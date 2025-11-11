De iPhone Air is door het slanke ontwerp en lichte gewicht een uniek toestel, maar een doorslaand succes is het allerminst. Het lijkt erop dat Apple in 2026 geen opvolger gaat uitbrengen.

Apple zou de plannen voor een tweede generatie van de iPhone Air uitstellen. Volgens The Information, loopt de verkoop van Apple’s ultradunne iPhone zo ver achter dat een vernieuwd model in het najaar van 2026 van de baan is. Apple zou bovendien de productie van de huidige iPhone Air aanzienlijk hebben teruggeschroefd.

iPhone Air 2 wordt uitgesteld

De iPhone Air verscheen in september en richtte zich vooral op een opvallend design: een ultradunne behuizing van 5,6 mm, licht van gewicht en voorzien van een groter 6,5-inch scherm. Daar stonden echter enkele nadelen tegenover, zoals een enkele 48-megapixelcamera aan de achterkant, een kleinere batterij en slechts één speaker. Apple heeft de Air qua prijs dicht bij het Pro-segment geplaatst, terwijl het toestel veel minder Pro-functies biedt. Voor veel consumenten is het aantrekkelijker om voor slechts 100 euro extra te kiezen voor een toestel met betere camera- en batterijprestaties.

De tegenvallende verkoopcijfers lijken ervoor te zorgen dat Apple de productie van de iPhone Air verder afschaalt. Volgens The Information heeft producent Foxconn inmiddels vrijwel alle productielijnen voor dit model stopgezet. Aan het einde van deze maand sluit ook de laatste lijn, terwijl één van de varianten eind oktober al uit productie is gehaald.

Ook de Air is geen succes

Apple probeert al jarenlang een vierde iPhone-model aan de line-up toe te voegen. Terwijl het standaardmodel en de Pro-varianten doorgaans goede verkoopcijfers behalen, blijft succes bij dat vierde model uit. Eerder introduceerde Apple al de mini- en Plus-modellen, maar ook die werden geen groot succes. Met de iPhone Air doet Apple een nieuwe poging om wel een goed vierde toestel in de markt te zetten. Het toestel vraagt een premium prijs, maar levert op het gebied van camera en batterij niet de beste prestaties. Daardoor blijkt het tot nu toe minder succesvol dan Apple had gehoopt.

Wat betekent dit voor de iPhones in 2026?

Op dit moment lijkt het erop dat we in het najaar van 2026 één toestel minder zullen krijgen. Apple blijft echter wel vasthouden aan een gespreide release van de iPhones, verdeeld over twee momenten. In het najaar van 2026 verschijnen de vouwbare iPhone, de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Ongeveer een half jaar later volgen de iPhone 18 en de iPhone 18e.