Review AirPods Max 2: deze fijne upgrade komt veel te laat

Stiekem hadden we de hoop al opgegeven: zou er ooit nog een nieuwe versie van de AirPods Max komen? Soms heeft Apple van die producten die pas na jaren en jaren wachten een nieuwe versie krijgen, maar het gebeurt ook wel eens dat een product gewoon afgeschreven wordt. Denk aan recent de Mac Pro, maar eerder ook al de grote HomePod (hoewel die gelukkig in 2023 weer terug kwam). Daar is met de AirPods Max gelukkig geen sprake van, want onlangs bracht Apple de AirPods Max 2 uit. Een verbeterde versie van de prijzige hoofdtelefoon, maar zijn de verbeteringen genoeg om ons tevreden te stellen? En is dit een aankoop waard?

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De review is geschreven in april 2026 en beschrijft de situatie op dat moment. De AirPods Max 2 is voor deze test beschikbaar gesteld door Apple.

AirPods Max 2 in het kort

Dit zijn de belangrijkste nieuwe eigenschappen van de AirPods Max 2:

Nieuwere H2-chip

Diverse nieuwe audiofuncties: adaptieve audio, gespreksdetectie, live vertalen, gepersonaliseerd volume en meer

Verbeterde ruisonderdrukking en transparantiemodus

Verminderde audiovertraging bij gebruik van gamemodus op iPhone, iPad en Mac

Daarnaast biedt dit model alle zelfde eigenschappen als het model uit 2024, met usb-c-poort:

Ruimtelijke audio met hoofdtracking

20 uur batterijduur

Digital Crown voor wijzigen volume en bedienen van muziek

Fysieke knop voor wijzigen geluidsmodus

Draagdetectie

Ingebouwde microfoons

Automatisch koppelen en wisselen

Geleverd met Smart Case

Vijf kleuren: middernacht, sterrenlicht, blauw, paars, oranje

Gewicht: 386,2 gram

Afmetingen: 187,3 x 168,6 x 83,4mm

Prijs: €579,-

Hoewel dit nieuwe model de AirPods Max 2 heet, is het technisch gezien de derde uitvoering. In 2024 bracht Apple namelijk de AirPods Max met usb-c-poort uit, in vijf vernieuwde kleuren. Los van de usb-c-poort (inclusief ondersteuning voor lossless-audio) en de aangepaste kleuren, was er echter geen enkel verschil met de allereerste AirPods Max uit 2020. De AirPods Max 2 is dus de échte opvolger, met een nieuwe chip, betere audiokwaliteit en talloze functies. Maar ga je die functies allemaal wel gebruiken?

Design AirPods Max 2: ontwerp verveelt niet, maar…

Gemaakt van aluminium

Plat ontwerp, met hoofdband van elastisch en zacht gaas

Afwerking combinatie van staal en rubber

Meegeleverde opbergcase in bijpassende kleur

We omschreven de AirPods Max eerder al eens als de mooiste hoofdtelefoon die je kan vinden en dat vinden we anno 2026 nog steeds. Bij de AirPods Max 2 heeft Apple dan ook niks aan het ontwerp aangepast: geen nieuwe kleuren, geen slanker profiel en geen aangepaste pasvorm. Dat was voor ons dan ook in principe niet nodig. De AirPods Max 2 ziet er zowel in de hand als gedragen op je hoofd erg mooi uit en voelt veel minder lomp dan de gemiddelde andere hoofdtelefoon.

Doordat de hoofdband al redelijk plat is (mede door het gaas), zie je die op je hoofd nauwelijks zitten. Het enige wat dan ook echt zichtbaar is, zijn de oorschelpen zelf. Maar het ontwerp daarvan is zo strak, dat het geen straf is om de AirPods Max 2 te dragen. De kussens van de oorschelpen zijn overigens nog steeds magnetisch, zodat je ze makkelijk kan vervangen als deze vuil geworden zijn. Apple verkoopt losse exemplaren. Het leuke hiervan is dat je zo ook nog kleuren kan combineren.

Althans, als je het niet te lang achter elkaar wil doen. Een veelgehoord kritiekpunt is dat de AirPods Max aan de zware kant is. Met een gewicht van 386,2 gram is hij ook zwaarder dan veel andere (plastic) hoofdtelefoons. Voor de AirPods Max 2 heeft Apple dit gewicht niet aangepast en dat vinden we wel wat jammer. Ondanks de goede pasvorm met de telescopische hoofdband, merken we toch dat hij met lange sessies wat naar beneden begint te zakken en op den duur ook wat oncomfortabeler wordt. Het is echt niet zo erg dat we hem het liefst af zetten, maar het is wel iets waar je rekening mee moet houden.

