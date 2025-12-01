Apple is van plan om Intel weer in te schakelen voor de chips van de Mac. Maar het wordt geen chip die zelf door Intel ontworpen is.

Al sinds 2020 gebruikt Apple voor de Macs de eigen ontworpen M-chips. We zijn inmiddels bij de M5-generatie aanbeland en na vijf jaar kunnen we concluderen dat de M-chips een groot succes zijn. Zowel qua prestaties als batterijduur bij de MacBooks presteren de chips beter dan de Intel-chips die voorheen in Macs zaten. Daar komt nog bij dat Apple nu zelf kan bepalen wanneer er een nieuwe chip (en dus een nieuwe Mac) uitgebracht kan worden. Alleen maar voordelen dus, maar toch zou Apple Intel nu weer om hulp willen vragen, zo zegt Apple-analist Ming-Chi Kuo.

‘Intel gaat Apple-chips maken’

Het is niet zo dat de toekomstige Mac weer een door Intel-ontworpen chip krijgt. In plaats daarvan zou Intel de door Apple-ontworpen chips gaan produceren. De producten van de M-chips ligt nu in handen van TSMC, waar Apple een nauwe band mee heeft. Nu zegt de analist dat Intel daar als fabrikant bij komt, met name voor de instapmodellen van de M-chips. Vanaf het tweede of derde kwartaal van 2027 zou Intel gereed zijn om Apple’s M-chips te leveren. De timing zou echter afhankelijk zijn van de technische processen bij Intel die nodig zijn om de chips met de verwachte kwaliteit te leveren.

Het gaat dus vooral om chips die bedoeld zijn voor de MacBook Air en iPad Pro. Voor zowel 2026 als 2027 zou Apple tussen de vijftien en twintig miljoen exemplaren van de instap-M-chips nodig hebben. De reden dat Apple ook weer Intel zou inschakelen, zou te maken hebben met de Amerikaanse overheid onder leiding van Trump. Trump moedigt bedrijven als Apple aan om hun producten te laten maken in de VS. In 2022 opende TSMC al een fabriek in de VS maar Intel heeft ook diverse fabrieken in de Verenigde Staten. Voor Intel heeft het uiteraard voordelen, doordat het er weer een belangrijke afnemer bij krijgt.

Hoewel de M-chips dus sinds 2020 al door Apple ontworpen zijn, leverde Intel tot 2022 nog wel andere onderdelen in Macs. Het ging onder andere om het aansturen van de usb- en Thunderbolt-poorten en de MacBook Air M2 was het eerste model dat helemaal Intel-vrij was.