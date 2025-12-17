ChatGPT rolt een aantal nieuwe functies uit, waaronder een integratie met Apple Music. Zo kan je suggesties krijgen aan de hand van je luistergeschiedenis.

OpenAI heeft ChatGPT recent een update gegeven, waarbij er weer een aantal nieuwe functies is toegevoegd. Zo komt er ondersteuning voor suggesties in Apple Music, maar ook is het maken en bewerken van afbeeldingen verbeterd.

ChatGPT ondersteuning voor Apple Music

Eerder dit jaar maakte OpenAI het mogelijk om in ChatGPT apps te koppelen. Naast integraties die al bestonden (zoals Spotify en Canva) staat nu ook Apple Music op de planning. Bij Apple Music kan ChatGPT aan de hand van jouw luistergedrag en voorkeuren muziekaanbevelingen en playlists maken, die je direct opent in Apple Music op iOS en desktop. In deze integratie genereert ChatGPT persoonlijke aanbevelingen, gebaseerd op je historie en input. De uitkomst kun je – volgens de huidige plannen – met één klik openen in Apple Music.

Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer deze integratie komt, want OpenAI heeft de expliciete vermelding van Apple Music in de originele Substack post verwijderd. Het is dus ook onduidelijk of de aankondiging nu te vroeg gedaan is of dat er sprake is van een fout. Daarnaast kan het even duren totdat dit in Nederland beschikbaar is, want bij andere integraties rolde OpenAI dit soort dingen gefaseerd uit. Naast Apple Music werkt OpenAI naar verluidt ook aan een koppeling voor ChatGPT met Apple Gezondheid.

Bekijk ook ‘ChatGPT werkt aan koppeling met Apple’s Gezondheid-app’: wat zou je daarmee kunnen? Het lijkt erop dat ChatGPT ondersteuning krijgt voor Apple’s Gezondheid-app. In de nieuwste versie is in de code een afbeelding opgedoken van Apple Health.

Ook verbeterde afbeeldingen

Naast een ondersteuning voor Apple Music komt ChatGPT ook met verbeterde ervaring bij het genereren van afbeeldingen. Afbeeldingen worden tot vier keer sneller gegenereerd, met preciezere wijzigingen die de bestaande belichting, compositie en gezichten intact laten. Zo kan je alleen de details aanpassen die je ge-updatet wil hebben en daarbij de al bestaande belichting en compositie behouden.

Het model is beter in fotorealistische resultaten, in het toevoegen van tekst aan beelden en in lay‑outwijzigingen. Ook volgt het instructies consistenter, wat vooral merkbaar is bij langere of gedetailleerde prompts.

OpenAI noemt wel beperkingen: bepaalde stijlen (zoals anime) presteren tijdelijk minder, en bewerkingen van foto’s met veel personen zijn lastiger. Preset‑filters kunnen helpen, en de vorige beeldgenerator blijft beschikbaar als alternatief. De vernieuwde Images‑ervaring rolt per direct uit in de mobiele app en op het web.

Je kunt met Image Playground ook ChatGPT gebruiken om afbeeldingen te genereren, waarbij je de keuze hebt uit verschillende stijlen. In onze uitleg over Image Playground lees je er meer over.

Bekijk ook Image Playground: zo gebruik je Apple’s nieuwe tool voor het maken van originele afbeeldingen Als onderdeel van Apple Intelligence vind je op de iPhone, iPad en Mac de tool Image Playground. Daarmee kun je zelf afbeeldingen genereren, bijvoorbeeld tijdens chatgesprekken. Wij laten zien hoe het werkt, wat de mogelijkheden zijn en meer.