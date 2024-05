De nieuwe iPad Air 2024 heeft diverse verbeteringen, maar wat is nou echt het verschil met de iPad Air 2022? We duiken in de verschillen tussen de iPad Air 2024 en de iPad Air 2022.

De iPad Air is altijd al een echte middenklasser geweest. Aan de ene kant zitten er enkele (oudere) functies in van de iPad Pro, maar dan voor een lagere prijs. Aan de andere kant is hij op bepaalde punten een stuk beter dan het instap-model van de iPad. Voor veel mensen is de iPad Air daarom een interessante keuze, maar die keuze wordt je momenteel nog lastig gemaakt met twee verschillende uitvoeringen. Bij diverse winkels kom je namelijk zowel de iPad Air 2022 als de iPad Air 2024 tegen. Je vraagt je dus misschien af wat er nou echt nieuw is en welke voor jou de beste keuze is. Je kunt soms namelijk wel geld besparen met een wat ouder model, maar zijn er dan nieuwe functies die je gaat missen? In deze vergelijking tussen de iPad Air 2024 en iPad Air 2022 lees je het.

Verschillen iPad Air 2024 vs iPad Air 2022

Voor deze vergelijking tussen de iPad Air 2024 vs iPad Air 2022, kijken we naar de negen belangrijkste verschillen. In de meeste gevallen gaat het slechts om kleine wijzigingen, waardoor het 2022-model voor veel mensen nog steeds een goede keuze is. Maar je moet wel goed op de prijs letten, want in sommige gevallen is zelfs het nieuwere model prijstechnisch gezien een betere keuze. We geven je hier in ieder geval het definitieve antwoord: moet je de iPad Air 2024 of iPad Air 2022 hebben?

Lees ook onze eerdere vergelijking tussen de iPad Pro 2024 vs iPad Pro 2022. Wil je meer weten over de nieuwe iPad Air? Dan hebben we ook nog onze review van de iPad Air 2024.

#1 Formaten: meer keuze bij de iPad Air 2024

De iPad Air 2024 zal vooral gebruikers aanspreken die een grotere iPad zoeken. De iPad Air 2024 is er namelijk in twee formaten: 11- en 13-inch. Dat zijn nagenoeg dezelfde formaten als de iPad Pro, maar dan voor een veel lagere prijs. De iPad Air uit 2022 is alleen beschikbaar in een 10,9-inch formaat. Dat is nagenoeg even groot als de nieuwe 11-inch variant.

De nieuwe 13-inch iPad Air zal vooral mensen aanspreken die veel met hun iPad willen doen en hem als laptopvervanger willen gebruiken. Het grotere scherm biedt extra werkruimte. Ook voor het maken van tekeningen of andere creatieve uitingen kan zo’n groter scherm goed van pas komen.

Qua afmetingen zijn de 11-inch iPad Air 2024 en de 10,9-inch iPad Air 2022 aan elkaar gelijk. De 13-inch iPad Air 2024 is ongeveer even groot en zwaar als een 12,9-inch iPad Pro.

13-inch iPad Air 2024 11-inch iPad Air 2024 10,9-inch iPad Air 2022 Afmetingen 280,6 x 214,9 x 6,1mm 247,6 x 178,5 x 6,1mm 247,6 x 178,5 x 6,1mm Gewicht (wifi) 617 gram 462 gram 461 gram Gewicht (Cellular) 618 gram 462 gram 462 gram Schermdiagonaal 32,72 cm 27,59 cm 27,58 cm

#2 Chip: van M1 naar M2

De nieuwe iPad Air 2024 heeft een snellere M2-chip. Apple zegt dat het nieuwe model “bijna 50% sneller is dan de vorige generatie”. Dat klinkt leuk, maar in de praktijk ga je dat echt niet op zulke schaal merken. Duiken we iets dieper in de cijfers, dan zien we dat de CPU 15% sneller is, de graphics 25% sneller en dat de geheugenbandbreedte 50% meer is. Daardoor zullen de wat zwaardere taken iets sneller gaan op de nieuwe iPad Air, maar dat verschil zal je echt alleen voelen als je de twee naast elkaar legt. In benchmarks scoort de iPad Air 2024 daarom ook wat beter, maar in de praktijk zal dat dus weinig uitmaken.

