Apple Days 2026 gestart bij MediaMarkt: hoge kortingen voor de echte Apple-fan (ADV)

MediaMarkt begint 2026 goed met de Apple Days. Heel veel Apple-producten zijn flink afgeprijsd, waardoor jij jouw nieuwe iPhone of Apple Watch met hoge korting in huis haalt. We zetten de acties voor je op een rij.

Apple Days 2026 bij MediaMarkt

Als je op zoek bent naar een nieuwe iPhone, iPad of MacBook, dan hebben we goed nieuws! Van maandag 26 januari tot en met zondag 1 februari zijn het weer Apple Days bij MediaMarkt. Jouw nieuwe Apple-gadgets scoor je tijdelijk met hoge korting. We zetten een greep uit de aanbiedingen hieronder voor je op een rij.

De acties gelden zowel in de winkel als online. Maar, wees er wel snel bij, want bij de Apple Days geldt: op is ook echt op. Ben je daarnaast op zoek naar een draadloze lader of een stevig en stijlvol hoesje? Tegelijkertijd met de Apple Days is ook de actieperiode van BTW? Weg Ermee!* Op geselecteerde producten betaalt MediaMarkt de BTW van 21%. Je korting is echter 17,36%. Dat werkt als volgt:

Stel, een product kost je normaal €121,-

Daarvan betaal je €100,- voor je aankoop en €21,- aan BTW

€21,- van het totaal bedrag van €121,- is 17,36%

iPhone 16 128GB vanaf €749,-

Met de iPhone 16 haal je een krachtige telefoon in huis met vrijwel alle nieuwste technologieën. Zo is er ondersteuning voor Apple Intelligence en krijg je de nieuwe Cameraknop. Daarmee open je de Camera-app, zoom je in en schiet je de foto met één knop. Daarnaast is de iPhone 16 uitgerust met de Actieknop. Wat die precies doet, stel je zelf in. Het is dus als het ware een snelknop naar jouw favoriete app en met de Opdrachten-app worden de mogelijkheden eindeloos.

Tijdens de Apple Days bij MediaMarkt kost het toestel je €749,-. Combineer je jouw aankoop met een abonnement, dan bespaar je nog meer en heb je hem in huis vanaf €552,-.

AirPods Pro 2 voor €199,-

Dan de AirPods Pro 2. Deze fijne draadloze oordopjes hebben inmiddels een opvolger, maar zijn nog altijd een goede aankoop. Ze beschikken over noise cancellation en uitstekende geluidskwaliteit. In totaal zal je tot zes uur lang kunnen luisteren naar je muziek. In de oplaadcase zit voor nog eens 36 uur aan batterij. Die laad je overigens met een usb-c kabeltje of draadloos weer helemaal op. Ze hebben een adviesprijs van €279,-, maar zijn ondertussen meestal voor 227,- te halen en tijdens de Apple Days zelfs voor maar €199,-.

Apple Watch Series 11 en Watch SE 3 tijdens Apple Days

Daarnaast zijn de Apple Watch Series 11 en Watch SE 3 in de aanbieding. Wil je de beste van dit moment dan kies je voor de eerste. Hij heeft een keramische coating over het scherm, waardoor hij extra goed bestand is tegen krassen. Daarnaast kan je tot 24 uur met de batterij den en zit hij bomvol slimme sensoren. Je scoort hem vanaf €377,- tijdens de Apple Days.

Heb je aan een wat simpelere smartwatch genoeg en wil je niet te veel betalen, dan is de Watch SE 3 de juiste keuze. Deze haal je nu voor €244,- in huis en geeft je dezelfde krachtige chip, al is de accuduur wat minder lang: tot 18 uur. Ook moet je het zonder een watertemperatuur- en zuurstofsaturatiesensor doen. Wel kan-ie detecteren of je slaapapneu hebt, houd hij bij hoeveel stappen je op een dag zet en meet hij je bloeddruk.

Verder goedkoper tijdens Apple Days

Naast de iPhone 16 en de Apple Watches scoor je nog veel meer apparaten van Apple met korting. Denk aan een MacBook Air, die je nu vanaf €1449,- in huis haalt of de iPhone 16e. We zetten alle Apple-acties op een rijtje:

Accessoires van Belkin en hoesjes van Decoded tijdens BTW? Weg Ermee!

Bescherm jouw aankoop met de beste hoesjes van Decoded of een fijne MagSafe powerbank of draadloze lader van Belkin! Ook deze scoor je momenteel voor een lagere prijs, want deze doen mee aan de BTW? Weg Ermee!-actieperiode. Ga bijvoorbeeld voor het draadloze laadstation voor je iPhone en Apple Watch van Belkin, die je nu voor €89,25 euro hebt in plaats van €108,-.

