In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Traqués / The Hunt (seizoen 1)
Een jachttrip van een vriendengroep loopt behoorlijk uit de hand. Ze beloven dit geheim te houden. Maar er is achterdocht, en een meedogenloze bende die uit is op wraak. Hun moraal, familie en dierlijke instincten worden op de proef gesteld.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
Scrubs (seizoen 1)
JD en Turk schrobben voor het eerst in lange tijd weer samen – de geneeskunde is veranderd, de coassistenten zijn veranderd, maar hun bromance heeft de tand des tijds doorstaan. Nieuwe en oude personages navigeren door de wateren van Sacred Heart met gelach, hart en onderweg een aantal verrassingen.
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
War Machine
Tijdens een laatste, slopende missie in zijn opleiding tot Army Ranger moet een gevechtsingenieur zijn eenheid aanvoeren in de strijd tegen een gigantische, buitenaardse moordmachine.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
Young Sherlock (seizoen 1)
Het oorsprongsverhaal van Sir Arthur Conan Doyle’s geliefde detective in een explosieve herinterpretatie van dit iconische personage. Op 19-jarige leeftijd is Sherlock Holmes ongenade gevallen, ruw, ongeremd en ongevormd, wanneer hij verwikkeld raakt in een moordzaak aan de Universiteit van Oxford die zijn vrijheid bedreigt. Met een ongekende mate van discipline stort Sherlock zich op zijn allereerste zaak en slaagt erin een wereldwijde samenzwering te ontrafelen die zijn leven voorgoed zal veranderen.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
DTF St. Louis (seizoen 1)
DTF ST. LOUIS is een duister-komische dramaserie over drie volwassenen in een midlifecrisis die verstrikt raken in een complexe driehoeksverhouding, een dynamiek die voor één van hen fataal afloopt. In de hoofdrollen zien we onder andere Jason Bateman, David Harbour, Linda Cardellini, Richard Jenkins, Joy Sunday, Arlan Ruf, Peter Sarsgaard en Chris Perfetti. De serie is geschreven en geregisseerd door showrunner en uitvoerend producent Steven Conrad (Patriot).
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma\’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio\’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
Marshals: A Yellowstone Story (seizoen 1)
In Marshals: A Yellowstone Story kruipt Luke Grimes opnieuw in de huid van Kayce Dutton. Nadat hij de Yellowstone Ranch achter zich heeft gelaten, sluit Kayce zich aan bij een eliteteam van U.S. Marshals. Met zijn ervaring als cowboy én voormalig Navy SEAL gebruikt hij zijn unieke vaardigheden om gerechtigheid te brengen in Montana.
Samen met zijn teamgenoten Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) en Miles Kittle (Tatanka Means) vormt hij de laatste verdedigingslinie tegen het oplopende geweld in de regio. Maar het werk eist ook zijn tol: de Marshals krijgen niet alleen te maken met gevaarlijke situaties, maar ook met de mentale druk en de verantwoordelijkheid naar hun gezinnen.
Voor Kayce speelt dat extra sterk mee, doordat hij vader is van zijn zoon Tate (Brecken Merrill). Daarnaast blijft hij nauw verbonden met Mo (Mo Brings Plenty) en Thomas Rainwater (Gil Birmingham) van het Broken Rock-reservaat.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Kopen Zonder Kijken België (seizoen 7)
Acht gezinnen geven de zoektocht naar een nieuwe woning volledig uit handen. Presentator Kobe Ilsen gaat samen met makelaar Béa Vandendael en interieurarchitect Bart Appeltans op zoek naar hun droomhuis. De kersverse eigenaars krijgen hun woning pas te zien nadat het voor hen is aangekocht.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
28 Years Later: The Bone Temple
Dr. Kelson sluit een schokkende nieuwe vriendschap die de wereld voorgoed kan veranderen. Spike komt door zijn ontmoeting met Jimmy Crystal terecht in een nachtmerrie waar hij niet aan kan ontsnappen. In de wereld van The Bone Temple vormen de geïnfecteerden niet langer de grootste bedreiging. De onmenselijkheid van de overlevenden is zo mogelijk nog angstaanjagender.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl