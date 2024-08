Migration (2023)

Vorig jaar verscheen de nieuwe animatiefilm van filmstudio Illumination met de naam Migration (in het Nederlands Vogelvlucht). Deze leuke film is geschikt voor films van Minions en Despicable Me.

Het leven van de familie Mallard is een beetje een sleur geworden. Vader Mack houdt zijn gezin graag veilig en vindt het prima om de rest van hun leven in hun vijver in New England rond te blijven spartelen, maar moeder Pam wil weleens wat anders en wil hun kinderen —tienerzoon Dax en eendenkuiken Gwen— graag meer van de wereld laten zien. Nadat een gezin trekvogels in hun vijver neerstrijkt vol spannende verhalen over verre oorden lukt het Pam om Mack over te halen om op een familievakantie te gaan via New York City naar het tropische Jamaica. Als de Mallards naar het zuiden trekken voor de winter, loopt hun zorgvuldig geplande reis al gauw in de soep. Door de ervaring verbreden ze wel hun horizon, leren ze nieuwe vrienden kennen en bereiken ze meer dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden. En tegelijkertijd leren ze meer over elkaar—en zichzelf—dan ze zich hadden kunnen voorstellen.