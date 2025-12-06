In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
The First Snow of Fraggle Rock
De Fraggles kijken reikhalzend uit naar de eerste sneeuw van het seizoen en alle tradities die daarbij horen, maar wanneer er maar één sneeuwvlokje valt en Gobo het jaarlijkse kerstliedje waar iedereen op wacht niet kan schrijven, raakt het seizoen in de war. Voor het eerst reist Gobo naar de mensenwereld – of, zoals de Fraggles het noemen: de ruimte – om onverwachte muzikale inspiratie op te doen. En in een andere primeur, terug in het kasteel van de Gorgs, wordt Junior overweldigd door de komst van een nieuwe baby Gorg die zich bij de familie voegt. Deze feestdagen leren de Fraggles en Gorgs dat mooie momenten niet altijd perfect zijn – maar dat ze net zo uniek en memorabel kunnen zijn als sneeuwvlokken.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
The Roses
Het leven van het perfecte koppel Ivy en Theo lijkt eenvoudig: een succesvolle carrière, een liefdevol huwelijk, geweldige kinderen. Onder de façade van hun zogenaamde ideale leven broeit echter een storm. Wanneer Theo’s carrière keldert terwijl Ivy’s eigen ambities een hoge vlucht nemen, ontstaat er een broeihaard van hevige concurrentie en verborgen wrok.
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Troll 2
Nora, Andreas en kapitein Kristoffer Holm moeten weer in actie komen wanneer een gevaarlijke nieuwe trol ontwaakt. En deze keer is er meer hulp nodig om hem te verslaan.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
Dames in de Dop: in ’t Gooi
Host Robbert Rodenburg neemt de kijkers mee achter de schermen van een Sociale Academie waar negen wilskrachtige vrouwen deelnemen aan een rigoureuze cursus in een poging hun sociale vaardigheden aan te scherpen. Onder leiding van twee experts en een reeks inspirerende gastdocenten krijgen de vrouwen lessen in publiek voorkomen, sociale omgangsvormen, etiquette en diplomatiek. De vrouwen kiezen ervoor om een nieuwe versie van zichzelf te worden, waardoor hun zelfvertrouwen zal groeien en de overhand krijgt op vroegere gewoontes. De dames moeten hun maskers afzetten en zich overgeven om te veranderen en daarmee de finale te bereiken. Welke dame slaagt erin om aan het einde van de serie de beste speech te geven en het landhuis te verlaten als een echte “Lady of the Academy”?
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
The Family McMullen
Dertig jaar na het Sundance-succes van The Brothers McMullen keert de geliefde familie terug in de nieuwe film The Family McMullen. Waar Edward Burns ooit indruk maakte met het intieme portret van drie Iers-Amerikaanse broers uit New York, richt de opvolger zich op het leven en de liefdesperikelen van de inmiddels vijftiger Barry McMullen en zijn kinderen. Ook zijn broer Patrick en schoonzus Molly, nu weduwe, krijgen te maken met onverwachte romantische uitdagingen.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma\’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio\’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
The Paper
In deze nieuwe mockumentary richt de fictieve documentaireploeg, bekend van het vastleggen van het Scranton-filiaal van Dunder Mifflin in de met een Emmy bekroonde serie The Office (US) haar camera’s op een nieuw verhaal. Dit keer belanden ze bij een eeuwenoud lokaal krantje in het Amerikaanse Midwesten, waar een ambitieuze uitgever probeert het blad nieuw leven in te blazen.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Vals Spel
Het programma belicht ‘menselijke drang naar controle, invloed en overleving’, staat in het persbericht. “Waarin elke beslissing telt en elke blik iets kan verraden. Geld, status en macht bepalen uiteindelijk wie overeind blijft. De kandidaten hebben geen idee wat hen te wachten staat. Ze weten niet waar ze zijn, met wie ze verblijven en al helemaal niet wat er van hen wordt verwacht. Elke stap is een gok, elke keuze een risico.” Voor de winnaars ligt een prijs van 25.000 euro in het verschiet.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
Tron: Ares
Tron: Ares draait om Ares, een geavanceerd programma dat vanuit de digitale wereld naar de echte wereld wordt gestuurd voor een gevaarlijke missie. Dit leidt tot het allereerste contact tussen mensen en A.I.-wezens.
