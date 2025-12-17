Minstens acht modellen: ‘Dit zijn de iPhones die Apple in 2026 en 2027 gaat uitbrengen’

Dit jaar hebben we maar liefst vijf iPhones uit de pijplijn zien komen: van de iPhone 16e tot aan de iPhone Air. Langzaam maar zeker breidt Apple het aanbod aan iPhones steeds verder uit. De komende jaren gaat Apple alleen maar meer iPhones uitbrengen, waaronder enkele hele speciale modellen. The Information heeft alle aankomende modellen op een rij gezet, met wat interessante details.
The Information, een Aziatische website die vaker juiste informatie weet te geven over Apple’s plannen, heeft Apple’s volledige roadmap van toekomstige iPhones uit de doeken gedaan. De informatie is afkomstig van bronnen die direct aan de producten werken, aldus de site. In hoeverre alles klopt, valt uiteraard nog te bezien. Desalniettemin is het overzicht interessant genoeg om op een rijtje te zetten, want er zitten ook nog wat nieuwe details bij.
iPhones in 2026
iPhone 17e
Verwachte aankondiging: voorjaar 2026
Het eerste toestel wat in 2026 uit de koker van Apple moet komen is de iPhone 17e. Deze dient als opvolger voor de iPhone 16e. Dit toestel krijgt naar verluidt een aanzienlijke vooruitgang op het gebied van specificaties. De belangrijkste vernieuwing in de iPhone 17e is misschien wel de komst van MagSafe. Daarnaast wordt deze uitgerust met een A19-chip en het nieuwste C1X-modem van Apple. Dit modem is zowel sneller als energiezuiniger. Dit toestel wordt verwacht in het voorjaar van 2026.
iPhone 18 Pro (Max)
Verwachte aankondiging: najaar 2026
In het najaar van 2026 verschijnen de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max als opvolgers van de iPhone 17 Pro-modellen. Volgens geruchten krijgen deze toestellen merkbare vernieuwingen ten opzichte van hun voorgangers.
Een van de grootste veranderingen zou een onder‑scherm Face ID‑sensor zijn. Daardoor kan het Dynamic Island – dat sinds de iPhone 14 Pro aanwezig is – aanzienlijk krimpen of zelfs verdwijnen. Tegelijkertijd gaat er een gerucht dat de selfiecamera bij de iPhone 18 Pro (Max) verhuist naar de linker bovenhoek van het scherm.
Voor de iPhone 18 Pro Max wordt specifiek gesproken over een mechanisch diafragma in de camera. Dat moet ervoor zorgen dat er meer licht wordt doorgelaten in donkere situaties en minder in fel verlichte omstandigheden, voor betere belichting en scherpte.
Qua design zouden de toestellen vergelijkbaar blijven met de iPhone 17 Pro‑lijn. Wel zou Apple het kleurverschil tussen glas en aluminium verminderen, waardoor het geheel uniformer oogt. Er zijn bovendien al mogelijke kleurvarianten van de iPhone 18 Pro in omloop in de geruchtenstroom.
iPhone Fold
Verwachte aankondiging: najaar 2026
De geruchten rond een vouwbare iPhone spelen al sinds 2015 (bijvoorbeeld met patenten over buigbare iPhones), maar deze worden in 2026 eindelijk werkelijkheid. Apple gaat dan zijn eerste opvouwbare iPhone presenteren. Het ontwerp zou een boek‑stijl vouwmechanisme volgen, vergelijkbaar met concurrenten zoals de Samsung Galaxy Z Fold 7. Opengeklapt zou het interne scherm circa 7,7 inch meten. Het toestel dichtgevouwen biedt een aparte cover‑display van ruim 5,3 inch voor snelle interacties.
Waar Apple volgens de informatie afwijkt van Samsung en Google, is de beeldverhouding van het hoofdscherm. Deze sluit aan bij een iPad in landschapsmodus. In de praktijk betekent dit een breder dan lang paneel wanneer geopend. Dit is vooral fijn voor video, multitasken en productiviteit. Aan de binnenzijde zou net als bij de iPhone 18 Pro‑modellen een selfiecamera linksboven in het scherm komen.
