Apple heeft persoonlijke gegevens van een iCloud+ gebruiker gedeeld met de FBI. De gebruiker zou doodsbedreigingen naar de partner van de FBI-baas hebben gestuurd via een verborgen e-mailadres.

Met de Verberg mijn e-mailadres-functie in iCloud+ kunnen abonnees gratis onbeperkt e-mailadressen aanmaken. Alle binnenkomende e-mails worden door Apple doorgestuurd naar het echte e-mailadres van de gebruiker. Zo blijft je e-mailadres verborgen voor andere partijen, maar als je het heel bont maakt, blijkt nu dat Apple tóch je gegevens met de autoriteiten deelt. Dat schrijft 404 Media in samenwerking met Court Watch.

‘Verberg mijn e-mailadres’ van iCloud+ abonnee gedeeld met FBI

Het heeft allemaal te maken met een doodsbedreiging aan het adres van Alexis Wilkins. Zij is de vriendin van FBI-directeur Kash Patel. Eind februari van dit jaar ontving ze een gruwelijke doodsbedreiging van het adres peaty_terms_1o@icloud.com. Dit is een automatisch gegenereerd e-mailadres van iCloud+. De details van de bedreiging laten we hier buiten beschouwing, maar zijn te lezen bij 404 Media.

Logischerwijs verzocht de FBI bij Apple om de persoonsgegevens achter dit e-mailadres te delen. Het bleek te gaan om Alden Ruml, die later in een verhoor bekende de e-mail te hebben gestuurd. Ruml zou 134 keer een nieuw e-mailadres hebben aangemaakt bij Apple en heeft een iPhone 17 Pro, iPad mini en Apple Watch Ultra 3 aan zijn account gekoppeld. Mogelijk dacht hij de FBI te slim af te zijn door te vertrouwen op hoe Apple de privacyfunctie omschrijft:

Met Verberg mijn e‑mailadres genereer je unieke, willekeurige e‑mail­­adressen die berichten automatisch doorsturen naar je eigen inbox en waar je zelfs mee kunt antwoorden. Zo hoef je je echte e‑mail­adres niet te delen als je een formulier op het internet invult of als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief.

Het is nu duidelijk dat Apple in dergelijke gevallen persoonlijke gegevens deelt met autoriteiten. In de verklaring van de FBI staat omschreven hoe de functie privacy waarborgt, maar niet anonimiteit. Overigens doet Apple dit niet altijd. Zo was er in 2015 een bekend conflict tussen Apple en de FBI, waarbij Apple weigerde mee te werken aan een onderzoek tegen een verdachte van terrorisme.

Verdachte is het oneens met FBI-beleid

Ruml zou de bedreiging hebben gestuurd nadat bekend werd dat Alexis Wilkins werd beveiligd door de FBI voor haar werk- en privéaangelegenheden. Ook Patel zelf maakt gebruik van FBI-beveiliging en overheidsvliegtuigen voor privézaken. Dit roept volgens de New York Times zelfs binnen de Amerikaanse regering vragen op.