iPad Air 2022

Er zijn geen functies van iPadOS die de M2-chip vereisen en niet werken op een iPad met M1-chip, in ieder geval niet op dit moment. In de toekomst kan dat wel veranderen natuurlijk, maar voor nu is daar nog geen sprake van. Waar je wellicht wel rekening mee moet houden, is dat een iPad met M2-chip vermoedelijk langer updates krijgt dan een iPad met M2-chip. Al zal dat waarschijnlijk maar één updatecyclus schelen en praten we dan over een periode over zo’n zes jaar.

13-inch iPad Air 2024 11-inch iPad Air 2024 10,9-inch iPad Air 2022 Chip M2 M2 M1 CPU 8-core (4 performance cores, 4 efficiency-cores) 8-core (4 performance cores, 4 efficiency-cores) 8-core (4 performance cores, 4 efficiency-cores) GPU 10-core 10-core 8-core Geheugenbandbreedte 100 GB/s 100 GB/s – RAM 8GB 8GB 8GB Neural Engine 16-core Neural Engine 16-core Neural Engine 16-core Neural Engine

#3 Apple Pencil-support: meer mogelijkheden op iPad Air 2024

De iPad Air 2024 biedt ondersteuning voor de nieuwe Apple Pencil Pro en de Apple Pencil met usb-c, terwijl de iPad Air 2022 werkt met de Apple Pencil 2 en Apple Pencil met usb-c. Het verschil zit hem dus tussen de Apple Pencil Pro vs Apple Pencil 2. De Apple Pencil Pro heeft extra mogelijkheden, waaronder een knijpfunctie waarmee je makkelijker kan tekenen. Ook zit er haptische feedback in en heeft het ondersteuning voor Zoek mijn. Handig als je de Apple Pencil kwijt raakt. Alle andere basismogelijkheden zijn bij deze twee modellen van de Apple Pencil gelijk.

Overigens is er qua Apple Pencil nog wel een klein verschil tussen de iPad Air 2024 en iPad Air 2022. Het nieuwste model werkt met Apple Pencil Hover (dankzij de M2-chip), zodat je precies ziet waar je tekent, nog voordat je het scherm aanraakt.

Bekijk ook Apple Pencil vergelijken: de verschillen tussen de modellen Wil je graag tekenen op een iPad met de Apple Pencil? Dan zijn er vier modellen waaruit je kunt kiezen. In dit artikel lees je alles over de verschillen tussen de originele Apple Pencil 1, de Apple Pencil 2 en de Apple Pencil met usb-c. Daarnaast is er nu ook de Apple Pencil Pro.

#4 Camera: iPad Air 2024 beter voor videobellen

De iPad Air 2024 heeft een vernieuwde frontcamera en die is daarmee een stuk praktische voor videobellen: hij zit aan de lange zijde in de schermrand, in plaats van aan de korte zijde. Daardoor zit de camera altijd mooi aan de bovenkant van het scherm als je hem horizontaal houdt. Dat geeft een veel prettiger beeld tijdens het videobellen, vooral als je de iPad in een toetsenbordhoes gebruikt. Gebruik je de iPad vooral verticaal (dus in portretstand), dan zal de frontcamera op het 2022-model waarschijnlijk weer beter voor je zijn.

Overigens is er qua camera nog een ander klein verschil tussen de twee. De iPad Air 2024 ondersteunt slimme HDR 4 voor foto’s, in plaats van slimme HDR 3. Dat zal iets betere foto’s opleveren, maar uiteindelijk is dat verschil maar minimaal. En hoe vaak maak je nou echt foto’s met een iPad? Dit zal dus maar voor weinig mensen het verschil maken.

iPad Air 2024

#5 Wifi net wat sneller op de iPad Air 2024

Enkele overige specs op de iPad Air 2024 zijn ook verbeterd. Denk dan aan verbeterde wifi (wifi 6E in plaats van wifi 6) en Bluetooth 5.3 in plaats van Bluetooth 5.0. Uiteindelijk zal je hier niet zoveel van merken. De wifi is iets sneller en betrouwbaarder, maar je hebt er dan wel een wifi 6E-router voor nodig. Met name de Bluetooth-versie zal weinig profijt opleveren.

#6 Design: iets gewijzigde kleuren

De iPad Air 2024 en iPad Air 2022 hebben over het algemeen exact hetzelfde design. Apple heeft wel wat gesleuteld aan de kleuren van de aluminium behuizing. Sterrenlicht en spacegrijs (helaas geen middernacht of spacezwart), zijn ongewijzigd gebleven, maar de blauwe en paarse kleuren zijn iets veranderd. Ze zijn allebei wat lichter geworden. Daardoor lijkt de iPad Air 2024 in blauw en paars in bepaalde lichtomstandigheden bijna zilver. De roze kleur vind je overigens alleen bij de iPad Air 2022.

#7 Opslag: meer keuze en standaard meer opslag bij 2024-model

Een veelgehoorde klacht bij de iPad Air 2022 was de beperkte opslagruimte. Je kon alleen kiezen voor 64GB of 256GB. 64GB was voor veel mensen veel te weinig, terwijl 256GB dan weer teveel van het goede was voor een te hoge meerprijs. Het goede nieuws is dat je nu bij het 2024-model altijd meteen 128GB opslag krijgt en dat zal voor de meeste mensen voldoende zijn. Wil je toch meer, dan kan je zelfs nog kiezen voor 256GB, 512GB of 1TB. Daardoor zal de iPad Air 2024 voor meer mensen interessant zijn. Lees ook ons artikel over iPad opslag kiezen om te zien wat jij nodig hebt.

Bekijk ook Hoeveel iPad-opslag nodig: kies de opslagruimte die bij jou past! Wil je een iPad, maar twijfel je nog over de hoeveelheid opslagcapaciteit? Deze gids helpt je bij de keuze tussen 64GB, 128GB, 256GB, 512GB of zelfs 1TB of 2TB, afhankelijk van het model. We leggen uit welke capaciteiten er verkrijgbaar zijn en welke het best bij jouw situatie past.

#8 Cellular: alleen nog maar eSIM

Wil je de iPad vooral buitenshuis gebruiken omdat je veel onderweg bent? Dan ben je wellicht geïnteresseerd in het Cellular-model. Deze heeft een simkaart, zodat je er een mobiel data-abonnement aan toe kan voegen. Dit is voor beide modellen beschikbaar, maar er is wel een belangrijk verschil: de iPad Air 2024 in Cellular ondersteunt alleen de eSIM. Je kunt er dus geen fysieke simkaart meer in doen, zoals bij de iPad Air 2022 en eerder nog wel kon. Dat kan van invloed zijn op je keuze, omdat niet iedere provider in Nederland een eSIM ondersteunt.

#9 Prijs: 2022-model soms iets goedkoper

Een belangrijke factor in je aankoopoverweging, zal de prijs zijn. Om daarin een eerlijke vergelijking te maken, vergelijken we het 256GB-model van beide varianten met elkaar. In dat geval is de iPad Air 2022 zo’n €100,- goedkoper, dus je kunt er wel iets mee besparen.

Kijken we naar de laagste mogelijke prijzen, dan zien we dat je voor de 64GB iPad Air 2022 inmiddels zo’n €600,- tot €650,- kwijt bent, afhankelijk van de kleur en winkel. Dat is iets minder dan de €689,- die de meeste winkels nu rekeningen qua startprijs van de iPad Air 2024. En bijkomend voordeel: je krijgt dan 128GB opslag in plaats van 64GB. Tel uit je winst.

Omdat de iPad Air 2024 het eerste model is waar ook een groter exemplaar van te koop is, kunnen we die niet vergelijken met een voorgaande generatie.

Overeenkomsten iPad Air 2024 vs iPad Air 2022

Naast de verschillen zijn er nog veel meer overeenkomsten tussen de twee modellen:

Schermkwaliteit : Alle displays hebben dezelfde resolutie, schermtechniek en algehele beeldkwaliteit. Kleine sidenote: de 13-inch iPad Air 2024 heeft een iets hogere maximale helderheid van 600 nits, in plaats van 500 nits.