Een belangrijk aandachtspunt voor Apple is de typische vouwlijn: die wil men vrijwel onzichtbaar maken. Volgens geruchten is het bedrijf hiermee al ver gevorderd, met een scharnier en paneelopbouw die de kreuk minimaliseren. Verder wordt gesproken over een Touch ID‑sensor in de zijknop – in plaats van Face ID. Ook wordt gesproken over een dubbele hoofdcamera aan de achterzijde, en een enkele camera op elk van de twee schermen.
Qua timing zouden de plannen op schema liggen voor een presentatie in het najaar van 2026. Veel specificaties blijven echter onzeker. Ook de prijs is nog onderwerp van speculatie: er gaan bedragen rond van tot wel 3000 euro. Dit zou de foldable iPhone duidelijk in het topsegment plaatsen. Totdat Apple zelf meer deelt, blijven dit slechts geruchten.
iPhones in 2027
iPhone 18 en iPhone 18e
Verwachte aankondiging: voorjaar 2027
Een van de momenten waarop Apple een trendbreuk pleegt is bij de aankondiging van de iPhone 18. Deze wordt traditioneel tegelijkertijd met de rest van de iPhone-modellen gepresenteerd, maar daar stapt Apple met de iPhone 18-serie vanaf. Dit specifieke model komt dus vermoedelijk pas in het voorjaar van 2027 op de markt, tegelijk met de iPhone 18e.
Normaliter is de geruchtenmolen na de presentatie van de huidige iPhone generatie altijd op volle toeren. Door dit uitstel is dat wel minder. Dit toestel krijgt slechts enkele kleine verbeteringen. Ook wordt de cameraregelaar aanzienlijk versimpeld.
Over de iPhone 18e is vrijwel nog niets bekend, doordat de voorganger – iPhone 17e – nog aangekondigd moet worden. Deze wordt samen met de iPhone 18 in het voorjaar van 2027 verwacht.
iPhone Air 2
Verwachte aankondiging: voorjaar 2027
Hoewel de iPhone Air tot nu toe geen doorslaand succes is, werkt Apple wel aan een opvolger. Die zou oorspronkelijk tegelijk met de iPhone 18 Pro (Max) en de iPhone Fold worden gepresenteerd. Volgens de laatste berichten is dit toch uitgesteld. Voor de nieuwe iPhone Air overweegt Apple twee ingrepen. Ten eerste willen ze een tweede achtercamera toevoegen om een belangrijk gemis van het huidige model te verhelpen. Vervolgens wordt er nagedacht over een mogelijke prijsverlaging om het toestel aantrekkelijker te maken in het instapsegment.
iPhone 20
Verwachte aankondiging: najaar 2027
In 2027 is het 20 jaar geleden dat Apple de iPhone onthulde en voor dit jubileum heeft Apple grootse plannen. Meerdere geruchten wijzen op een iPhone met een vrijwel randloze voorkant. Er zal veel meer glas in het ontwerp zitten. In plaats van een traditioneel metalen frame zou er slechts een dunne band halverwege de zijkanten zitten. Het glas zou rondom licht gebogen kunnen zijn. Apple zou bovendien afstappen van fysieke knoppen. Deze worden ingeruild voor solid‑state varianten met haptische feedback. Dit geldt voor de knoppen voor volume, aan/uit, actieknop en cameraregelaar. Hierdoor oogt de buitenkant strakker en zijn er minder bewegende onderdelen.
Er duiken ook signalen op dat Apple experimenteert met een nieuwe accutechniek. Deze gaat richting solid‑state batterijen met een hoog siliciumaandeel voor betere batterijduur. Al blijft de timing daarvan onzeker. Het lijkt er daarnaast op dat Apple hetzelfde trucje als in 2017 wil uithalen. Ze willen de iPhone 19 overslaan en direct naar de iPhone 20 gaan. Dit toestel moet in het najaar van 2027 verschijnen.
