Krijg meer inzicht in je energieverbruik met deze slimme meter van HomeWizard

Houd je stroomrekening in de gaten met de slimme HomeWizard P1 Meter. Deze kleine gadget plug je makkelijk in je slimme meter en toont meteen live je stroom-, gasverbruik en zonne-energie-teruglevering. Hieronder vind je alle info op een rijtje.

Wil je flink besparen op je energieverbruik? Dan hebben we goed nieuws! De HomeWizard P1 Meter biedt voor slechts €24,95 overzichtelijk inzicht in je energieverbruik door deze rechtstreeks aan te sluiten op de P1-poort van je slimme meter. Het compacte apparaatje toont realtime gegevens over stroom, gas en zonnepanelen via een simpele app. Hieronder zetten we alle details van dit compacte apparaatje voor je op een rij.

Bekijk sluipverbruik via de HomeWizard P1 Meter en app

De HomeWizard P1 Meter is een simpele en betaalbare manier voor gezinnen om hun energieverbruik beter in de gaten te houden. Je klikt het apparaatje gewoon in de P1-poort van je slimme meter, en het stuurt alle gegevens via wifi naar de HomeWizard Energy-app op je telefoon.

In die app zie je overzichtelijke grafieken van je verbruik per seconde, per dag of zelfs per jaar. Zo ontdek je makkelijk waar je energie verspilt, zoals sluipverbruik ’s nachts of pieken als je gaat douchen of de wasmachine aanzet.

Voor HomeKit-gebruikers is het wel goed om te weten dat HomeWizard nog geen directe koppeling heeft met HomeKit. Dat betekent dat de P1 Meter niet werkt met je andere slimme HomeKit-spullen of met Siri. Alle energie-inzichten blijven gewoon in de aparte HomeWizard-app, zonder integratie in Apple’s Home-app.

Dit is hoe je de slimme meter installeert

Vind de P1-poort: zoek de P1-poort op je slimme meter in de meterkast. Klik in: steek de P1-meter rechtstreeks in de poort (gebruik bij oudere meters de meegeleverde USB-C-adapter). Open de app: download de HomeWizard Energy-app en start de setup. Koppel wifi: verbind tijdelijk met het ‘P1meterSetup’-netwerk, voer daarna je eigen wifi-gegevens in. Klaar: je hebt nu live inzicht in stroom- en gasverbruik.

HomeWizard past op bijna alle slimme meters in Nederland, zoals die van Stedin, Liander en Enexis. Die meters zijn sinds 2012 verplicht en hebben een standaard P1-poort waar je de gadget gemakkelijk in klikt, zonder de meter open te hoeven maken of te beschadigen.

Breid uit met de P1 Splitter

Wil je meerdere P1-apparaten zoals de P1 Meter en een energiemonitor tegelijk aansluiten? Kies dan voor de HomeWizard P1 Splitter. Deze slimme, actieve splitter verandert één enkele P1-poort op je slimme meter in maar liefst drie onafhankelijke uitgangen, met ingebouwde signaalversterking tot wel 500% voor een solide en foutloze verbinding zonder enig signaalverlies. Hij is compatibel met alle slimme meters in Nederland en voedt zichzelf makkelijk via de meter zelf, een USB-C-kabel of zelfs direct door je P1 Meter.

Nog meer handige gadgets van HomeWizard

HomeWizard voegt met de Energy Socket een slimme stekker toe die het energieverbruik van afzonderlijke apparaten bijhoudt en dat voor slechts €27,95. Samen met de P1 Meter levert dit veel nauwkeuriger inzichten dan alleen de totale meterstand. De stekker werkt naadloos met de P1 Meter voor een totaaloverzicht van je verbruik. Je stelt er timers mee in en bedient apparaten op afstand, iets wat HomeKit-gebruikers niet standaard in hun centrale Home-app hebben.

Naast de P1 Meter biedt HomeWizard nog veel meer slimme gadgets voor energie-inzicht zoals de Watermeter (voor realtime waterverbruik), kWh Meter (voor zonnepanelen of EV-laders), Energy Display (wandklok met live stats), Plug-In Battery (thuisbatterij met stekker) en de P1 Splitter (voor meerdere apparaten).