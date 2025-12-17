Minstens acht modellen: ‘Dit zijn de iPhones die Apple in 2026 en 2027 gaat uitbrengen’

Apple is druk bezig met het uitbreiden van het aanbod aan iPhones en uit nieuwe geruchten wordt duidelijk dat we in de komende twee jaar flink wat kunnen verwachten.

Dit jaar hebben we maar liefst vijf iPhones uit de pijplijn zien komen: van de iPhone 16e tot aan de iPhone Air. Langzaam maar zeker breidt Apple het aanbod aan iPhones steeds verder uit. De komende jaren gaat Apple alleen maar meer iPhones uitbrengen, waaronder enkele hele speciale modellen. The Information heeft alle aankomende modellen op een rij gezet, met wat interessante details.

The Information, een Aziatische website die vaker juiste informatie weet te geven over Apple’s plannen, heeft Apple’s volledige roadmap van toekomstige iPhones uit de doeken gedaan. De informatie is afkomstig van bronnen die direct aan de producten werken, aldus de site. In hoeverre alles klopt, valt uiteraard nog te bezien. Desalniettemin is het overzicht interessant genoeg om op een rijtje te zetten, want er zitten ook nog wat nieuwe details bij.

iPhones in 2026

iPhone 17e

Verwachte aankondiging: voorjaar 2026

Het eerste toestel wat in 2026 uit de koker van Apple moet komen is de iPhone 17e. Deze dient als opvolger voor de iPhone 16e. Dit toestel krijgt naar verluidt een aanzienlijke vooruitgang op het gebied van specificaties. De belangrijkste vernieuwing in de iPhone 17e is misschien wel de komst van MagSafe. Daarnaast wordt deze uitgerust met een A19-chip en het nieuwste C1X-modem van Apple. Dit modem is zowel sneller als energiezuiniger. Dit toestel wordt verwacht in het voorjaar van 2026.

Bekijk ook Apple lijkt fout recht te zetten: ‘iPhone 17e krijgt toch MagSafe’ Waar de iPhone 16e over het algemeen een prima toestel is, miste dit toestel een essentieel iPhone-element, namelijk MagSafe. Dit gaat Apple veranderen in de iPhone 17e.

iPhone 18 Pro (Max)

Verwachte aankondiging: najaar 2026

In het najaar van 2026 verschijnen de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max als opvolgers van de iPhone 17 Pro-modellen. Volgens geruchten krijgen deze toestellen merkbare vernieuwingen ten opzichte van hun voorgangers.

Een van de grootste veranderingen zou een onder‑scherm Face ID‑sensor zijn. Daardoor kan het Dynamic Island – dat sinds de iPhone 14 Pro aanwezig is – aanzienlijk krimpen of zelfs verdwijnen. Tegelijkertijd gaat er een gerucht dat de selfiecamera bij de iPhone 18 Pro (Max) verhuist naar de linker bovenhoek van het scherm.

Voor de iPhone 18 Pro Max wordt specifiek gesproken over een mechanisch diafragma in de camera. Dat moet ervoor zorgen dat er meer licht wordt doorgelaten in donkere situaties en minder in fel verlichte omstandigheden, voor betere belichting en scherpte.

Bekijk ook iPhone 18 Pro Max krijgt een unieke camerafunctie (en hier dient het voor) Na jaren van geruchten wordt er nu weer gesproken over het verstelbare diafragma op de iPhone 18 Pro-modellen. Met een verstelbaar diafragma kan je zelf de hoeveelheid licht in je lens instellen.

Qua design zouden de toestellen vergelijkbaar blijven met de iPhone 17 Pro‑lijn. Wel zou Apple het kleurverschil tussen glas en aluminium verminderen, waardoor het geheel uniformer oogt. Er zijn bovendien al mogelijke kleurvarianten van de iPhone 18 Pro in omloop in de geruchtenstroom.

iPhone Fold

Verwachte aankondiging: najaar 2026

De geruchten rond een vouwbare iPhone spelen al sinds 2015 (bijvoorbeeld met patenten over buigbare iPhones), maar deze worden in 2026 eindelijk werkelijkheid. Apple gaat dan zijn eerste opvouwbare iPhone presenteren. Het ontwerp zou een boek‑stijl vouwmechanisme volgen, vergelijkbaar met concurrenten zoals de Samsung Galaxy Z Fold 7. Opengeklapt zou het interne scherm circa 7,7 inch meten. Het toestel dichtgevouwen biedt een aparte cover‑display van ruim 5,3 inch voor snelle interacties.

Waar Apple volgens de informatie afwijkt van Samsung en Google, is de beeldverhouding van het hoofdscherm. Deze sluit aan bij een iPad in landschapsmodus. In de praktijk betekent dit een breder dan lang paneel wanneer geopend. Dit is vooral fijn voor video, multitasken en productiviteit. Aan de binnenzijde zou net als bij de iPhone 18 Pro‑modellen een selfiecamera linksboven in het scherm komen.

