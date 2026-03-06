Uitgelicht - Alles over Apple's maart-aankondigingen
Samenvatting: dit heeft Apple allemaal aangekondigd tijdens het maart 2026 “event”

Dit zijn de chips in het nieuwe Apple Studio Display (XDR)

Nieuws iDevices
Ietwat onverwachts kondigde Apple nieuwe Studio Displays aan. Na jaren stilte zijn er nu nieuwe modellen, maar door welke chip worden deze aangestuurd? Dat lees je hier.
Sasha Koevoets -

Apple’s nieuwe generatie Studio Display-monitoren heeft intern een welverdiende upgrade gekregen. In de firmware van deze displays is namelijk te zien dat de standaard Studio Display nu een A19‑chip heeft, terwijl de luxere (en duurdere) Studio Display XDR zelfs over een A19 Pro‑chip beschikt.

Studio Display vs Studio Display XDR 

Bij voorgaande modellen deelde Apple meer specificaties, waaronder de chip in de monitor. Bij de nieuwe Apple Studio Display en Studio Display XDR wordt dit niet expliciet vermeld. Maar dat betekent niet dat het een geheim is. Uit de firmware is nu op te maken dat:

  • het reguliere Studio Display is uitgerust met een A19‑chip;
  • het Studio Display XDR draait op een A19 Pro‑chip.

Dat past precies bij hoe Apple de twee modellen in de markt zet. Het Studio Display XDR is het high-end model met meer professionele functies en profiteert daarom van de krachtigere A19 Pro‑chip, bijvoorbeeld voor local dimming, hogere piekhelderheid en vloeiende HDR‑weergave op 120 Hz. De gewone Studio Display heeft veel minder van dit soort geavanceerde mogelijkheden en kan daardoor prima door met de A19‑chip.

A19 (Pro) in een monitor: waarom is dat nodig? 

De eerste Studio Display uit 2022 had al een A13‑chip (dezelfde chip als de iPhone 11) aan boord voor functies als Center Stage, ruimtelijke audio en “Hé Siri”. Met de nieuwe generatie gaat Apple een stuk verder: de A19- en A19 Pro‑chips zijn dezelfde generatie als in de iPhone 17-lijn en bieden beduidend meer rekenkracht.

Die extra kracht wordt onder meer ingezet voor verbeterde speakers met een diepere bas. Ook de Bureauweergave-functie komt naar het Studio Display, waardoor je zowel je gezicht als het bovenaanzicht van je bureau kunt zien. Daarnaast biedt de A19 Pro-chip in het Studio Display XDR de mogelijkheid voor geavanceerde beeldtechnieken. Een aantal van die technieken zijn de 120 Hz‑verversingsfrequentie, mini‑led‑achtergrondverlichting en hogere helderheid, waardoor er simpelweg meer grafische en signaalverwerking nodig is dan bij de standaard Studio Display.

Het Studio Display en Studio Display XDR zijn nu vooruit te bestellen en beschikbaar vanaf 11 maart 2026.

Bekijk ook
Desk View met camera

Bureauweergave op de Mac: zo kun je tijdens het videobellen een bovenaanzicht van je bureau tonen

Als je aan het videobellen bent op de Mac, kun je met de Bureauweergave (ook wel Desk View genoemd) een bovenaanzicht van je bureau delen. Dat is handig als je tijdens het videobellen iets wil demonstreren, bijvoorbeeld op een iPhone.

