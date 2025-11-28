HBO Max, SkyShowtime en meer stream je tijdelijk voor de helft van de prijs

Bij Amazon profiteer je tijdens Black Friday van forse kortingen op streamingdiensten als HBO Max, SkyShowtime, Apple TV en meer.​ In dit artikel leggen we uit hoe het werkt.

Amazon Prime Video heeft tijdens Black Friday flinke kortingen op populaire streamingdiensten zoals HBO Max, SkyShowtime, Apple TV en nog veel meer. Via het add-on systeem van Prime Video kunnen gebruikers zes maanden lang 50% korting krijgen op diverse streamingdiensten.

Zo kijk je tijdelijk tot 50% goedkoper naar je favoriete films en series

Netflix uitgekeken en toe aan iets nieuws om te bingen? Dit is hét moment, want je kunt nu tijdelijk flink besparen op streamingdiensten zoals HBO Max, SkyShowtime en Apple TV.

Begin eenvoudig met een gratis proefperiode van 30 dagen bij Amazon Prime. Tijdens deze proefperiode kun je via handige add-ons met kortingen genieten van deze populaire streamingdiensten. Zo kijk je jouw favoriete series en films tijdelijk voor een zacht prijsje.

Let op: om van deze aanbiedingen gebruik te maken, heb je een actief Amazon Prime Video-abonnement nodig. Hieronder vind je de volledige informatie over de deals, activatie en prijzen.​

1. Apple TV: tijdelijk met 50% korting te streamen

Kies je voor Apple TV, dan betaal je normaal gesproken €9,99 per maand voor een abonnement vol exclusieve Apple Originals en andere hoogwaardige content. Tijdens Black Friday profiteer je echter van een speciale, tijdelijke aanbieding waarmee je gedurende zes maanden slechts €4,99 per maand betaalt, dat is een forse korting van 50 procent. Na afloop van deze promotieperiode loopt het abonnement automatisch door tegen het reguliere tarief van €9,99 per maand.​

Apple TV blinkt uit met een indrukwekkend aanbod aan bekroonde series, zoals de spannende thriller Severance, die meerdere Emmy’s in de wacht sleepte, en het recente The Studio, dat lovende kritieken en diverse prijzen ontving voor zijn scherpe satire en sterrencast. Daarnaast vind je er een uitgebreid aanbod aan exclusieve films, zoals de Oscar-winnende CODA en ander spannende films als Killers of the Flower Moon, naast boeiende documentaires die diep ingaan op bijzondere verhalen en innovaties.

2. HBO Max: tijdelijk met 50% korting te streamen

Via Amazon Prime Video stream je HBO Max nu tijdelijk extra voordelig. Begin met 30 dagen gratis Prime Video en krijg daarnaast 12 maanden HBO Max voor maar €2,99 per maand, normaal €5,99 per maand.​

Na de actie betaal je weer het gewone tarief van €5,99. Zo kijk je goedkoop naar topseries zoals House of the Dragon, Supermax en Band of Brothers. Ook blockbusters zoals Top Gun: Maverick en The Matrix zijn hier te zien.​ Deze deal is perfect om je favoriete films en series te zien zonder veel uit te geven. HBO Max heeft een enorme bibliotheek met HBO-hits, Warner Bros.-films en meer, ideaal voor binge-watchers.

3. SkyShowtime: zo scoor je 40% korting op een abonnement

Kies je liever voor SkyShowtime, dan stream je nu tijdelijk met 40% korting. Je betaalt zes maanden lang maar €5,99 per maand in plaats van €8,99. Na deze periode gaat het abonnement weer terug naar het normale tarief.

SkyShowtime heeft een interessant aanbod met populaire series zoals Yellowstone, Tulsa King, Landscapers en Reacher, naast klassiekers als Game of Thrones en het nieuwste seizoen van Succession. Ook qua films zit je er goed bij met blockbusters als Godzilla x Kong: The New Empire, Furiosa: A Mad Max Saga en Top Gun: Maverick.

Zoek je een andere streamingdienst

Ben je op zoek naar een streamingdienst die niet in het overzicht hierboven staat? Geen zorgen. Tijdens Black Friday vind je via Amazon Prime Video ook flinke kortingen op andere populaire streamingdiensten.

Denk hierbij aan add-ons zoals MGM+, Crunchyroll, Film1 en nog veel meer. Zo profiteer je van extra voordeel op een breed aanbod aan content. Bekijk alle actuele deals direct op de pagina’s hieronder, zodat je geen enkele korting mist tijdens Black Friday