Apple zou druk bezig zijn met de ontwikkeling van een goedkopere MacBook met iPhone-chip om zo een alternatief te bieden voor Chromebooks en Windows-laptops. De release van dit budgetmodel komt zo langzamerhand in zicht.

Met de MacBook Air als goedkoopste optie voor een laptop heeft Apple flink wat concurrentie van laptops en Chromebooks. Om hiermee de concurrentie aan te gaan bereidt Apple een nieuw instapmodel van de MacBook voor, zo waren al een tijd de geruchten. Het gaat om een budgetlaptop die mikt op studenten, bedrijven en casual gebruikers. De prijs komt in de buurt van Chromebooks en instap‑Windows‑pc’s. Nu meldt Mark Gurman wanneer we Apple’s nieuwe budget-MacBook kunnen verwachten.

‘Release goedkopere MacBook gepland voor eerste helft 2026’

Gurman geeft aan dat Apple dit kwartaal al zou kunnen beginnen met de massaproductie van dit goedkopere model. De verwachting is dat de officiële onthulling in de eerste helft van 2026 plaatsvindt. Intern zou het project momenteel getest worden onder de codenaam J700, wat erop wijst dat de ontwikkeling in een vergevorderd stadium is.

De prijs is de belangrijkste eigenschap van deze nieuwe MacBook. Volgens Mark Gurman wordt gesproken over een instapprijs rond de $599 in de Verenigde Staten. Daarmee zou de laptop aanzienlijk goedkoper zijn dan de MacBook Air M4, die in de VS $999 kost (of $899 met onderwijskorting). Een prijs van rond de 600 dollar zou de nieuwe MacBook direct laten concurreren met Chromebooks en goedkope Windows-laptops in het onderwijssegment.

Wat houdt een goedkopere MacBook in?

Volgens meerdere bronnen werkt Apple aan een geheel nieuwe MacBook-lijn die naast de bestaande MacBook Air en MacBook Pro komt te staan. Deze nieuwe laptop is vooral bedoeld voor basistaken zoals webbrowsen, tekstverwerken, e-mailen en lichte fotobewerking. Daarmee richt Apple zich op doelgroepen die momenteel vaak kiezen voor een Chromebook of een iPad met toetsenbord, maar liever de traditionele laptopvorm behouden.

De laptop zou een goedkopere instapversie worden, met een ontwerp dat eenvoudiger is uitgevoerd dan dat van de MacBook Air. Het toestel zou gebruikmaken van een iPhone-chip, vermoedelijk de A18 Pro – dezelfde chip die ook in de iPhone 16 Pro (Max) zit. Hoewel die minder grafisch vermogen biedt dan de M-serie-chips in de Air en Pro, is hij ruim voldoende voor standaardgebruik. Bovendien zorgt de chip naar verwachting voor een stille en energiezuinige ervaring, vergelijkbaar met die van een iPad.

Apple zou ook inzetten op een compacter formaat. De nieuwe MacBook krijgt volgens de geruchten een scherm tussen de 12 en 13 inch, waarmee hij iets kleiner is dan de huidige 13,6-inch MacBook Air. Om de prijs verder te drukken, zou Apple kiezen voor een LCD-paneel in plaats van de duurdere mini-LED- of OLED-schermen.