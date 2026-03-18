De drie nieuwe functies brengt tvOS 26.4 naar je Apple TV (maar er verdwijnt ook wat)

Binnenkort brengt Apple tvOS 26.4 uit, een nieuwe update voor de Apple TV. Normaal gesproken vinden we in tvOS-updates niet veel nieuws, maar deze keer zitten er wel wat nieuwe functies in.

Dat iOS 26.4 veel nieuwe functies en verbeteringen naar je iPhone brengt, kon je eerder al op iCulture lezen. Maar wist je dat ook tvOS 26.4, de Apple TV-update die tegelijkertijd verwacht wordt, een aantal interessante verbeteringen brengt. Zo zijn er verbeteringen voor audio, video en aanbevelingen voor films en series.

#1 Continuous Audio Connection via hdmi

Als je externe speakers gebruikt, kan het nog wel eens gebeuren dat de audio tijdelijk wegvalt (bijvoorbeeld bij het overstappen naar Dolby Atmos-content) of dat er verschil is in audiovolume. Met een nieuwe instelling Continuous Audio Connector zorgt de Apple TV dat je zonder pauzes audio blijft ontvangen, door gebruik te maken van een Dolby MAT-verbinding. Uit ervaringen blijkt dat deze instelling een probleem bij sommige Sonos-opstellingen oplost, waarbij content in het 5.1 PCM-format veel zachter is dan Dolby Atmos-content. In sommige gevallen kan het door deze instelling gebeuren dat content als Atmos-content getoond wordt, maar daar is geen sprake van als het oorspronkelijk geen Atmos-uitvoer is.

#2 Apple TV-ondertiteling aanpassen tijdens het kijken

Het is al veel langer mogelijk om op de Apple TV de weergave van de ondertiteling aan te passen, maar daarvoor moest je altijd diep in de instellingen van de Apple TV duiken. Dingen als lettertype, grootte en andere punten die de leesbaarheid verbeteren kun je daar aanpassen, maar vanaf tvOS 26.4 kun je dit rechtstreeks in de standaard videospeler aanpassen, bijvoorbeeld in de TV-app. Je kan daar ook snel wisselen van ingestelde stijlen, die je nog altijd via de Instellingen-app kunt aanmaken.

#3 Genius-aanbevelingen in de TV-app

Ken je de Genius-functie nog uit het vroegere iTunes? Op basis van waar je naar luistert, krijg je voorgestelde nieuwe muziek in zogenaamde Genius-afspeellijsten. Iets soortgelijks komt nu naar de TV-app op de Apple TV. Daar is een nieuwe sectie genaamd Genius Browse opgedoken, waarin je voorgestelde thema’s krijgt met bijbehorende films en series van de Apple TV-dienst, maar ook van je verbonden streamingdiensten als Disney+, HBO Max en SkyShowtime. Na het kiezen van een genre krijg je meteen een reeks suggesties, maar daaronder vind je er nog veel meer. Je kunt kiezen om suggesties te tonen die alleen bij jou horen, maar je kan het ook combineren met de andere profielen op de Apple TV. Je kunt zelfs filteren op films, tv-series en genres.

Dit verdwijnt er van je Apple TV met tvOS 26.4

Een laatste zichtbare verandering heeft eveneens te maken met iTunes. Met de komst van tvOS 26.4 verdwijnt de iTunes Movies-app van de Apple TV. Deze app is al een paar jaar niet meer functioneel, omdat Apple het kopen en huren van films heeft overgezet naar de TV-app. Maar de aparte Movies-app verscheen nog altijd op je beginscherm. Nu hij met tvOS 26.4 verdwijnt, ruimt dat in ieder geval lekker op.

tvOS 26.4 verschijnt eind maart of begin april 2206 voor de Apple TV.