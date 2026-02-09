Zo scoor je een gratis iPhone-hoesje, powerbank of ander accessoire (alleen vandaag)

Vandaag profiteer je bij Bol van een 1+1 gratis actie op diverse hoesjes en powerbanks van iMoshion, Selencia en Accezz. Zo upgrade je je smartphone-accessoires in één klap, terwijl je maar voor één item betaalt.

Diverse hoesjes en accesoires alleen vandaag 1+1 gratis

Alleen vandaag profiteer je bij Bol van een grote 1+1 gratis actie op diverse hoesjes en powerbanks van iMoshion, Selencia en Accezz. Zo kun je in één keer diverse accessoires vernieuwen, terwijl je maar voor één product betaalt. De actie geldt alleen vandaag en je mag de verschillende merken en producttypes met elkaar combineren, zolang ze van iMoshion, Selencia of Accezz zijn.

Dit wil je weten over iMoshion

iMoshion heeft een groot aanbod telefoonhoesjes en powerbanks in veel verschillende kleuren en stijlen. Je vindt er simpele backcovers, maar ook opvallende designs. Het merk staat vooral bekend om zijn betaalbare prijzen met een trendy look, waardoor je makkelijk meerdere hoesjes kunt kiezen voor verschillende momenten. Met de 1+1 gratis actie betaal je nu eigenlijk maar de helft per product, vooral handig als je ook een extra powerbank voor onderweg of voor iemand anders meebestelt.

Hoesjes van iMoshion

De iMoshion trifold bookcase beschermt je iPad tegen krassen en stoten en is ideaal voor dagelijks gebruik, zowel thuis als onderweg. De vouwbare cover klap je eenvoudig om tot een handige standaard om comfortabel video’s te kijken of te werken, terwijl de magneetsluiting ervoor zorgt dat de hoes goed gesloten blijft.

Over de powerbanks van iMoshion

Net zo praktisch zijn de powerbanks van iMoshion, die bekendstaan om hun betaalbaarheid en compacte, lichte ontwerp. Ze zijn makkelijk mee te nemen en bieden genoeg capaciteit om je smartphone of andere apparaten onderweg extra op te laden, vaak zelfs meerdere tegelijk dankzij meerdere usb-poorten. Samen vormen ze een simpele en betrouwbare oplossing voor bescherming en extra energie voor jouw iPhone.

Dit wil je weten over hoesjes van Selencia

Selencia staat vooral bekend om zijn stijlvolle en zakelijke hoesjes, vaak met handige extra’s zoals pasjesvakjes en een magnetische sluiting. Daardoor zijn ze ideaal als je je portemonnee wilt vervangen door een praktische bookcase of flipcase voor je smartphone. Met de actie kun je bijvoorbeeld een net hoesje voor werk kiezen en er gratis een tweede, meer casual hoes bij nemen voor in het weekend.

Selencia-hoesje met koord

Dit Selencia hoesje is ideaal als je je telefoon vaak bij de hand wilt hebben. Het zachte siliconen materiaal beschermt tegen krassen en lichte stoten, terwijl het afneembare koord ervoor zorgt dat je je iPhone makkelijk om je nek of schouder draagt. Handig voor onderweg, tijdens het shoppen of op een festival, en dankzij het slanke design blijft je telefoon er netjes en modern uitzien.

Selencia-hoesje met pashouder

Het Selencia-hoesje met pashouder is perfect als je graag alles bij de hand hebt. In de handige pashouder bewaar je makkelijk je belangrijkste pasjes, zodat je geen portemonnee meer nodig hebt. Het slanke design beschermt je telefoon tegen krassen en stoten en ziet er dankzij de rustige kleur ook nog eens stijlvol uit voor elke dag.



Over de hoesjes van Accezz

Accezz maakt vooral praktische en stevig afgewerkte hoesjes, van dunne backcovers tot flipcases met extra bescherming. De hoesjes zijn er voor veel populaire iPhone- en Android-toestellen en passen goed, zodat knoppen en aansluitingen makkelijk te gebruiken blijven. Met de 1+1 gratis actie kun je bijvoorbeeld een stevige hoes voor dagelijks gebruik kiezen en er een extra hoes bij nemen als reserve of voor een ander toestel in huis.

Ook verkrijgbaar bij Smartphonehoesjes.nl

De producten zijn trouwens ook te koop via Smartphonehoesjes.nl, dus je kunt daar ook terecht als je liever via die webshop bestelt of een specifieke variant zoekt. Wel goed om te weten: de 1+1 gratis actie die nu bij bol loopt, geldt daar niet.