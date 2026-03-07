Marshals: A Yellowstone Story (seizoen 1)

In Marshals: A Yellowstone Story kruipt Luke Grimes opnieuw in de huid van Kayce Dutton. Nadat hij de Yellowstone Ranch achter zich heeft gelaten, sluit Kayce zich aan bij een eliteteam van U.S. Marshals. Met zijn ervaring als cowboy én voormalig Navy SEAL gebruikt hij zijn unieke vaardigheden om gerechtigheid te brengen in Montana.

Samen met zijn teamgenoten Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) en Miles Kittle (Tatanka Means) vormt hij de laatste verdedigingslinie tegen het oplopende geweld in de regio. Maar het werk eist ook zijn tol: de Marshals krijgen niet alleen te maken met gevaarlijke situaties, maar ook met de mentale druk en de verantwoordelijkheid naar hun gezinnen.

Voor Kayce speelt dat extra sterk mee, doordat hij vader is van zijn zoon Tate (Brecken Merrill). Daarnaast blijft hij nauw verbonden met Mo (Mo Brings Plenty) en Thomas Rainwater (Gil Birmingham) van het Broken Rock-reservaat.