The Paper

In deze nieuwe mockumentary richt de fictieve documentaireploeg, bekend van het vastleggen van het Scranton-filiaal van Dunder Mifflin in de met een Emmy bekroonde serie The Office (US) haar camera’s op een nieuw verhaal. Dit keer belanden ze bij een eeuwenoud lokaal krantje in het Amerikaanse Midwesten, waar een ambitieuze uitgever probeert het blad nieuw leven in te blazen.

