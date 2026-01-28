Gratis 4-pack AirTags scoren? Hier moet je zijn

Bij Mobiel.nl scoor je een gratis 4-pack AirTags als je als nieuwe klant nu een KPN of Vodafone sim-only abonnement afsluit. In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe de deal werkt.

Goed nieuws: via Mobiel.nl scoor je bij een nieuw KPN– of Vodafone sim only-abonnement tijdelijk een Mobiel.nl accessoiretegoed van €100,-.

Je kunt deze besteden in hun accessoireshop, zolang je het volledige bedrag in één keer uitgeeft. Dankzij deze deal haal je bijvoorbeeld een 4-pack AirTags (eerste generatie) nu helemaal gratis in huis. Hieronder een overzicht van de informatie over deze deal.

Sim only van Vodafone: al vanaf slechts €13,50 per maand

Nieuwe Vodafone sim only-klanten ontvangen nu tijdelijk €100,- accessoiretegoed van Mobiel.nl cadeau. Deze actie is geldig voor alle tweejarige abonnementen, of je nu 3GB of onbeperkt data kiest. Bij éénjarige contracten is de actie geldig vanaf 30GB; een basisbundel met 3GB data en 150 minuten kost maar €13,50 per maand.

Liever geen accessoiretegoed van €100,-? Geen probleem. Bij een nieuw Vodafone sim only-abonnement heb je ook de keuze uit de JBL Live Flex 3-oordopjes (t.w.v. €160,-), Galaxy Buds 3 (t.w.v. €109,-) of een JBL-koptelefoon (t.w.v. €100,-). Hieronder hebben we alle Vodafone-abonnementen netjes voor je op een rij gezet.

Data Minuten/SMS Looptijd Maandprijs 3 GB 150 minuten + sms 24 maanden €13,50 15 GB 150 minuten + sms 24 maanden €18,50 30 GB 150 minuten + sms 24 maanden €22,- 50 GB 150 minuten + sms 24 maanden €30,- Unlimited Start (50 GB per maand) Onbeperkt 24 maanden €27,50 Unlimited Plus

(75 GB per maand) Onbeperkt 24 maanden €32,50 Unlimited Max

(100 GB per maand) Onbeperkt 24 maanden €42,50

Sim only van KPN: al vanaf slechts €14,- per maand

Voorkeur voor een KPN sim only? Je ontvangt ook dan €100,- tegoed voor de Mobiel.nl accessoireshop. Deze deal begint al bij het instapabonnement met 0GB data en 150 minuten/sms, dat je voor maar €14,- per maand kunt afsluiten.

Liever een ander cadeau dan het accessoiretegoed? Dat kan natuurlijk ook: bij een nieuw Vodafone sim only-abonnement heb je ook de keuze uit leuke andere accessoires zoals de JBL Live Flex 3-oordopjes (t.w.v. €160,-), Galaxy Buds 3 (t.w.v. €109,-) of een JBL-koptelefoon (t.w.v. €100,-).

Data Minuten/SMS Looptijd Maandprijs 0 GB 150 minuten + sms 24 maanden €14,- 8 GB 150 minuten + sms 24 maanden €17,50 15 GB 150 minuten + sms 24 maanden €20,- Unlimited 50 (40 GB per maand) Onbeperkt 24 maanden €26,50 Unlimited 400

(50 GB per maand) Onbeperkt 24 maanden €31,50 SuperUnlimited

(75 GB per maand) Onbeperkt 24 maanden €33,- SuperUnlimited+

(100 GB per maand) Onbeperkt 24 maanden €36,50

Alles wat je wil weten over de AirTag van Apple

De Apple AirTag is een kleine, ronde tracker die je aan je sleutels, tas of fiets kunt hangen, zodat je die spullen nooit meer kwijt raakt. Hij werkt samen met je iPhone of iPad via de app “Zoek mijn”: als iets kwijt is, zie je op de kaart waar het ongeveer ligt en kun je de AirTag laten piepen zodat je het makkelijk terugvindt, zelfs als het in de woonkamer of je auto ligt.

Qua uitvoering is de AirTag verrassend simpel: hij meet slechts 3,2 cm in doorsnede, weegt maar 11 gram en is water- en stofbestendig, dus hij kan zonder problemen regen, een natte tas of een chaotische sleutelbos aan. De batterij is makkelijk vervangbaar en gaat zo’n jaar mee, terwijl hij via Bluetooth zijn locatie doorstuurt naar de ‘Zoek mijn’-app, zodat je direct ziet waar je tas, sleutels of bagage gebleven is.

