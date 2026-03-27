Het Apple Museum in Utrecht opent haar deuren en viert dat samen met iCulture. We mogen namelijk drie keer twee vrijkaartjes weggeven. Lees hier hoe je gratis meedoet.

Van het prille begin in een garage tot de introductie van de iPhone en meer: in het nieuwe Apple Museum in Utrecht komt het verhaal tot leven. Op 1 april viert Apple haar 50ste verjaardag en op 2 april verwelkomt het Apple Museum haar eerste gasten.

Gratis kaartjes voor het Apple Museum in Utrecht

Bij iCulture mogen we drie winnaars gelukkig maken met twee vrijkaartjes. Eén kaartje kost normaalgesproken €21,50, dus de waarde van de prijs is maar liefst €43,-!

Om je aan te melden, vul je het onderstaande formulier in. Je kunt je aanmelden tot en met 5 april, dus wees op tijd. Op 6 april kiest iCulture drie winnaars onder de deelnemers. Zij worden door ons benaderd.

Dit is het nieuwe Apple Museum

Ed Bindels, de oprichter van Apple Premium Reseller Amac, heeft onder de grootste winkel van Amac een nieuw project opgezet van wel 2000 m². Het Apple Museum in Utrecht bevindt zich bij het winkelcentrum The Wall. Je bezoekt hier een replica van de garage in Los Altos, Californië, waar de eerste Apple computers met de hand in elkaar werden gezet. Wat volgt is een levendige vertelling van Apple’s verhaal in een stijl die Apple-fans zullen waarderen.

In dit museum is geen sprake van lange gangen met vitrines, zoals je dat bij een hobbyist misschien zou verwachten. De ruimtes zijn kleurrijk, immersief en passend bij Apple’s stijl. Met dank aan tientallen vrijwilligers staat het museum vol met gerestaureerde vintagecomputers en zeldzame objecten.

Dus, ben jij fan van Apple of ken je iemand die in dit museum écht de ogen uitkijkt? Schrijf je dan in en maak kans! Meer informatie over de collectie en andere zaken vind je op de website van het Apple Museum.