licht klikgevoel gesimuleerd door de trilmotor. Qua gebruik en gevoel merken we eigenlijk niet echt een verschil, maar het trackpad van de MacBook Neo klinkt wel echt anders. De klik is merkbaar luider en zwaarder en dat kan in theorie wat storend zijn. Gelukkig kun je altijd nog het tappen om te klikken inschakelen, zodat je alleen even met je vinger op het trackpad hoeft te tikken in plaats van in te drukken.

Doordat het om een multi-touch trackpad gaat, mis je de drukgevoelige Force Touch-functies. In alle eerlijkheid missen we dit totaal niet. Met een Force Touch-trackpad kun je bijvoorbeeld een preview van een Safari-link krijgen zodra je deze hard indrukt. Maar in al die jaren gebruiken wij de drukgevoeligheid van het Force Touch-trackpad bijna nooit. Als we het gebruiken, gebeurt het eigenlijk vaker per ongeluk.

Touch ID alleen in duurder model

Al sinds 2016 is de Touch ID-vingerafdrukscanner bijna de standaard op alle MacBook-modellen. We zijn er dan ook al flink aan gewend geraakt, hoewel we eigenlijk liever Face ID zouden hebben. Hoe dan ook is de Touch ID-sensor praktisch voor het ontgrendelen van een Mac of het automatisch invullen van wachtwoorden en gebruikersnamen. We vinden het dan ook een gemis dat deze vingerafdrukscanner niet standaard aanwezig is. Als je een Apple Watch hebt is het gemis wat minder groot, omdat je MacBook Neo dan automatisch ontgrendelt als de Apple Watch in de buurt herkend wordt.

Wil je toch graag Touch ID, dan ben je dus verplicht om te kiezen voor de 512GB-versie. Zelfs als je die extra opslagruimte niet nodig hebt maar wel graag Touch ID wil. Dat maakt het in die gevallen een vrij kostbare update.

Camera, speakers en microfoons voldoen prima

De speakers van de MacBook Neo zitten op een geheel nieuwe plek, namelijk links en rechts aan de zijkanten van de MacBook. Normaal gesproken zitten de speakers verwerkt bij het scharnier, maar nu heeft Apple deze voor het eerst aan de zijkanten geplaatst. Dat is eigenlijk een hele natuurlijke positie, dus muziek en geluid van films en series klinkt dan ook prima. Er is zelfs ondersteuning voor ruimtelijke audio met Dolby Atmos en dat klinkt dan ook prima. Het geluid is wel iets minder dan bij de andere MacBooks, maar het is absoluut geen straf om ernaar te luisteren.

Ook de ingebouwde camera, die je vooral zal gebruiken voor videobellen, presteert goed. De beeldkwaliteit is in orde, al is het in slechte lichtomstandigheden wel wat korrelig. Bij de MacBook Neo mis je wel de Center Stage-functie, waarmee de camera je gezicht kan volgen. Maar dat missen we bij dit model eigenlijk niet zo, omdat je de MacBook Neo toch vaker alleen gebruikt vanwege het kleinere formaat. Een leuk detail: bij de camera ontbreekt het fysieke indicatielampje, dus dat wordt met een software-icoontje opgevangen.

Tot slot functioneren ook de twee microfoons goed, zodat je zeker weet dat degene met wie je belt je goed verstaat. Er is dan ook ondersteuning voor functies als breed spectrum en stemisolatie, dus wat dat betreft doe je eigenlijk nauwelijks concessies. Je zult niet zo snel complete audioproducties opnemen, maar daar is de MacBook Neo ook niet voor bedoeld.

Batterijduur: je komt er prima de dag mee door

Qua batterijduur voldoet de MacBook Neo aan onze verwachtingen. De beloofde accuduur tot 11 uur voor draadloos internetten, wordt in onze test ruimschoots gehaald. Daardoor kun je met gemak een dag op de MacBook Neo werken, al denken wij dat dit model vooral voor kortere gebruikssessies ingezet wordt. Bijvoorbeeld voor scholieren die hun huiswerk willen doen of studenten die een hoorcollege willen volgen. Of als je op de bank of aan tafel wat dingen gedaan wil krijgen of administratie wil doen. Voor deze toepassingen is de batterijduur meer dan voldoende.

Voor wie is de MacBook Neo?

Door zijn lage prijs en beperkingen in de hardware, richt Apple zich met de MacBook Neo vooral op instappers. Het is het equivalent van de instap-iPad, maar dan in de MacBook line-up. De MacBook Neo is daardoor erg geschikt voor scholieren in het middelbaar onderwijs, maar ook voor mensen die nog niet eerder een MacBook gehad hebben of jaren geleden een oude Intel MacBook gebruikt hebben en wel eens toe zijn aan iets nieuws, bijvoorbeeld voor browsen, mailen, administratie doen en filmpjes kijken.

