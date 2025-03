Formule 1 live kijken: GP van Australië kijk je zo voor een lage prijs

Op 16 maart is het weer zo ver. De racewagens verschijnen weer aan de startlijn en we kunnen weer genieten van ronkende motoren. Kijken doe je natuurlijk weer bij Viaplay en F1 TV. Door prijswijzigingen is dat dit seizoen duurder geworden, dus misschien ben je op zoek naar voordeligere manieren om de GP van Australië te bekijken. Dit zijn de beste opties.

#1 Formule 1 kijken via VPN

Het goedkoopste alternatief voor Viaplay is door een VPN aan te schaffen. F1 wordt namelijk nog altijd in een aantal landen in Europa op de lineaire tv gratis uitgezonden. Een voorwaarde om hier toegang tot te krijgen is dat je je in één van deze landen moet bevinden. Met een VPN kan je jouw digitale locatie verplaatsen. Handig, want zo krijgen internetcriminelen geen toegang tot je gegevens én krijg je meer aanbod op streamingdiensten.

In de volgende landen kijk je Formule 1 gratis:

SRF (Zwitserland): Een kwalitatief goede stream in hoge resolutie. Het commentaar is in vrijwel onverstaanbaar Zwitserduits, dus zet het geluid uit – en de radio aan!

Servus TV (Oostenrijk): Een redelijke stream in een iets lagere resolutie, Duits gesproken.

ORF (Oostenrijk): Een stream van de Oostenrijkse publieke omroep, Duits gesproken.

RTBF (Franstalig België): Trainingen en races zijn rechtstreeks te volgen via de website en de Auvio-app. Je hoeft alleen een gratis account aan te maken.

RTL Zwee (Luxemburg): Een stream van RTL Luxemburg, gesproken in het Letseburgs.

Stel je VPN in op één van bovenstaande landen en ga vervolgens naar de site van de zender. Daar start je direct de livestream. Wil je Nederlands commentaar tijdens de race? Download dan de Grand Prix Radio-app. De volgende VPN-aanbieders zijn betrouwbaar en hebben servers in de landen waar F1 gratis gekeken kan worden.

Tip: heb je een SetApp-abonnement, dan kun je gratis gebruik maken van ClearVPN.

#2 Formule 1 kijken via F1 TV Pro

Formule 1 kijk je ook via de officiële streamingdienst van de sport: F1 TV. Daarin heb je meerdere mogelijkheden. Het goedkoopste is om te gaan voor F1 TV Access van €3,99 per maand. Het nadeel hiervan is dat je pas als de race is afgelopen de volledige wedstrijd kan bekijken. Wil je echt een livestream? Dan ga je voor F1 TV Pro of Premium.

Met F1 TV Pro kijk je alle races live en kies je zelf je perspectief. Daardoor kan je dus zelfs de hele grand prix naar Max Verstappen kijken, mocht je dat willen. Dit abonnement krijg je gratis bij Viaplay. Ga je voor F1 TV Premium, dan krijg je de ultieme Formule 1-ervaring. Dit houdt in dat je de races in 4K-resolutie kijkt op zes apparaten tegelijk. Bovendien krijg je ondersteuning voor meervoudige weergave, zodat je meerdere perspectieven op hetzelfde moment bekijkt. Dit abonnement is ook direct voor een heel jaar af te sluiten, waardoor je flinke korting krijgt.

#3 Formule 1 kijken met het Viaplay-jaarabonnement

Toegang tot F1 TV Pro ontvang je gratis bij een Viaplay-abonnement. Hier is er naast het F1-aanbod nog veel meer te kijken. Denk aan voetbal en darten, maar natuurlijk ook veel ontspanning met reality tv en populaire films. Het standaard-abonnement van Viaplay kost tegenwoordig €21,99 per maand, maar er zijn manieren om minder te betalen voor de streamingdienst.

Allereerst kan je kiezen voor het abonnement met reclame. Hierdoor bespaar je €2,- in de maand, maar zie je dus wel reclames tijdens het kijken van de GP van Australië. De race zie je vervolgens nog wel, maar in een klein blok in je scherm. Zowel het abonnement met als zonder reclame is ook direct voor een heel jaar af te sluiten. Hierdoor bespaar je nog een aantal euro’s per maand. We zetten de prijzen voor je op een rij:

Soort abonnement Prijs Viaplay Basis maandabonnement €19,99 p/m Viaplay Basis jaarabonnement €16,99 p/m Viaplay Standaard maandabonnement €19,99 p/m Viaplay Standaard jaarabonnement €21,99 p/m

#4 Formule 1 kijken via je provider

Het is ook mogelijk Viaplay af te sluiten via je internet en tv-provider. Het voordeel hiervan is dat dit abonnement op je factuur komt te staan en je geen gedoe hebt met aparte rekeningen. Soms zijn er goede aanbiedingen te vinden. Momenteel heeft alleen Odido een deal: combineer je Viaplay-abonnement met ESPN Compleet en je ontvangt €6,49 korting. Daardoor betaal je voor beide diensten slechts €26,- per maand in plaats van €32,49.

Viaplay is af te sluiten via de volgende aanbieders: