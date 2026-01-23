‘Hardwarebaas John Ternus overziet nu ook Apple’s designteam’

Apple's hardwarebaas John Ternus overziet volgens nieuwe berichtgeving nu ook het designteam. Dit lijkt een nieuwe stap richting zijn toekomstige rol als Apple's CEO.

Weer lijkt Apple dichter bij een nieuwe CEO. Al langere tijd gaat het gerucht dat John Ternus het stokje van Tim Cook zal overnemen. Cook is al 65 jaar, staat al 15 jaar aan het roer en heeft aangegeven moe te zijn. Ternus heeft op dit moment de leiding over het hardwareteam van Apple. Sinds eind 2025 is hij volgens Bloomberg ook executive sponsor van het designteam. Wat dat betekent, lees je hier.

John Ternus leert Apple kennen

Ternus werkt al sinds 2001 bij Apple. Hoewel hij dus beslist geen groentje is bij Apple, zou hij deze nieuwe taak van Tim Cook hebben gekregen om meer facetten van het bedrijf te leren kennen. Als hardwarebaas werkt hij al lang samen met het hardwaredesignteam, maar het gaat hier specifiek om softwaredesign. Bloomberg zegt dat er ondanks deze stap geen aanwijzingen zijn dat Tim Cook op korte termijn aftreedt. Cook wil Ternus alleen alvast meer van het bedrijf laten zien.

Als executive sponsor, zoals dat volgens bronnen van Bloomberg wordt genoemd, stuurt Ternus het designteam niet direct aan. Hij is echter wel betrokken bij het bepalen van de designstrategie. Je zou dus echt kunnen stellen dat hij (op hoog niveau) alleen meedenkt.

Zeldzame rol bij Apple

Het overzien van softwaredesign is een bijzondere positie binnen Apple, want slechts een paar mensen hebben deze rol mogen vervullen. Designer Jony Ive stond van 1996 tot 2019 aan het roer en maakte Apple’s design wereldberoemd. Voormalig COO Jeff Williams nam het over, maar ging in de zomer van 2025 met pensioen. Ook Tim Cook heeft tussen 2015 en 2017 de taak tijdelijk gehad.

