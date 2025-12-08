Johny Srouji van Apple

Nog meer leegloop? ‘Apple’s chipbaas overweegt ook te vertrekken’

Het lijkt erop dat er sprake is van nog meer leegloop aan de top bij Apple. Ook de chipbaas Johny Srouji zou overwegen om bij Apple te vertrekken.
Benjamin Kuijten -

Onlangs hadden we het op iCulture nog over een mogelijk pensioen van Tim Cook, maar de afgelopen dagen gaat het vooral over de directe collega’s van Tim Cook die Apple verlaten. Na het pensioen van Jeff Williams, de vertrekkende AI-baas en de gevlogen designbaas, is het nu Apple’s Senior Vice President Hardware Technologies Johny Srouji die Apple zou willen verlaten. Dat zou een behoorlijke aderlating voor Apple zijn.

‘Johny Srouji wil weg bij Apple’

We hebben Srouji de afgelopen jaren regelmatig voorbij zien komen tijdens Apple’s presentaties. Hij wordt binnen Apple ook wel gezien als de chipbaas, want hij heeft de leiding over de ontwikkeling van de nieuwe M-chips voor Mac en iPad en A-serie chips voor iPhone. Maar de laatste jaren zijn er ook andere ontwikkelingen geweest, zoals het C1- en C1X-modem voor 5G en de N1-chip voor onder andere wifi en Bluetooth. Onder zijn verantwoordelijkheid is Apple minder afhankelijk geworden van bedrijven als Intel en Qualcomm en heeft Apple enorme sprongen gemaakt op het gebied van prestaties en energiezuinigheid.

Nu zou Srouji aan Tim Cook medegedeeld hebben dat hij “serieus overweegt” om bij Apple te vertrekken in de nabije toekomst. Maar niet om met pensioen te gaan en achter de geraniums te zitten. Hij zou tegen collega’s gezegd hebben dat als hij vertrekt bij Apple, hij daarna bij een ander bedrijf aan de slag zou gaan. Welk bedrijf dat is, is niet bekend.

Johny Srouji van Apple
Johny Srouji van Apple

Cook zou er volgens Bloomberg alles aan doen om Srouji te behouden, onder andere met een nieuwe rol als Apple’s CTO (Chief Technology Officer). Maar daarvoor zou John Ternus, volgens insiders de kandidaat CEO als opvolger van Tim Cook, plaats moeten maken. Bronnen zeggen weer dat Srouji niet onder een andere CEO zou willen werken.

Meer veranderingen intern

Apple kondigde vorige week ook nog andere veranderingen aan. Lisa Jackson, vice-president voor milieu, beleid en sociale initatieven, gaat in januari 2026 met pensioen. Ook zij kwam geregeld voor tijdens Apple’s presentaties, maar doet het de laatste tijd al wat rustiger aan. Daarnaast gaat Kate Adams eind 2026 met pensioen. Zij is bij Apple sinds 2017 algemeen raadsman. Haar rol wordt overgenomen door Jennifer Newstead, afkomstig van Meta. Bovendien neemt zij de taken over die horen bij Government Affairs, waardoor haar nieuwe rol senior vice-president, General Counsel en Goverment Affairs wordt. Zij gaat zich dus ook bezighouden met regelgeving en relaties met overheden.

Al met al blijft het rumoerig binnen de top. De vraag is dan ook of al deze verschuivingen leiden tot nog grotere veranderingen of dat bekende gezichten als Tim Cook (CEO), Craig Federighi (software) en Eddy Cue (diensten) voorlopig blijven zitten.

Bekijk ook
Deirdre O'Brien, Tim Cook en Angela Ahrendts

Het Apple-managementteam: de personen achter het bedrijf

Ontdek wie de belangrijke personen van het Apple-managementteam zijn: van Tim Cook tot Eddy Cue. Deze mensen zijn de sleutelfiguren binnen Apple.

