iCulture Vandaag: dit was maandag 15 augustus 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 15 augustus 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag kon je op iCulture lezen over Apple’s mogelijke plannen voor meer reclame in eigen apps, vergelijkbaar met hoe dat nu in de App Store te zien is. Apple zou bijvoorbeeld in Apple Kaarten reclames kunnen tonen. Dat klinkt in eerste instantie als een flink nadeel en hoewel die er zeker zijn, zijn er ook wat voordelen. Reclames hoeven namelijk niet altijd slecht te zijn, als Apple het maar goed doet. Verder vandaag: lees je een review van de VOCOlinc Opto Smart Indoor Camera met HomeKit, zijn er weer nieuwe beta’s en nog veel meer!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Hoe werken de slimme stapels van widgets ook alweer op je iPhone en iPad? We geven je een opfriscursus.

Accessoires en devices

Met deze tips kun je een oude Mac sneller maken.

In onze review van de VOCOlinc Opto Smart Indoor Camera met HomeKit lees je hoe deze camera ons bevallen is.

Apps

Dit zijn de beste emoji-toetsenborden voor iPhone en iPad, voor als je eens wat anders wil.

Eetinspiratie nodig? Met deze receptenapps voor iPhone en iPad is er altijd wel iets lekkers te vidnen.

Waarom nog naar de supermarkt gaan als je het kan laten bezorgen? Dat kan met deze supermarktapps. En als je toch zelf naar de supermarkt wil, dan helpen de apps je met een boodschappenlijstje.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Zoom: De nieuwste update van de populaire videobelapp heeft een belangrijke beveiligingsupdate uitgebracht die een privacylek dicht.