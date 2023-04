We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Peter Pan & Wendy

Met vorige week drie nieuwkomers is het deze week rustig bij Apple TV+ . Maar je kunt wel nieuwe afleveringen zien van Drops of God en Big Beasts. En bij de andere streaming videodiensten is ook genoeg te zien.

Te zien bij: Disney+

Wendy van Dalen, een jong meisje dat niet naar kostschool wil, ontmoet Peter Pan, een jongen die niet volwassen wil worden. Samen met haar broers, het elfje TinkerBell en Peter reist Wendy naar het magische Nooitgedachtland. Daar ontmoet ze de beruchte piratenleider Kapitein Haak, en begint een spannend avontuur dat haar leven voor altijd zal veranderen.

Dit wil je zien! Probeer Apple TV+ 7 dagen gratis (of 1 jaar gratis bij geselecteerde devices)

NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders! 🇳🇱

Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting 🏎

HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand 🍿

Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!

CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films

AKA

Te zien bij: Netflix

Een geharde special ops-agent wordt moreel op de proef gesteld als hij infiltreert in een misdaadsyndicaat en onverwacht een band krijgt met de zoon van de baas.

The Nurse (S01)

Te zien bij: Netflix

Een nieuwe verpleegster vermoedt dat er een link is tussen haar collega’s drang naar aandacht en een reeks sterfgevallen in het ziekenhuis. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

The Invitation

Te zien bij: Netflix

Na de dood van haar moeder wordt Evie benaderd door een onbekende neef die haar uitnodigt voor een uitbundige bruiloft op het Engelse platteland. Al snel realiseert ze zich dat er een gotische samenzwering gaande is en moet ze vechten om te overleven terwijl ze verwrongen geheimen in de geschiedenis van haar familie onthult.

Love & Death (S01)

Te zien bij: HBO Max

Twee kerkelijke echtparen genieten van het knusse leven in een klein stadje in Texas, totdat één van hen een bijl oppakt.

Mrs. Davis (S01)

Te zien bij: HBO Max

Sister Simone werkt samen met haar ex-vriend Wiley op een wereldwijde reis om Mrs. Davis, een krachtige kunstmatige intelligentie, te vernietigen.

Citadel (S01E01+E02)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Acht jaar geleden viel Citadel. Het onafhankelijke wereldwijde spionageagentschap – belast met het handhaven van de veiligheid van alle mensen – werd verwoest door agenten van Manticore, een machtig syndicaat dat de wereld manipuleert in de schaduw. Bij de val van Citadel werd het geheugen van elite-agenten Mason Kane (Richard Madden) en Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas ) gewist toen ze ternauwernood ontsnapten aan de dood. Sindsdien blijven ze verborgen, bouwen een nieuw leven op onder nieuwe identiteiten, zich niet bewust van hun verleden. Tot op een nacht, wanneer Mason wordt opgespoord door zijn voormalige Citadel-collega, Bernard Orlick (Stanley Tucci), die zijn hulp hard nodig heeft om te voorkomen dat Manticore een nieuwe wereldorde vestigt. Mason zoekt zijn voormalige partner Nadia op, en de twee spionnen beginnen aan een missie die hen over de hele wereld voert in een poging om Manticore te stoppen, terwijl ze te maken hebben met een relatie die gebaseerd is op geheimen, leugens en een gevaarlijke, maar eeuwige liefde

Living

Te zien bij: Amazon Prime Video

Britse kantoorklerk Mr. Williams laat het leven aan zich voorbijrazen. Maar wanneer hij te horen krijgt dat hij nog maar enkele maanden te leven heeft, probeert hij wanhopig de verloren tijd in te halen.

Mocro Maffia: Tatta

Te zien bij: Videoland

Wat heeft Tatta al die tijd gedaan na zijn ruzie met Paus en de mislukte ontvoering van Samira?

Journeyman

Te zien bij: Pathé Thuis

Matty Burton is wereldkampioen boksen en hij moet zijn titel verdedigen tegenover Andre Bryte. Wanneer hij thuiskomt van de wedstrijd stort hij in, een vertraagde reactie. Wanneer hij wakker wordt, is hij niet meer de man die hij was.

The Banshees of Inisherin

Te zien bij: Pathé Thuis

Pádraic is sinds mensenheugenis beste maatjes met Colm. Ze wonen op een eiland aan de westkust van Ierland. Hun vriendschap hangt aan een zijden draadje wanneer Colm van de ene op de andere dag weigert met Pádraic te praten. Deze verandering heeft een weerslag op de hechte gemeenschap en zet een reeks gebeurtenissen in gang die hun verdere levens zullen bepalen.