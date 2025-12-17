OpenAI heeft ChatGPT recent een update gegeven, waarbij er weer een aantal nieuwe functies is toegevoegd. Zo komt er ondersteuning voor suggesties in Apple Music, maar ook is het maken en bewerken van afbeeldingen verbeterd.
ChatGPT ondersteuning voor Apple Music
Eerder dit jaar maakte OpenAI het mogelijk om in ChatGPT apps te koppelen. Naast integraties die al bestonden (zoals Spotify en Canva) staat nu ook Apple Music op de planning. Bij Apple Music kan ChatGPT aan de hand van jouw luistergedrag en voorkeuren muziekaanbevelingen en playlists maken, die je direct opent in Apple Music op iOS en desktop. In deze integratie genereert ChatGPT persoonlijke aanbevelingen, gebaseerd op je historie en input. De uitkomst kun je – volgens de huidige plannen – met één klik openen in Apple Music.
Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer deze integratie komt, want OpenAI heeft de expliciete vermelding van Apple Music in de originele Substack post verwijderd. Het is dus ook onduidelijk of de aankondiging nu te vroeg gedaan is of dat er sprake is van een fout. Daarnaast kan het even duren totdat dit in Nederland beschikbaar is, want bij andere integraties rolde OpenAI dit soort dingen gefaseerd uit. Naast Apple Music werkt OpenAI naar verluidt ook aan een koppeling voor ChatGPT met Apple Gezondheid.
Ook verbeterde afbeeldingen
Naast een ondersteuning voor Apple Music komt ChatGPT ook met verbeterde ervaring bij het genereren van afbeeldingen. Afbeeldingen worden tot vier keer sneller gegenereerd, met preciezere wijzigingen die de bestaande belichting, compositie en gezichten intact laten. Zo kan je alleen de details aanpassen die je ge-updatet wil hebben en daarbij de al bestaande belichting en compositie behouden.
Het model is beter in fotorealistische resultaten, in het toevoegen van tekst aan beelden en in lay‑outwijzigingen. Ook volgt het instructies consistenter, wat vooral merkbaar is bij langere of gedetailleerde prompts.
OpenAI noemt wel beperkingen: bepaalde stijlen (zoals anime) presteren tijdelijk minder, en bewerkingen van foto’s met veel personen zijn lastiger. Preset‑filters kunnen helpen, en de vorige beeldgenerator blijft beschikbaar als alternatief. De vernieuwde Images‑ervaring rolt per direct uit in de mobiele app en op het web.
Je kunt met Image Playground ook ChatGPT gebruiken om afbeeldingen te genereren, waarbij je de keuze hebt uit verschillende stijlen. In onze uitleg over Image Playground lees je er meer over.
