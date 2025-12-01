Intel Cannon Lake processor

‘Apple wil weer door Intel gemaakte chip in de Mac (maar niet zoals je denkt)’

Apple is van plan om Intel weer in te schakelen voor de chips van de Mac. Maar het wordt geen chip die zelf door Intel ontworpen is.
Benjamin Kuijten -

Al sinds 2020 gebruikt Apple voor de Macs de eigen ontworpen M-chips. We zijn inmiddels bij de M5-generatie aanbeland en na vijf jaar kunnen we concluderen dat de M-chips een groot succes zijn. Zowel qua prestaties als batterijduur bij de MacBooks presteren de chips beter dan de Intel-chips die voorheen in Macs zaten. Daar komt nog bij dat Apple nu zelf kan bepalen wanneer er een nieuwe chip (en dus een nieuwe Mac) uitgebracht kan worden. Alleen maar voordelen dus, maar toch zou Apple Intel nu weer om hulp willen vragen, zo zegt Apple-analist Ming-Chi Kuo.

‘Intel gaat Apple-chips maken’

Het is niet zo dat de toekomstige Mac weer een door Intel-ontworpen chip krijgt. In plaats daarvan zou Intel de door Apple-ontworpen chips gaan produceren. De producten van de M-chips ligt nu in handen van TSMC, waar Apple een nauwe band mee heeft. Nu zegt de analist dat Intel daar als fabrikant bij komt, met name voor de instapmodellen van de M-chips. Vanaf het tweede of derde kwartaal van 2027 zou Intel gereed zijn om Apple’s M-chips te leveren. De timing zou echter afhankelijk zijn van de technische processen bij Intel die nodig zijn om de chips met de verwachte kwaliteit te leveren.

M5-chip Apple

Het gaat dus vooral om chips die bedoeld zijn voor de MacBook Air en iPad Pro. Voor zowel 2026 als 2027 zou Apple tussen de vijftien en twintig miljoen exemplaren van de instap-M-chips nodig hebben. De reden dat Apple ook weer Intel zou inschakelen, zou te maken hebben met de Amerikaanse overheid onder leiding van Trump. Trump moedigt bedrijven als Apple aan om hun producten te laten maken in de VS. In 2022 opende TSMC al een fabriek in de VS maar Intel heeft ook diverse fabrieken in de Verenigde Staten. Voor Intel heeft het uiteraard voordelen, doordat het er weer een belangrijke afnemer bij krijgt.

Hoewel de M-chips dus sinds 2020 al door Apple ontworpen zijn, leverde Intel tot 2022 nog wel andere onderdelen in Macs. Het ging onder andere om het aansturen van de usb- en Thunderbolt-poorten en de MacBook Air M2 was het eerste model dat helemaal Intel-vrij was.

Bekijk ook
MacBook Air 2022 review scherm

Nieuwste M2 MacBook Air enige model dat helemaal Intel-vrij is

Wist je dat de M1-versies van diverse Macs nog een beetje Intel Inside hadden? Je stond er waarschijnlijk nooit bij stil, maar Apple maakte nog altijd gebruik van een onderdeel dat door Intel gemaakt is. In de nieuwste MacBook Air M2 is dit vervangen door een eigen variant.

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!

Het laatste nieuws over Apple van iCulture

Apple Silicon

Apple Silicon is Apple's eigen lijn chips voor de Mac, maar zijn ook te vinden in sommige iPad-modellen. De M1-chip was de eerste Apple Silicon-chip, gebaseerd op de structuur van ARM. Daarna volgden de M2-chip, M3-chip, M4-chip en diverse varianten en opvolgers. Apple Silicon chips zijn door Apple zelf ontworpen en zorgen voor betere prestaties, batterijduur en meer. Macs met Apple Silicon hebben een aantal voordelen, maar er zijn ook wat nadelen die je ontdekt door onze artikelen te lezen.

Apple Silicon

Ook interessant

Apple Silicon M2 chip

Voor deze macOS-functies heb je Apple Silicon nodig

Tips
27-10-2025
Apple Silicon

Apple Silicon: alles over de ARM-gebaseerde chips voor Mac

Uitleg
17-10-2025
M5-chip Apple

Alles wat je moet weten over Apple’s M5-chip

Uitleg
16-10-2025

macOS Tahoe: deze Macs krijgen de update naar macOS 26 (met goed en slecht nieuws voor Intel-modellen)

Nieuws 2 reacties
10-06-2025
Apple A18 chip

iPhone 16e heeft níét dezelfde A18-chip als de iPhone 16

Nieuws
20-02-2025
Apple C1

Apple C1: dit maakt het eerste 5G-modem van Apple zo bijzonder

Nieuws
20-02-2025

Plaats een reactie

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren?
Laat het ons weten!

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.
Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.