Deze keer hebben we de AirPods Max in middernacht getest. De vorige usb-c-versie hebben we in het oranje getest. Wat we daarbij echt een groot nadeel vonden, was dat deze snel vies werd. Bij de donkergekleurde middernachtkleur heb je daar veel minder last van. Zo’n donkere kleur is nou eenmaal veel minder kwetsbaar voor vuil, dat je er door het gebruikte materiaal van met name de hoofdband slecht af krijgt. Wij zouden dan ook adviseren om te kiezen voor de donkere versie en de gebrekkige hoofdband is daar de boosdoener van.

Smart Case nog steeds net zo dom

De meegeleverde Smart Case, uitgevoerd in dezelfde kleur als de AirPods Max 2 zelf, is namelijk ongewijzigd gebleven. Deze hoes beschermt alleen de oorschelpen, terwijl de hoofdband volledig bereikbaar blijft. Je kan hem daaraan meenemen (en dat klinkt handig), maar het zorgt er ook voor dat het wat kwetsbaardere gaas altijd blootgesteld wordt aan de rommel in je tas. Het is ons niet gebeurd dat er echt schade ontstaan is, maar de vieze vlekjes bij de oranje AirPods Max hebben we er nooit meer afgekregen.

Het enige wat de case doet, is de AirPods Max 2 in een energiebesparende stand zetten. De AirPods Max herkent als hij uit de case gehaald wordt en verbindt dan automatisch met je iPhone, iPad, Mac of Apple Watch. Dat werkt op zich prima, maar we vinden het echt zonde dat de slimme functies (die we inmiddels wel al kennen van de oplaadcase van de AirPods-oordopjes) ontbreken. Geen verbeterde zoekfunctie of handigere oplaadfunctie. Opladen moet nog steeds met een usb-c-kabel. Dat is niet zo’n probleem als je toch al vaak met kabels oplaadt, maar als je uitsluitend MagSafe of andere draadloze opladers gebruikt, is het toch wat onhandig.

Nieuwe functies AirPods Max 2: het belangrijkste verschil

H2-chip zorgt voor veel nieuwe functies

Live vertalen

Afstandsbediening voor camera

Siri met hoofdbewegingen

Verreweg dé reden waarom je voor de AirPods Max 2 zou gaan (in plaats van de vorige met usb-c), is de nieuwere H2-chip. Deze chip werd voor het eerst geïntroduceerd bij de AirPods Pro 2, in 2022. Dat betekent dus ook dat deze chip alweer bijna vier jaar oud is, wat relatief oud is voor een Apple-chip. We vinden dan ook dat Apple deze chip, en alle functies die daarbij horen, had moeten toevoegen in de usb-c-update van de AirPods Max in 2024. Maar goed, beter laat dan nooit, toch?

De H2-chip zorgt dus voor een berg aan nieuwe functies. Tegelijkertijd zorgt dit ervoor dat de AirPods Max weer mee kan met nieuwe software-updates. Het vorige model kreeg vaak wel updates, maar nieuwe functies waren er nooit op te vinden omdat Apple in de ontwikkeling van de functies inmiddels uitsluitend gefocust was op modellen met H2-chip. Of de AirPods Max 2 met de H2-chip nu ook nog jarenlang kan profiteren van nieuwe functies, is echter nog maar de vraag. Zoals gezegd is de H2-chip alweer vier jaar oud en ligt de H3-chip (vermoedelijk in een nieuwe AirPods Pro in 2027) op de loer. Doordat Apple zo lang gewacht heeft met het implementeren van de H2-chip, loopt de AirPods Max een beetje achter de feiten aan. En voor zo’n dure hoofdtelefoon vinden we dat toch wel zonde.

Dan is er nog de vraag: heb je überhaupt wel wat aan de nieuwe functies van de H2-chip? Een AirPods Max-hoofdtelefoon is immers iets heel anders dan een set oordopjes. Het is dan ook zo dat niet elke functie even praktisch zal zijn. De live vertaalfunctie zullen wij met een AirPods Max niet zo snel gebruiken, omdat het nou eenmaal niet zo sociaal is om met de hoofdtelefoon op een heel gesprek in het buitenland te voeren. Zie je het al voor je dat je met een AirPods Max 2 op je hoofd bij de lokale bevolking op je volgende vakantiebestemming een heel gesprek gaat voeren? Wij niet.

Een andere spraakfunctie die wel eens handig kan zijn, is gespreksdetectie. De AirPods Max 2 herkent nu zodra jij begint te praten (bijvoorbeeld een kort praatje met een collega of je partner) en zet automatisch de ruisonderdrukking om in de transparantiemodus, terwijl de muziek zachter gezet wordt. In onze test is dit al een aantal keer goed van pas gekomen.

