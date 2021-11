Swap Your Pods is een nieuwe Nederlandse dienst die vanaf vandaag van start is gegaan. Hiermee kun je gemakkelijk je kapotte AirPods omruilen voor nieuwe.

Voor sommige mensen is de website momenteel onbereikbaar. Hier wordt aan gewerkt; probeer op een later moment nog eens.



Volgens cijfers van Swap Your Pods worden er jaarlijks meer dan een half miljoen AirPods verkocht in Nederland. Na anderhalf tot twee jaar hebben ze hun beste tijd wel gehad. De batterij is versleten en gaat niet meer zo lang mee en zelf repareren is praktisch onmogelijk. Swap Your Pods zag een mogelijkheid om daar iets aan te doen: je kunt via deze Nederlandse aanbieder voor €59,95 je AirPods omwisselen (‘swappen’) zodat je weer een setje met gloednieuwe batterij hebt.

Hoe doen ze dat?

Swap Your Pods heeft een manier gevonden om de batterij van de AirPods te vervangen. Na ontvangst controleren ze de AirPods op authenticiteit, maken ze grondig schoon en zetten er een nieuwe batterij in. Vervolgens worden ze individueel verpakt in een steriele verpakking, die met UV-straling nog eens extra wordt gesteriliseerd. Je hebt dus gegarandeerd hygiënische AirPods.

Hoe werkt het?

Ook bij Apple kun je terecht om je AirPods te vervangen als ze versleten zijn. Maar dan betaal je €75 per stuk, zo is te lezen in ons overzicht van de AirPods-reparatiekosten. Swap Your Pods is een stuk goedkoper, omdat bestaande AirPods worden hergebruikt. Dat is beter voor het milieu, want normaal worden versleten AirPods gewoon weggegooid. En het is ook nog hygiënisch, want de ingeleverde oortjes worden met ultrasone technieken ontdaan van vuil en organische stoffen. Daarnaast worden reinigingsmiddelen van medische kwaliteit en industriële sterilisatie bij lage temperatuur ingezet om te zorgen dat elk oortje topfris is.

Het handige van deze oplossing is dat je geen dag zonder oortjes hoeft te zitten. Je vraagt een nieuw setje AirPods aan, die je meteen kunt gebruiken. Vervolgens stop je je oude AirPods in het retourdoosje met antwoordnummer, die je in een brievenbus van PostNL kunt gooien. Je betaalt wel een borg, maar die krijg je terug zodra de oude AirPods bij Swap Your Pods zijn aangekomen en gecontroleerd.

Klaar om je AirPods om te ruilen?

Dit is een prima oplossing als je oortjes niet kapot zijn, maar wel steeds meer ergernis opleveren, omdat de batterij zo snel leeg is.

Ga naar swapyourpods.nl en meld je aan voor een Swap! Als je voor 14:00 uur bestelt worden ze nog dezelfde dag verzonden. En voor je het weet luister je weer de hele dag.