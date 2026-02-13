Nuki Smart Lock Pro 5 vs Smart Lock Ultra (en tijdelijk hoge korting op slimme sloten en meer) (ADV)

Met een slim slot op je voordeur bevestigd, hoef je jouw sleutelbos niet meer onderuit je tas te vissen als je jouw handen vol hebt. Nuki heeft goede opties, waaronder de Smart Lock Pro 5 en Ultra. Welke kies je dan? We zetten de verschillen op een rij.

Nuki Smart Lock Pro 5 vs Smart Lock Ultra: goedkoper tijdens Smart Home Dagen bij tink

Je kent het vast wel: je komt met je boodschappen aan bij je deur, maar je sleutels zitten onderin je tas. Met een slim slot is dat verleden tijd, want deze opent je deur met je vingerafdruk of zelfs automatisch als hij detecteert via je iPhone dat je in de buurt bent. Er zijn veel verschillende merken, maar Nuki heeft een aantal opties die één van de beste zijn.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en tink. Lees onze disclaimer.

Het mooie is dat bij tink momenteel de Smart Home Dagen zijn. Heel veel apparaten om je huis slimmer te maken zijn daardoor nu in de aanbieding, waaronder zowel de Nuki Smart Lock Pro van de vijfde generatie als de Smart Lock Ultra. We zetten de verschillen hieronder op een rijtje, zodat je het slimme slot kiest dat bij jou past. De actieperiode loopt nog tot en met 28 februari 2026.

1. Design: Smart Lock Ultra is het kleinste slimme slot van Nuki

Hoewel de twee enorm op elkaar lijken, is de Nuki Smart Lock Ultra het kleinste. De Pro 5 steekt zo’n 7 centimeter uit en bij de Ultra is dat 5,8 centimeter. Daardoor is deze laatste de betere keuze als jouw deur naar binnen opent. De Smart Lock Pro 5 zou namelijk tegen je muur kunnen botsen, terwijl die kans met de Ultra wat minder groot is. Gaat jouw deur naar buiten open, dan heb je hier natuurlijk geen last van. De diameter is overigens hetzelfde: 5,7 centimeter.

2. Installatie: Smart Lock Pro 5 bevestig je op je bestaande slot

Het installeren van de twee gaat net even wat anders. Kies je voor de Smart Lock Ultra, dan zal je het hele cilinder van je slot moeten vervangen. Wil je dat niet, ga dan voor de Pro 5. Deze bevestig je over je bestaande slot, met de sleutel erin. Daardoor is de Pro 5 de meest toegankelijke van de twee. Beide sloten bevestig je aan de binnenkant van de deur, waardoor niemand ziet dat je een slim slot hebt.

Daarna gaat het koppelen via de app van Nuki. Dat gaat heel eenvoudig, want je hoeft alleen op “Kalibreren” en het apparaatje doet de rest van het werk. Is-ie eenmaal geïnstalleerd, dan kan je hem ook via de Woning-app van Apple gebruiken.

3. Prijs: Smart Lock Pro 5 is goedkoper: beide tijdelijk met goede actie

Dan het laatste verschil: de prijs. De Smart Lock Ultra is de duurste van de twee en heeft een adviesprijs van €349,-, terwijl je de Pro 5 op de kop tikt voor €269,-. Hier zitten overigens nog niet de Keypad 2.0 en de Door Sensor inbegrepen, die wel handig zijn om erbij te hebben. Met het keypad vullen gasten een code in om de deur te openen en de Door Sensor laat je weten of de deur geopend is of dicht zit.

Bij tink scoor je deze bundels tijdelijk goedkoper. Zo betaal je voor de Smart Lock Pro 5 met deursensor en keypad nu €379,95 in plaats van €487,-. De Smart Lock Ultra-bundel kost je normaal €567,-, maar tijdens de actieperiode €439,95.

De voordelen van een slim slot

De Nuki Smart Lock Pro 5 is de nieuwste van de twee en lijkt enorm op de Smart Lock Ultra. Beide openen je voordeur zonder dat je jouw sleutels erbij hoeft te pakken. Het enige dat je hoeft te doen is je vingerafdruk laten scannen en de deur gaat van het slot. Of stel hem zo in dat hij via de Bluetooth-functie van je iPhone doorheeft dat je in de buurt bent. Vanaf welke afstand dit precies is, is aan jou. Als je alleen voorbij je huis loopt zonder dat je binnen hoeft te zijn, gaat hij niet onnodig van het slot.

Het is ook mogelijk om op afstand de deur te openen. Dat komt doordat er in het slimme slot wifi is gebouwd, waardoor je de deur voor je gezinslid of een gast opent terwijl je op werk bent. Bij het pakket van tink zit ook een keypad inbegrepen. Moet er iemand in je huis zijn als je er niet bent, dan geef je diegene gewoon een tijdelijke code. Rammelt er iemand aan je deur, dan krijg je een melding op je iPhone. Overigens ook als de accu op 20% zit, zodat je genoeg tijd hebt om hem weer op te laden.