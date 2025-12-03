Er is veel uniformiteit tussen Apple's verschillende toestellen en besturingssystemen, maar toch zijn er af en toe functies die op het ene apparaat beter werken dan op het andere. Zo ook het verplaatsen van apps.

Als je van een opgeruimd iPhone-beginscherm houdt, herken je het vast wel als je net een nieuwe app gedownload hebt: hij verschijnt helemaal achteraan je beginschermen, achter de laatste app of map. Het is dan nogal een gedoe om de app op de juiste plek te zetten, helemaal als je veel widgets en mappen op je beginscherm hebt staan. Het indelen van apps op je iPhone is na al die jaren nog steeds zo’n gedoe en dat terwijl de Apple TV dat een stuk beter kan.

Apps verplaatsen kan zoveel beter

Het verplaatsen van apps op de iPhone gaat nog altijd zoals in het prille begin: hou een app ingedrukt totdat hij begint te wiebelen en slepen maar. Maar het beginscherm bestaat tegenwoordig uit veel meer dan alleen maar een reeks apps: mappen en widgets maken het indelen van je beginscherm een stuk lastiger. Versleep je een app naar een gewenste plek, dan is de kans groot dat de boel weer doorschuift, widgets ineens op een volgend beginscherm staan en mappen niet meer op de plek staan die je met je muscle memory gewend bent. Oftewel: alles wordt een groot zooitje.

Het is daarom des te wonderlijker dat het op de Apple TV een stuk eenvoudiger gaat, in ieder geval als je gebruikmaakt van mappen. Net als op de iPhone moet je een app ingedrukt houden totdat hij begint te wiebelen. Maar op de Apple TV verschijnt er eerst een handig menuutje met de optie “Verplaats naar”. Je kan dan niet alleen meteen een nieuwe map aanmaken, maar ook een van je bestaande mappen kiezen. Zo hoef je dus niet een app handmatig te verslepen over het beginscherm, met het gevolg dat je hele indeling in de soep loopt.

Het is opmerkelijk dat zo’n handige functie voor het snel verplaatsen van apps wel op de Apple TV aanwezig is, maar niet op de iPhone. Terwijl je op de Apple TV bijna nooit een nieuwe app downloadt en dus ook het beginscherm zelden opnieuw hoeft in te delen. Hierbij dus een oproep aan Apple: breng deze functie zo snel mogelijk ook gewoon naar de iPhone en iPad, zodat we onze beginschermen op een eenvoudige manier geordend en overzichtelijk kunnen houden.