Wat dan weer minder nuttig is, is de functie om een knop op de AirPods Max 2 te gebruiken als afstandsbediening voor je camera. Het kan in sommige gevallen handig zijn, maar ga je echt een selfie maken met je hoofdtelefoon op? En als je met de buitenste camera van je iPhone een foto maakt, gebruik je toch eerder gewoon de sluiterknop op de iPhone zelf.

Tot slot ondersteunt de AirPods Max 2 nog de hoofdbewegingen voor Siri-bediening. Als je gebeld wordt terwijl je de AirPods Max 2 op hebt, vraagt Siri bijvoorbeeld of je de oproep wil accepteren. Je hoeft dan alleen maar ja te knikken of nee te schudden. Dit is een makkelijke handsfree en stille manier om op Siri te reageren, al vinden we deze functie op de AirPods Max 2 door het gewicht wat minder natuurlijk dan bij de AirPods-oordopjes. Het is gelukkig niet zo dat je heel hard met je hoofd hoeft te bewegen, want de sensor is nauwkeurig genoeg om een kleine beweging al te herkennen. Maar toch: het is wat minder comfortabel dan bij de AirPods-oordopjes.

Geluidskwaliteit: nog steeds geweldig

H2-chip zorgt voor 1,5x verbeterde ruisonderdrukking

Natuurlijkere transparantiemodus

Nieuwe audiofuncties: Adaptieve audio Gepersonaliseerd volume

Lossless-audio via usb-c

De H2-chip, gecombineerd met een nieuwe versterker met groot dynamisch bereik, zorgt ervoor dat de ruisonderdrukking beter werkt. Volgens Apple gaat het 1,5x verbeterde ruisonderdrukking, hoewel wij dat zelf lastig in cijfers vinden uit te drukken. In de praktijk merk je dat sommige omgevingsgeluiden, zoals in het openbaar vervoer, beter geblokkeerd worden. Je kunt je daardoor nog meer verliezen in je muziek. Bij de vorige AirPods Max-modellen merkten we wel dat omgevingsgeluid toch nog hoorbaar was, maar daar heb je nu merkbaar minder last van.

Bij de transparantiemodus hebben we ook gemerkt dat het wat natuurlijker klinkt. Je had bij het vorige model altijd nog het gevoel dat het geluid een beetje afgeschermd werd. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want de oorschelpen blokkeren nou eenmaal je gehoor. Maar bij de AirPods Max 2 is er met het gebruik van de transparantiemodus minder sprake blokkering, waardoor geluid van buitenaf natuurlijker en wat helderder klinkt. Het is natuurlijk niet alsof je helemaal geen hoofdtelefoon meer op hebt, maar het verschil is in positieve zin merkbaar.

Nieuwe audiofuncties

Qua audio-ervaring heeft de AirPods Max 2 nog een tweetal functies die we nader willen uitlichten. De eerste is adaptieve audio, een soort kruising tussen de transparantiemodus en de actieve ruisonderdrukking. Deze functie zorgt ervoor dat er op basis van omgevingsgeluiden automatisch gewisseld wordt tussen de transparantiemodus en de actieve ruisonderdrukking. In sommige gevallen kan dat praktisch zijn, hoewel wij toch het vaakst muziek luisteren met of de transparantiemodus, of de ruisonderdrukking. Desalniettemin vinden we het fijn dat deze functie (eindelijk) beschikbaar is op de AirPods Max.

Een andere voor de AirPods Max nieuwe audiofunctie is gepersonaliseerd volume. Daar zijn we eigenlijk nooit een fan van geweest. Deze functie past het geluidsniveau aan op basis van het omgevingsgeluid en de media die afgespeeld wordt. Zo wil je het geluid bij muziek misschien juist wat harder dan bij een podcast (of andersom). De functie kijkt naar je gebruikspatroon, maar neemt dus ook het omgevingsgeluid mee. Maar het vervelende daarvan is, dat de audio op sommige momenten uit het niets ineens zachter of harder gaat. Toen we de functie jaren geleden op de gewone AirPods kregen, hadden we eerst niet in de gaten waardoor het geluid nou ineens zachter ging. Het bleek dan ook vaker storender dan echt praktisch. Op de AirPods Max 2 werkt het hetzelfde en hebben we de functie dan ook na het testen uitgeschakeld.

Lossless-audio: voor wie het verschil hoort

Net als het vorige usb-c-model, ondersteunt de AirPods Max 2 24-bits, 48-kHz lossless-audio. Dat kan alleen als je hem bedraad aansluit op een iPhone, iPad of Mac met usb-c. Dat vinden we niet zo’n vervelende beperking, want voor casual gebruik (als je bijvoorbeeld op straat loopt of aan het sporten bent) vinden we lossless toch wat minder geschikt. Lossless is eigenlijk alleen een toevoeging als je volledig geconcentreerd naar je muziek wil luisteren, bijvoorbeeld achter een bureau of op de bank. Dat je dan een kabel moet gebruiken, vinden we geen probleem.

