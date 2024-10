Podimo is de betaalde streamingdienst met podcasts en luisterboeken. Maak nu goedkoop kennis met Podimo door te profiteren van een kortingsactie of extra lange proefperiode.

Podimo ging in 2022 van start in Nederland, met de mogelijkheid om voor een vast bedrag per maand naar podcasts en audioboeken te luisteren. Als gevolg daarvan verdwenen enkele bekende Nederlandse podcasts achter een betaalmuur. Je kunt er sindsdien alleen nog naar luisteren als je abonnee van Podimo bent. Ben je benieuwd of een abonnement de moeite waard is? Dan heb je nu de mogelijkheid om het extra goedkoop te proberen.

Actie 1: 60 dagen Podimo proberen

De normale proefperiode van Podimo is 14 dagen, maar het is ook mogelijk om 60 dagen gratis te luisteren voordat je aan een betaald abonnement begint. Dit betekent een besparing van €13,98 en geeft je twee maanden lang toegang tot geweldige verhalen, spannende audioboeken en exclusieve podcasts. Heb je al eerder Podimo geprobeerd dan kun je toch gebruik maken van dit aanbod, door simpelweg een nieuw account met een ander mailadres aan te maken.

Actie 2: eerste 6 maanden voor 50%

Een andere manier om goedkoper kennis te maken met Podimo is om gebruik te maken van de verjaardagsactie, die wordt georganiseerd omdat de streamingdienst vijf jaar bestaat. Je krijgt nu 50% korting gedurende 6 maanden. Daarmee betaal je €20,94 in plaats van de normale prijs van €41,94. Weet je al zeker dat Podimo helemaal jouw ding is, dan kan dit een mooie kortingsactie zijn.



Waarom Podimo?

Podimo is een betaalde streamingdienst, die vooral bekend werd door podcasts van bekende Nederlanders zoals Maarten van Rossem, Aaf Brandt Corstius, Carice van Houten en Halina Reijn, Nikkie de Jager (NikkieTutorials), Sander Schimmelpenninck en nog veel meer. Wil je weten wat zij in het dagelijkse leven meemaken, dan kun je dat bij Podimo wekelijks meemaken.

Hier zijn enkele exclusieve Nederlandse podcasts die je alleen op Podimo kunt luisteren:

Een podcast over media (POM): Alexander Klöpping en Ernst-Jan Pfauth bespreken de laatste ontwikkelingen op het gebied van media, cultuur, technologie en ondernemen. Via de openbare kanalen zijn alleen korte fragmenten te horen, de complete podcast vind je bij Podimo. Bankzitters: Achter de Schermen – De populaire YouTubers van Bankzitters geven een kijkje achter de schermen van hun leven als influencers en vertellen verhalen die niet op video te zien zijn​. Lightless Lounge – Een podcast waarbij Nikkie de Jager (NikkieTutorials) en Wes van Os gesprekken voeren in complete duisternis, om de focus volledig op het gesprek te leggen. De Zelfspodcast – Sander Schimmelpenninck en Jaap Reesema bespreken op humoristische wijze hun kijk op het leven en actuele maatschappelijke thema’s​. De Beste Smaak van Nederland – Een culinaire podcast waarin Jan Versteegh en Rámon Verkoeijen op zoek gaan naar de ultieme smaak van Nederland​. Grof Geld – Deze podcast duikt in de wereld van grote geldstromen in de voetbalindustrie, gepresenteerd door Sam van Raalte en Perre van den Brink.

Naast deze exclusieve podcasts vind je op Podimo ook allerlei luisterboeken en series, zoals spannende true crime-verhalen.

Wil je liever iets anders luisteren? Deze diensten bieden ook gratis luistervoer:

BookBeat: probeer 60 dagen gratis

Kobo: probeer 30 dagen gratis

Nextory: probeer 50 dagen gratis

Storytel: probeer 14 dagen gratis