Apple heeft recent watchOS 26.1 uitgebracht voor Apple Watch-modellen, maar is alweer begonnen met het testen van de volgende middelgrote update: watchOS 26.2. Hierin worden nieuwe functies getest en oneffenheden opgelost. Lees alles wat je wil weten over de beta van watchOS 26.2 beta hier.
Nieuwste watchOS 26.2 Beta
watchOS 26.2 Beta 1
4 november 2025 – De eerste beta van watchOS 26.2 is beschikbaar voor ontwikkelaars. Zodra wij weten wat de nieuwe functies zijn, lees je dat uiteraard op iCulture.
watchOS 26.2 beta downloaden voor ontwikkelaars en testers
Ontwikkelaars kunnen de beta nu installeren via iPhone. Je hebt geen betaprofiel nodig om beta’s voor de iPhone en Apple Watch te installeren. In plaats zet je een schakelaar om in de instellingen om beta’s te installeren. Dit doe je voor de iPhone via Instellingen > Algemeen > Software-update en voor de Apple Watch in de Watch-app via Mijn Watch > Algemeen > Software-update. Zorg ervoor dat je ingelogd bent met een Apple Account die geregistreerd staat als ontwikkelaar.
De publieke beta van watchOS 26.2 is nog niet beschikbaar. Het moment dat dat wel het geval is, moet je je aanmelden via Apple’s website voor betatesters. In ons artikel lees je hoe het aanmelden en installeren van de publieke beta werkt. De nieuwste publieke volgt altijd een aantal dagen na de nieuwste ontwikkelaarsbeta en zijn identiek aan elkaar.
Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.
Tijdlijn watchOS 26.2 beta
Hieronder vind je een tijdlijn van de watchOS 26.2-beta’s. watchOS 26.2 wordt naar verwachting in december 2025 voor iedereen met een geschikte Apple Watch uitgebracht.
- watchOS 26.2 Beta 1: 4 november 2025 (verschenen; buildnummer 23S5280e)
- watchOS 26.2 definitief: december 2025 (verwacht)
Over het testen van beta’s
Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten.
watchOS 26
watchOS 26 is de volgende grote Apple Watch-update van 2025. Het is de opvolger van watchOS 11. In watchOS 26 is er een vernieuwd design, genaamd Liquid Glass, waarbij knoppen meer transparantie hebben met een glasachtige look. Er zijn ook veel nieuwe functies in watchOS 26, waaronder een nieuw Bedieningspaneel, vernieuwde wijzerplaten, een nieuw gebaar om meldingen te negeren, een verbeterde Workout-app, een nieuwe Notities-app en meer. De geschikte modellen voor watchOS 26 zijn de Apple Watch Series 6 en nieuwer. De beta van watchOS 26 kan nu getest worden.