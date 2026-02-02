Opvouwbare iPhone met clamshell-design.

In navolging van Samsung: 'Apple overweegt ook een iPhone Flip'

Apple zou naar verluidt werken aan een andere vouwbare iPhone, naast de iPhone Fold. Nieuwe geruchten laten zien dat dit een clamshell-design moet krijgen.
Het lijkt zo goed als zeker dat Apple in 2026 een opvouwbare iPhone gaat uitbrengen met een design als een boek. Concurrenten zoals Samsung en Motorola hebben ook nog een clamshell-design foldable en ook Apple zou daarover nadenken, zo zegt Mark Gurman van Bloomberg.

Apple overweegt clamshell foldable

Naar verluidt werkt Apple intern – naast de inmiddels bekende iPhone Fold – ook aan een tweede type vouw-iPhone: een compacte, vierkante telefoon in clamshell-vorm, vergelijkbaar met de Motorola Razr en Samsung’s Galaxy Z Flip-serie. Dichtgeklapt past hij makkelijk in je broekzak, opengeklapt krijg je een volwaardig iPhone-scherm.

Toch is enige voorzichtigheid op zijn plaats, want de komst van dit toestel is allesbehalve zeker. Apple zou de clamshell-versie pas daadwerkelijk willen uitbrengen als de iPhone Fold eerst een succes blijkt. Zolang dat nog onduidelijk is, blijft de kans bestaan dat het project wordt stopgezet voordat het ooit het levenslicht ziet.

Apple werkt ook aan een opvouwbare iPad

Al langere tijd gaan er geruchten over een opvouwbare iPad, maar dat project zou door ontwikkelproblemen stil zijn komen te liggen. Op zijn vroegst zou zo’n foldable iPad pas in 2029 verschijnen – en zelfs dat is allesbehalve zeker. Dat betekent echter niet dat Apple zijn ambities voor opvouwbare schermen in de ijskast zet. Integendeel: in de laboratoria wordt inmiddels aan nóg een nieuwe vormfactor gewerkt.

Wanneer komen de iPhone Fold en Flip?

Voordat een andere vouwbare iPhone of een opvouwbare iPad het levenslicht ziet, komt Apple eerst met de iPhone Fold in boekvorm. Dit model wordt naar verwachting in het najaar van 2026 aangekondigd, tegelijk met de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max.

Met deze eerste foldable mikt Apple direct op het hoogste segment. Het toestel moet laten zien wat er mogelijk is met opvouwbare schermtechnologie én tegelijkertijd genoeg belangstelling wekken om foldables als nieuwe productcategorie binnen de iPhone-lijn van de grond te krijgen.

iPhone Fold

De iPhone Fold wordt de eerste opvouwbare iPhone die Apple uit gaat brengen. De naam van dit opvouwbare toestel is nog niet bekend, maar wordt in het geruchtencircuit als iPhone Fold of iPhone Foldable aangeduid. Het wordt een iPhone met aan de voorkant een display, dat je als een boek openvouwt. Binnenin zit een groter iPad mini-achtig display, waarbij de vouw zo goed als onzichtbaar zou zijn. Opgevouwen zou het het formaat van een paspoort hebben. Er gaan al jarenlang geruchten over een opvouwbare iPhone, maar in 2026 zou hij dan echt gaan komen.

