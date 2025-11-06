Eerste beta van macOS Tahoe 26.2 uitgebracht voor ontwikkelaars: dit moet je weten

Testers kunnen aan de slag met de eerste beta van macOS Tahoe 26.2. De komende tijd wordt dit artikel bij elke nieuwe betaversie bijgewerkt.
De officiële versie van macOS Tahoe 26.1 is net achter de rug, maar Apple stoomt op volle vaart vooruit en heeft nu het betaprogramma van macOS Tahoe 26.2 gestart – vooralsnog voor ontwikkelaars. Lees hier alles wat je moet weten over macOS Tahoe 26.2 beta.

Inhoudsopgave

Meest recente macOS Tahoe 26.2 Beta

macOS Tahoe 26.2 Beta 1

6 november 2025 – De eerste ontwikkelaarsbeta van macOS Tahoe 26.2 is beschikbaar. Zodra wij weten wat er nieuw is in macOS Tahoe 26.2 lees je dit op iCulture!

macOS Tahoe beta download

Voor de beta’s van macOS heb je geen macOS betaprofiel meer nodig. Dit geldt dus ook voor de beta van macOS Tahoe. Als geregistreerde ontwikkelaar kun je een schakelaar omzetten om mee te doen aan de beta. Ook als niet-betalende ontwikkelaar kun je meedoen. Het enige wat je nodig hebt is een Apple Account.

Op dit moment is er nog geen publieke beta beschikbaar. Wanneer dit wel zover is kunnen publieke betatesters zich ook aanmelden voor de beta’s van macOS. Na het aanmelden vind je – net als de ontwikkelaars – een schakelaar in de Systeeminstellingen.

Tijdlijn macOS Tahoe 26.2 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de macOS 26.2-beta’s:

  • macOS Tahoe 26.2 Beta 1: 6 november 2025 (verschenen; buildnummer 25C5031i)
  • macOS Tahoe 26.2 definitief: december 2025 (verwacht)

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een macOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Je kan macOS Tahoe ook op een aparte partitie installeren.

macOS Tahoe

macOS Tahoe is de nieuwste grote update voor de Mac. In macOS Tahoe, ook bekend als macOS 26, krijgt Spotlight een grote update, wordt het Bedieningspaneel vernieuwd, komen er nieuwe apps naar de Mac (zoals Dagboek en Telefoon) en wordt alles in een nieuw jasje gestoken met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Ook komen er nieuwe mogelijkheden voor personalisatie met aanpasbare appicoontjes en meer. Lees ook ons overzicht van de beste functies in macOS Tahoe en de pagina met geschikte Macs voor macOS Tahoe om te weten of jouw Mac de update krijgt.

macOS Tahoe bento overzicht

