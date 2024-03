Hackintosh-liefhebbers vrezen dat het is afgelopen met het bouwen van onofficiële Macs. In en blogpost zet Aleksandar Vacić op een rijtje hoe het steeds moeilijker wordt om de computers draaiend te houden.

Het gaat om mensen die macOS op een pc of een Windows-laptop werkend hebben gekregen. Volgens Vacić kwam de Hackintosh-community pas echt tot leven in de periode dat Apple slecht ontworpen Macs uitbracht: de MacBook Pro was niet krachtig genoeg en de Mac Pro in de vorm van een prullenbak kreeg nauwelijks een update. Apple organiseerde rond die tijd zelfs een mediabijeenkomst om duidelijk te maken dat Apple de professionele gebruiker niet vergeten was. Vlak daarna volgden de iMac Pro en de compleet vernieuwde Mac Pro in kaasrasp-design.

Waarom mensen een Hackintosh bouwen

De voordelen van een Hackintosh-computer zijn meteen duidelijk: het is goedkoper en je hebt meer vrijheid. Macs zijn behoorlijk prijzig en officieel de enige manier om macOS te kunnen gebruiken. Bovendien kan de hardware van Apple beperkend zijn. Je kunt niet zoals bij een pc extra RAM toevoegen. En dan zijn er ook nog leuke randgevallen, zoals macOS laten draaien op een Nintendo DS, puur omdat het kan.

Drivers werken niet meer

In de nieuwste versie macOS Sonoma, is de ondersteuning voor veel drivers weggehaald, met name de oude Broadcom wifi-kaarten van Mac-modellen uit 2012/2013. Dat lijkt op het eerste gezicht geen groot probleem, omdat de hardware inmiddels meer dan tien jaar oud is. Maar volgens Vacić vormden deze wifi-kaarten een cruciaal onderdeel in veel Hackintosh-computers. Een verschuiving van drivers van het .kext- naar het .dext-formaat leverde ook allerlei problemen op. Je kunt nog steeds een Hackintosh maken die op macOS Sonoma draait, maar je zult dan wel genoegen moeten nemen met een aantal workarounds die de computer onhandig en minder veilig maken. Zonder wifi-driver werken veel macOS-apps niet meer en kun je functies zoals FaceTime, AirDrop en Continuïteit niet geburiken. Het beste advies is nu om op macOS Ventura te blijven hangen, maar dat kan ook niet eeuwig.

Inmiddels is de situatie bij Apple sterk verbeterd. De Mac zit bij Apple niet meer in het verdomhoekje, er zijn krachtiger MacBooks uitgekomen en desktopcomputers zoals de Mac Studio en Mac mini krijgen regelmatig updates. Mede dankzij Apple Silicon wordt het steeds moeilijker om een Hackintosh-computer te bouwen die net zo snel is als het origineel. Naarmate het steeds meer moeite kost om een dergelijke computer werkend te krijgen zullen steeds meer mensen afhaken.

Wat te doen met je oude hardware?

Voor mensen die oude hardware hebben en het zonde vinden om het weg te gooien, zou Google wel eens te hulp kunnen schieten met ChromeOS Flex. Dit werkt op vrijwel elke computer en is cloudgebaseerd. “Verleng de levensduur van je oude apparaten met een modern OS, zodat je minder elektronisch afval hebt”, belooft Google.