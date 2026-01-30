ChatGPT iPhone

Meer doen met AI: met dit magazine gebruik je ChatGPT nóg praktischer

Binnenkort verschijnt er een speciale uitgave over ChatGPT, waarin je nog meer leert over misschien wel de bekendste AI-chatbot. Zo leer je het nog praktischer in het dagelijks leven te gebruiken.
Van alle huidige AI-chatbots, is ChatGPT degene met de grootste naamsbekendheid. De chatbot zette de trend en opende deuren voor andere chatbots, maar ondanks de jarenlange populariteit valt er nog veel te leren. In de nieuwe speciale uitgave Praktijkgids voor ChatGPT, gemaakt door de experts van c’t, leer je hoe je alledaagse taken nog makkelijker kan maken. En als je hem nu alvast besteld, krijg je ook nog gratis verzending.

In dit speciale nummer vind je duidelijke handleidingen voor zaken als het plannen van maaltijden, het voorbereiden van een vakantie of hoe je je gezinsleven kunt vergemakkelijken. Als je ChatGPT voor dergelijke taken om advies wil vragen, is het wel belangrijk dat je de juiste vragen stelt en opdrachten geeft. De juiste context kan het verschil maken en in dit magazine leer je daar meer over. Maar niet alles is geschikt om aan ChatGPT te vragen, dus ook daar lees je meer over.

Dit nummer is nu als pre-order beschikbaar, waardoor je geen verzendkosten hoeft te betalen als je voor 17 februari besteld. Je kan het ook combineren met drie of vijf nummers van de reguliere uitgaven van c’t voor nog meer korting. Dit tijdelijke abonnement is na het aantal gekozen nummers eenvoudig opzegbaar.

De special Praktijkgids voor ChatGPT kost €13,99 en wordt rond 24 februari 2026 thuisbezorgd.

30 januari 2026
