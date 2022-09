Er komt een nieuw koopjesfeest van Amazon aan. Naast Amazon Prime Day in de zomer is de retailgigant van plan om ook in oktober diverse producten af te prijzen tijdens Amazon Prime Early Access Sale. Om te kunnen profiteren hoef je alleen Amazon Prime-abonnee te zijn.

Prime Early Access Sale

In juni waren er al geruchten dat Amazon plannen had om een tweede Prime-koopjesfestival te organiseren. Inmiddels is er meer bekend: Amazon Prime Early Access Sale vindt plaats op 11 en 12 oktober 2022. Een andere naam, maar wat je kunt verwachten is ongeveer hetzelfde: je krijgt flinke korting op Amazon-producten en allerlei techproducten van anderen. Van hoofdtelefoons tot televisies en van iPads tot oordopjes, er zit van alles bij. Amazon lijkt hiermee vooruit te lopen op Black Friday, dat dit jaar op 25 november plaatsvindt.



Deze merken doen mee

De exclusieve deals zijn nog niet bekendgemaakt, maar in de VS heeft Amazon wel genoemd welke merken dit jaar meedoen. Denk daarbij aan Adidas, Lego, New Balance, Philips Sonicare, KitchenAid, Samsung en iRobot. Amazon is momenteel bezig om iRobot over te nemen , dus dat kan in de toekomst tot nog wel meer koopjes leiden. Verder belooft Amazon dat er een top 100 van populaire cadeau-items in de aanbieding gaat, perfect om alvast in te slaan voor Sinterklaas en Kerst.

Hoe profiteren van Amazon Prime-deals?

Om te kunnen profiteren moet je Amazon Prime-abonnee zijn. De Prime Early Access-deals zijn beschikbaar voor Prime-leden in Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en diverse andere landen waaronder uiteraard de VS. Mogelijk spelen andere winkels erop in en verlagen hun prijzen ook voor populaire techproducten zoals hoofdtelefoons. Op iCulture helpen we je de beste deals voor Apple-gebruikers vinden: als er Apple-producten zijn afgeprijsd vind je die uiteraard via @iCultureDeals op Twitter en Instagram en in artikelen op de site.

Wie niet kan wachten vindt hier alvast de deals om nu al van te profiteren. Of hou deze pagina in de gaten in aanloop naar 11 oktober, terwijl je je alvast inschrijft voor Amazon Prime-lid.