: Alle displays hebben dezelfde resolutie, schermtechniek en algehele beeldkwaliteit. Kleine sidenote: de 13-inch iPad Air 2024 heeft een iets hogere maximale helderheid van 600 nits, in plaats van 500 nits. Batterijduur : Alle modellen hebben een batterijduur van zo’n 10 uur.

: Alle modellen hebben een batterijduur van zo’n 10 uur. Ondersteuning toetsenbord : Ongeacht het model iPad Air, kun je hetzelfde Magic Keyboard voor iPad gebruiken.

: Ongeacht het model iPad Air, kun je hetzelfde Magic Keyboard voor iPad gebruiken. Camera : De resolutie en beeldkwaliteit van de buitenste camera is gelijk.

: De resolutie en beeldkwaliteit van de buitenste camera is gelijk. Speakers : Alle modellen hebben stereospeakers in horizontale stand. De 13-inch heeft wel 2x een bas.

: Alle modellen hebben stereospeakers in horizontale stand. De 13-inch heeft wel 2x een bas. Aansluitingen : De specs van de usb-c-poort en Smart Connector zijn gelijk.

: De specs van de usb-c-poort en Smart Connector zijn gelijk. Touch ID : Alle recente iPad Air-modellen hebben een Touch ID-vingerafdrukscanner in de powerknop.

: Alle recente iPad Air-modellen hebben een Touch ID-vingerafdrukscanner in de powerknop. Software: Zowel de iPad Air 2022 als de iPad Air 2024 draaien op de nieuwste versie van iPadOS, met nagenoeg precies dezelfde softwarefuncties

Conclusie iPad Air 2024 vs iPad Air 2022

Voor verreweg de meeste mensen is de keuze tussen de iPad Air 2024 vs iPad Air 2022 erg gemakkelijk: kies voor het nieuwste model. De prijsverschillen zijn momenteel vaak nog zo klein, dat die maximaal €100,- die je bespaart niet opweegt tegen de verbeterde chip, de handigere positie van de frontcamera en de ondersteuning voor de nieuwe Apple Pencil Pro. Er kunnen wel specifieke redenen zijn waarom je toch het 2022-model wil hebben. Bijvoorbeeld als je een Cellular-model met fysieke simkaart wil of als je de iPad vaker staand gebruikt en daardoor de frontcamera op het 2022-model prettiger vindt.

Maar als je puur naar de functies kijkt, zien we gewoon dat je bij de iPad Air 2024 een betere prijs/kwaliteit-verhouding hebt. En als je graag een grotere iPad wil, dan kom je automatisch uit bij de 13-inch iPad Air 2024.

Ga de iPad Air 2024 kopen als…

…je de nieuwste iPad Air wil hebben met de beste functies.

…je veel videobelt. De frontcamera zit dan op een handigere plek.

…je graag de allernieuwste en meest uitgebreide Apple Pencil Pro wil gebruiken.

…je zo lang mogelijk met de iPad wil doen. De iPad Air 2024 met M2-chip zal vermoedelijk langer updates krijgen.

…je 128GB of juist veel meer opslag nodig hebt.

…je een zo groot mogelijke iPad wil, zonder het hoge prijskaartje. Kies dan voor de 13-inch iPad Air 2024.

Prijzen 11-inch iPad Air 2024

Prijzen 13-inch iPad Air 2024

Ga de iPad Air 2022 kopen als…

…je een hele goede deal vindt. Je moet minimaal €100,- goedkoper uit zijn dan bij het 2024-model om het de moeite waard te maken.

…je per se een Cellular-model met fysieke simkaart nodig hebt.

…je de iPad altijd verticaal (portrait) gebruikt. De frontcamera zit dan op een handigere plek.

…64GB voor jou echt meer dan genoeg is.

Prijzen 64GB iPad Air 2022 met M1-chip

Prijzen 256GB iPad Air 2022 met M1-chip

Wil je een nieuwe iPad kopen? Check dan onze overzichtspagina met prijzen en aanbiedingen van alle huidige (en voorgaande) modellen.