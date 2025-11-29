iPhone 16 Pro tijdelijk flink in prijs gezakt: tijdens Black Friday €211,- goedkoper

Hoewel je nu tijdens Black Friday je iPhone 17 (Pro) nu goedkoper in huis kan halen, is de 16 Pro ook nog altijd een goede keuze. En, je haalt hem momenteel tijdelijk flink goedkoper in huis. We zetten de beste aanbiedingen hieronder voor je op een rijtje.

We zitten in de laatste dagen van de Black Friday-periode, dus wil je nog een nieuwe iPhone aanschaffen dan is dit je laatste kans. We schreven afgelopen week al over de nieuwste iPhones die je dankzij Black Friday voordeliger oppikte, maar ook de iPhone 16 Pro is fors in prijs gedaald. Hieronder lees je alles over de prijzen tijdens Black Friday.

iPhone 16 Pro met abonnement: vanaf €888,-

Bij introductie had hij een prijs van €1229,- en hij is als los toestel tijdens Black Friday inderdaad een stukje goedkoper dan dat. We zien alleen dat een aantal maanden geleden de prijs nog lager was. Daarom vinden we een los toestel niet zo’n goede aanbieding deze Black Friday, maar in combinatie met een abonnement bespaar je wél flink. Het goedkoopste is een abonnement van KPN bij Belsimpel en je hebt hem in handen vanaf €888,-. Liever één van de andere providers of toch een los toestel? Hieronder zie je waar je de iPhone 16 Pro dan het beste in huis haalt.

iPhone 16 Pro los toestel: vanaf €1099,-

Zoals we al zeiden is een los toestel momenteel geen hele goede aanbieding: in het verleden is hij goedkoper geweest. Wil je toch echt nu een losse iPhone 16 Pro, dan vind je hieronder de laagste prijzen.

Over de iPhone 16 Pro

De iPhone 16 Pro is de keuze voor jou als je niet de nieuwste functies nodig hebt, maar wel een krachtige iPhone met goede camera’s. Dankzij de A18 Pro-chip biedt hij bovendien ondersteuning voor alle Apple Intelligence-mogelijkheden. Hij is met zijn 6,3 inch-scherm compact en eenvoudig met één hand te bedienen. Dat ziet er overigens prachtig uit én heeft always-on ondersteuning, zodat je direct ziet hoe laat het is zonder je telefoon te activeren.

Foto’s maken doe je met één van de drie lenzen op de achterkant. Een ander groot voordeel ten opzichte van de reguliere iPhone 16 is dat je de beschikking hebt over een extra camera. Die gebruik je om tot vijf keer je onderwerp dichterbij te halen zonder kwaliteitsverlies. Daarnaast is er een hoofdlens van 48 megapixel en een ultragroothoekcamera met dezelfde resolutie. Tijdens Black Friday is een los toestel geen goede deal, maar in combinatie met een abonnement bespaar je veel. Vooral als je kiest voor een onbeperkt abonnement, maar ook met kleinere bundels is-ie voordeliger dan een losse iPhone 16 Pro.