We vinden de MacBook Neo wat minder geschikt voor mensen die al gewend zijn geraakt aan recente MacBook Air-modellen en dient daarom ook niet als vervanging voor bijvoorbeeld een MacBook Air met M2- of M1-chip. We hebben tijdens het testen gemerkt dat je toch teveel functies mist en dat hij qua prestaties net wat tekortschiet, helemaal als je al gewend was geraakt aan een MacBook met 16GB werkgeheugen. Het voelt dan teveel als een stap terug.

We zien online ook dat de MacBook Neo interessant is als tweede MacBook om bijvoorbeeld mee te nemen op reis, voor wat lichtere werkzaamheden. Bijvoorbeeld als je een 16-inch MacBook Pro hebt, waar je thuis aan je bureau of op kantoor veel zware taken op doet. We kunnen ons voorstellen dat je dan de behoefte hebt aan een lichtgewicht MacBook voor erbij, helemaal als een iPad in dat geval niet toereikend is voor jouw taken. Maar je bevindt je dan wel in een luxepositie, want er zullen maar weinig mensen zijn die twee MacBooks in huis hebben liggen.

We kunnen ons ook voorstellen dat je wellicht twijfelt tussen een MacBook Neo of een iPad, als apparaat voor in huis om wat taken op te doen die op een kleiner iPhone-scherm wat onhandig zijn. In veel gevallen vinden we een iPad dan toch een wat logischere keuze, omdat deze veelzijdiger is en ook makkelijker mee te nemen is. Zeker met de recente vernieuwingen in het multitaskingsysteem, waardoor iPads krachtigere multitaskingapparaten geworden zijn. Maar dat is ook een kwestie van smaak, want niet iedereen is gecharmeerd van de multitaskingmogelijkheden van de iPad. En als je per se een apparaat met fysiek toetsenbord wil, kunnen we ons ook voorstellen dat je eerder geneigd bent om te kiezen voor een MacBook Neo dan voor een iPad met bijvoorbeeld een Magic Keyboard-toetsenbordhoes.

Score 8.4 MacBook Neo €699 Voordelen + Enorm scherp geprijsd, veel waar voor je geld

Mooi design met leuke kleuren

Ondanks de betaalbare prijs nog steeds heel erg Apple

Krachtig genoeg als instapmodel Nadelen - Slechts 8GB RAM

Langzamere SSD-opslag

Beperkingen op de usb-c-poorten

Geen toetsenbordverlichting

Touch ID alleen op 512GB-model

Conclusie MacBook Neo review

Met de MacBook Neo heeft Apple laten zien dat ze niet alleen een ster zijn in het maken van hele dure en verfijnde apparaten, maar ook nog steeds goede instapmodellen kunnen maken. De MacBook Neo trekt een nieuwe doelgroep aan, wat vooral komt door de lagere prijs en het vrolijke design. De A18 Pro-chip staat zijn mannetje en de MacBook Neo bewijst dat een iPhone-chip ook prima macOS kan draaien. Voor taken als schoolwerk, studeren, browsen, shoppen, mailen en video’s kijken is de MacBook Neo meer dan krachtig genoeg.

Toch zijn er ook beperkingen, waardoor het niet voor iedereen een aanrader is. De 8GB werkgeheugen kan ontoereikend zijn, met name als je er de hele dag op wil werken en gedurende de dag gewoon veel apps open hebt staan, met veel browsertabbladen en ook nog een extern scherm aangesloten hebt. Het is zonde dat Apple geen optie heeft voor 12GB RAM, maar als een toekomstige opvolger op dit vlak een kleine boost krijgt, heeft Apple echt goud in handen.

Als toevoeging aan de MacBook line-up heeft de MacBook Neo wat ons betreft al zijn plekje verovert. Een echt instapmodel was er nog niet en in dat opzicht staat de MacBook Neo de MacBook Air ook niet in de weg. Er is nog altijd genoeg reden om toch nog een MacBook Air te kiezen, bijvoorbeeld als je wat meer eisen stelt in functies, werkgeheugen en opslag. Of er gewoon wat langer mee wil doen en wat zwaardere taken wil uitvoeren, zonder dat je tegen de prestatiebeperkingen aanloopt. Dit maakt van de MacBook Neo het ideale instapmodel, maar we kunnen tegelijkertijd niet wachten wat de toekomst brengt.

MacBook Neo kopen

Wil je na het lezen van deze review de nieuwe MacBook Neo kopen? Hij is verkrijgbaar voor €699,- met 256GB opslag en voor €799,- met 512GB opslag en Touch ID. Je kan terecht bij alle bekende winkels en in onze prijsvergelijker vind je de laagste prijzen van dit moment.

Prijzen MacBook Neo (2026)

Score 8.4 MacBook Neo €699 Voordelen + Enorm scherp geprijsd, veel waar voor je geld

Mooi design met leuke kleuren

Ondanks de betaalbare prijs nog steeds heel erg Apple

Krachtig genoeg als instapmodel Nadelen - Slechts 8GB RAM

Langzamere SSD-opslag

Beperkingen op de usb-c-poorten

Geen toetsenbordverlichting

Touch ID alleen op 512GB-model

Informatie Laatst bijgewerkt maart 2026

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!