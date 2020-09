Kan 5G het onvoorstelbare mogelijk maken? T-Mobile bewijst het in deze video. Actrice en influencer Stijn Fransen wordt op afstand getatoeëerd door een bekende tattoo-artist. Dankzij een robotarm die op afstand wordt aangedreven met 5G! Wow, hoe kan dat?

Bij 5G denk je misschien aan ingewikkelde technologie en toepassingen waar je je niet zoveel bij kunt voorstellen. Maar kijk eens naar dit: stel dat je een tattoo kunt laten zetten door je favoriete tattoo artist, ook als die zich aan de andere kant van de wereld bevindt. Met ‘De onmogelijke tatoeage, mogelijk gemaakt door 5G van T-Mobile’ laat de provider zien hoe je in het dagelijks leven gebruik kunt maken van 5G-technologie.

Zou jij het aandurven? Stijn wel, omdat het 5G-netwerk van T-Mobile snel, stabiel en betrouwbaar is. Zo worden de voordelen van 5G zoals als lage latency opeens heel tastbaar: als je geen vertraging hebt, kun je als tattoo artist er zeker van zijn dat elke kleine handbeweging realtime wordt omgezet naar dezelfde beweging met de robotarm. Te ver doorschieten is er niet bij – en dat is ook wel het laatste wat je wilt als je een tattoo laat zetten.

De video is op twee plekken simultaan gefilmd en laat op een realistische manier zien hoe de nabije toekomst eruit ziet. Niet alleen voor consumenten, maar ook voor bedrijven.

Kijk op www.t-mobile.nl/5G als je meer wilt weten over het 5G-netwerk van T-Mobile. Grote kans dat jouw abonnement er al geschikt voor is. Nu alleen je iPhone nog 🙂