Een belangrijk aandachtspunt voor Apple is de typische vouwlijn: die wil men vrijwel onzichtbaar maken. Volgens geruchten is het bedrijf hiermee al ver gevorderd, met een scharnier en paneelopbouw die de kreuk minimaliseren. Verder wordt gesproken over een Touch ID‑sensor in de zijknop – in plaats van Face ID. Ook wordt gesproken over een dubbele hoofdcamera aan de achterzijde, en een enkele camera op elk van de twee schermen.

Qua timing zouden de plannen op schema liggen voor een presentatie in het najaar van 2026. Veel specificaties blijven echter onzeker. Ook de prijs is nog onderwerp van speculatie: er gaan bedragen rond van tot wel 3000 euro. Dit zou de foldable iPhone duidelijk in het topsegment plaatsen. Totdat Apple zelf meer deelt, blijven dit slechts geruchten.

Bekijk ook Nieuwste geruchten over de opvouwbare iPhone: ‘iPhone Fold komt in 2026, prijs richting €3000’ Geruchten over een opvouwbare iPhone gaan al jarenlang rond. Andere fabrikanten hebben al opvouwbare of inklapbare toestellen, maar waar blijft Apple? Op deze pagina verzamelen we alle geruchten over een mogelijk toekomstige, opvouwbare iPhone.

iPhones in 2027

iPhone 18 en iPhone 18e

Verwachte aankondiging: voorjaar 2027

Een van de momenten waarop Apple een trendbreuk pleegt is bij de aankondiging van de iPhone 18. Deze wordt traditioneel tegelijkertijd met de rest van de iPhone-modellen gepresenteerd, maar daar stapt Apple met de iPhone 18-serie vanaf. Dit specifieke model komt dus vermoedelijk pas in het voorjaar van 2027 op de markt, tegelijk met de iPhone 18e.

Normaliter is de geruchtenmolen na de presentatie van de huidige iPhone generatie altijd op volle toeren. Door dit uitstel is dat wel minder. Dit toestel krijgt slechts enkele kleine verbeteringen. Ook wordt de cameraregelaar aanzienlijk versimpeld.

Bekijk ook ‘Cameraregelaar krijgt flinke downgrade in iPhone 18’ – en dat is misschien maar goed ook De iPhone 18 krijgt een aangepaste Cameraregelaar, zo zegt een bron. Apple zou plannen hebben om de functionaliteiten van de cameraknop flink terug te draaien.

Over de iPhone 18e is vrijwel nog niets bekend, doordat de voorganger – iPhone 17e – nog aangekondigd moet worden. Deze wordt samen met de iPhone 18 in het voorjaar van 2027 verwacht.

iPhone Air 2

Verwachte aankondiging: voorjaar 2027

Hoewel de iPhone Air tot nu toe geen doorslaand succes is, werkt Apple wel aan een opvolger. Die zou oorspronkelijk tegelijk met de iPhone 18 Pro (Max) en de iPhone Fold worden gepresenteerd. Volgens de laatste berichten is dit toch uitgesteld. Voor de nieuwe iPhone Air overweegt Apple twee ingrepen. Ten eerste willen ze een tweede achtercamera toevoegen om een belangrijk gemis van het huidige model te verhelpen. Vervolgens wordt er nagedacht over een mogelijke prijsverlaging om het toestel aantrekkelijker te maken in het instapsegment.

Bekijk ook Gerucht: ‘iPhone Air krijgt geen opvolger in 2026’ De iPhone Air is door het slanke ontwerp en lichte gewicht een uniek toestel, maar een doorslaand succes is het allerminst. Het lijkt erop dat Apple in 2026 geen opvolger gaat uitbrengen.

iPhone 20

Verwachte aankondiging: najaar 2027

In 2027 is het 20 jaar geleden dat Apple de iPhone onthulde en voor dit jubileum heeft Apple grootse plannen. Meerdere geruchten wijzen op een iPhone met een vrijwel randloze voorkant. Er zal veel meer glas in het ontwerp zitten. In plaats van een traditioneel metalen frame zou er slechts een dunne band halverwege de zijkanten zitten. Het glas zou rondom licht gebogen kunnen zijn. Apple zou bovendien afstappen van fysieke knoppen. Deze worden ingeruild voor solid‑state varianten met haptische feedback. Dit geldt voor de knoppen voor volume, aan/uit, actieknop en cameraregelaar. Hierdoor oogt de buitenkant strakker en zijn er minder bewegende onderdelen.

Er duiken ook signalen op dat Apple experimenteert met een nieuwe accutechniek. Deze gaat richting solid‑state batterijen met een hoog siliciumaandeel voor betere batterijduur. Al blijft de timing daarvan onzeker. Het lijkt er daarnaast op dat Apple hetzelfde trucje als in 2017 wil uithalen. Ze willen de iPhone 19 overslaan en direct naar de iPhone 20 gaan. Dit toestel moet in het najaar van 2027 verschijnen.