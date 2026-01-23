Apple John Ternus.

‘Hardwarebaas John Ternus overziet nu ook Apple’s designteam’

Nieuws Apple
Apple's hardwarebaas John Ternus overziet volgens nieuwe berichtgeving nu ook het designteam. Dit lijkt een nieuwe stap richting zijn toekomstige rol als Apple's CEO.
Daniel Vischjager -

Weer lijkt Apple dichter bij een nieuwe CEO. Al langere tijd gaat het gerucht dat John Ternus het stokje van Tim Cook zal overnemen. Cook is al 65 jaar, staat al 15 jaar aan het roer en heeft aangegeven moe te zijn. Ternus heeft op dit moment de leiding over het hardwareteam van Apple. Sinds eind 2025 is hij volgens Bloomberg ook executive sponsor van het designteam. Wat dat betekent, lees je hier.

John Ternus leert Apple kennen

Ternus werkt al sinds 2001 bij Apple. Hoewel hij dus beslist geen groentje is bij Apple, zou hij deze nieuwe taak van Tim Cook hebben gekregen om meer facetten van het bedrijf te leren kennen. Als hardwarebaas werkt hij al lang samen met het hardwaredesignteam, maar het gaat hier specifiek om softwaredesign. Bloomberg zegt dat er ondanks deze stap geen aanwijzingen zijn dat Tim Cook op korte termijn aftreedt. Cook wil Ternus alleen alvast meer van het bedrijf laten zien.

Als executive sponsor, zoals dat volgens bronnen van Bloomberg wordt genoemd, stuurt Ternus het designteam niet direct aan. Hij is echter wel betrokken bij het bepalen van de designstrategie. Je zou dus echt kunnen stellen dat hij (op hoog niveau) alleen meedenkt.

Zeldzame rol bij Apple

Het overzien van softwaredesign is een bijzondere positie binnen Apple, want slechts een paar mensen hebben deze rol mogen vervullen. Designer Jony Ive stond van 1996 tot 2019 aan het roer en maakte Apple’s design wereldberoemd. Voormalig COO Jeff Williams nam het over, maar ging in de zomer van 2025 met pensioen. Ook Tim Cook heeft tussen 2015 en 2017 de taak tijdelijk gehad.

Fans van Tim Cook hoeven zich dus nog geen zorgen te maken dat hij al gauw afzwaait. CEO worden van een van ’s werelds grootste bedrijven is een lang proces en dit is slechts een stap in die richting. Wil je niets missen over nieuws omtrent Apple’s leiderschap? Meld je dan aan voor de iCulture nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Bekijk ook
John Ternus in mei 2024

Maak kennis met John Ternus: de volgende CEO van Apple?

John Ternus is de afgelopen jaren regelmatig te zien bij de aankondiging van nieuwe Apple-producten. Er gaan zelfs geruchten dat Ternus de grootste kanshebber is om de volgende CEO van Apple te worden. Hoog tijd om kennis te maken met deze potentiële opvolger van Tim Cook!

Meld je aan voor de iCulture-nieuwsbrief!

Wil je dagelijks het laatste Apple-nieuws, de beste tips voor je iPhone en de nieuwste reviews direct in je mailbox? Meld je dan hieronder aan voor de iCulture-nieuwsbrief!

Het laatste nieuws over apple van iCulture

Amac opent binnenkort nieuwe kassaloze flagshipstore: 'Grootste Apple Premium-winkel in Nederland'
21-01-2026
Apple stopt met Pixelmator Classic – dit betekent het voor jou
14-01-2026
Apple introduceert Apple Creator Studio – een bundel van Apple's creatieve apps
13-01-2026
Apple had een ontzettend goed jaar in 2025 – dit is waarom
13-01-2026
Apple en Google slaan de handen ineen – en dat is goed nieuws
13-01-2026

Ook interessant

Salaris, beveiliging en privéjets voor Tim Cook: zoveel kostte het in 2025

Nieuws
09-01-2026
Tim Cook op Apple Park in 2024

Wanneer gaat Tim Cook met pensioen? Dat gaat nog wel even duren

Nieuws
24-11-2025
Tim Cook op Apple Park

Tim Cook over generatieve AI: “We gaan baanbrekende nieuwe wegen inslaan”

Nieuws 3 reacties
29-02-2024
Tim Cook en Lisa Jackson bij zonnecellen in Denemarken

Tim Cook: ‘Jaarlijks een nieuwe iPhone is echt nodig’

Nieuws 6 reacties
09-10-2023
Tim Cook Brussel

EU wil dat Apple hardware én software openstelt voor concurrenten

Nieuws 10 reacties
26-09-2023
Tim Cook in Nederland: GameHouse

Heb jij ‘m al gespot? Tim Cook is in Nederland

Nieuws 5 reacties
25-09-2023

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.