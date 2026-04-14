Apple verwijdert oude Pages, Numbers en Keynote voor de Mac: overstappen is nu een kwestie van tijd

Apple heeft de oude versies van Pages, Numbers en Keynote voor de Mac uit de App Store verwijderd. Dat betekent dat je zo langzamerhand moet overstappen naar de nieuwere versies.
Sinds de komst van de Apple Creator Studio zijn de iWork-apps Pages, Numbers en Keynote zogenaamde freemium-apps: gratis te downloaden en te gebruiken, maar voor sommige functies moet je een betaald abonnement afsluiten. In die overgang ontstond er een wat onduidelijke situatie, omdat het op de Mac niet een kwestie van updaten was om de nieuwe functies te krijgen. Je moest de nieuwe universele varianten (geschikt voor iPhone, iPad én Mac) downloaden voor de nieuwste verbeteringen, maar dat was zeker in het begin niet voor iedereen duidelijk. Apple heeft dit nu rechtgetrokken, maar het zorgt er ook voor dat de tijd dringt als je nog niet overgestapt bent.

Oude Mac-versies van iWork gestopt

Sinds gisteren heeft Apple de oude Mac-only versies van Pages, Numbers en Keynote uit de App Store verwijderd, zo merkte Aaron Perris op. Voor nieuwe gebruikers betekent dit dat het een stuk duidelijker is welke apps ze moeten downloaden, omdat Apple nu van elke iWork-app maar een versie beschikbaar heeft. Als je de oude versies reeds verwijderd hebt van je Mac, kun je ze op dit moment nog wel opnieuw downloaden via je aankopenoverzicht. Maar de kans is groot dat dat ook binnenkort niet meer kan.

Dat Apple deze oude versies nu verwijderd heeft, betekent ook dat je geen updates meer hoeft te verwachten. Apple brengt voor deze oude Mac-only versies geen bugfixes meer uit, maar ook geen nieuwe functies. Hoewel je ze op dit moment nog wel kan blijven gebruiken, is dat niet meer gegarandeerd bij volgende macOS-updates. Met name bij grote macOS-updates (zoals de aankomende macOS 27-versie) is er een kans aanwezig dat de oude versies niet goed functioneren. Er zit dan dus niets anders op dan de nieuwe versies te downloaden.

Waarom zou je de oude versies nog gebruiken?

Je vraagt je misschien af waarom je de oude Mac-versies van de iWork-apps überhaupt nog zou willen gebruiken. Sommige gebruikers vinden het nieuwe design minder mooi of vinden de toevoeging van de Liquid Glass-onderdelen minder duidelijk. En hoewel de nieuwe versies gratis te gebruiken zijn en dezelfde functies bieden als de oude varianten, zie je ook veel functies waar je voor moet betalen voordat je ze kan gebruiken. Ook dat kan voor sommige mensen vervelend zijn in het gebruik.

Toch raden we aan om over te stappen naar de nieuwe versies, zodat je er zeker van bent dat alles (ook in de toekomst) goed blijft werken. Ook krijg je daarmee de nieuwste functies. Hoewel de iWork-apps nu onderdeel zijn van de betaalde Creator Studio-bundel, verwachten we dat Apple af en toe ook nog nieuwe gratis functies toe zal voegen.