Maar of je het verschil van lossless wel hoort, is een tweede. Het is heel erg afhankelijk van de muziek waar je naar luistert. Bij sommige genres en nummers klinkt de muziek wat voller en klinken vocalen wat beter, maar er is ook een groep gebruikers dat het verschil helemaal niet zal horen. Voor de audiofielen is het goed dat de lossless-support er is, maar de gemiddelde gebruiker zal het niet nodig hebben.

Batterijduur AirPods Max 2: het is oké

Tot 20 uur luisteren (met ruisonderdrukking)

5 minuten opladen voor 1,5 uur luistertijd

Ook luisteren en opladen tegelijk via usb-c-kabel

Al sinds de eerste generatie belooft Apple voor de AirPods Max een batterijduur van tot zo’n 20 uur luisteren, met ruisonderdrukking ingeschakeld. Voor een hoofdtelefoon is dat een aardige score, maar er zijn hoofdtelefoons die een aanzienlijk langere batterijduur hebben. Voor de AirPods Max 2 hadden we wel op een verbetering gehoopt, bijvoorbeeld dankzij de energiezuinigere chip.

De AirPods Max 2 heeft namelijk een kortere luistertijd dan de gewone AirPods-oordopjes, als je herladen via de oplaadcase meetelt. Je luistert natuurlijk niet 20 uur onafgebroken, maar het voordeel bij de oordopjes is dat je deze ongemerkt weer oplaadt zodra je ze in de case stopt. Bij de AirPods Max heb je dit voordeel niet, omdat het opladen alleen kan als je er een kabel in steekt. Dat doe je minder snel, waardoor je er ook echt aan moet denken om de AirPods Max 2 op te laden. Bij de gewone AirPods denken we daar eigenlijk nooit aan, helemaal niet omdat we ze af en toe gewoon op een draadloze oplader leggen.

We hebben het gevoel dat het opladen van de AirPods Max 2 slimmer kan. Als Apple het opladen makkelijker had gemaakt, dan hadden we die 20 uur luistertijd nog wel oké gevonden. De kans dat je nu met een lege AirPods Max zit, is daardoor wat groter dan bij gewone AirPods. Helemaal omdat de AirPods Max 2 ook nooit echt uit gaat door het ontbreken van een powerknop.

Voor wie is de AirPods Max 2?

Doordat de AirPods Max 2 zo’n kleine update is, is het lastiger om een aanbeveling te geven voor wie dit model geschikt is. Als je je ogen al een tijdje hebt laten vallen op een AirPods Max, maar de knoop nog niet doorgehakt hebt, vinden we dit nieuwste model de beste keuze. Je pakt dan meteen de nieuwste (audio)functies mee die dankzij de H2-chip inbegrepen zijn. Heb je de eerste generatie AirPods Max met Lightning en wil je bijvoorbeeld van die Lightning-aansluiting af (omdat alles inmiddels usb-c is), dan vinden we de keuze voor de AirPods Max 2 nog niet zo logisch.

Als het je alleen te doen is om de usb-c-poort, dan zou je ook kunnen kiezen om de vorige AirPods Max met usb-c voor een flink lager bedrag op de kop te tikken. Dit model scheelt ruim honderd euro met de nieuwe AirPods Max 2 en de komende tijd gaat de prijs mogelijk nog iets verder zakken totdat de voorraad op is. Anderzijds: voor “slechts” honderd euro extra (ongeveer een vijfde van de totaalprijs) krijg je de nieuwste chip en allerlei nieuwe audio-functies die voor jou misschien wel handig kunnen zijn.

Feit blijft wel dat de AirPods Max 2 een dure high-end hoofdtelefoon is. Daarmee zal het slechts een beperkte groep aanspreken, want er zijn heel veel hoofdtelefoons die net zo goed klinken maar veel goedkoper zijn. Je mist dan wel de voordelen van de samenwerking met je iPhone, maar of dat het waard is, is voor iedereen persoonlijk. Lees ook ons overzicht van AirPods Max-alternatieven.

Score 8.5 Goede keuze Review AirPods Max 2 Vanaf € 579,- Voordelen Nog steeds een hele mooie hoofdtelefoon

Geweldig geluid

Verbeterde ruisonderdrukking

Goede bouwkwaliteit

H2-chip maakt hem toekomstbestendiger

Nu met de meest recente audiofuncties

Lossless-audio (bedraad) Nadelen Nog steeds dezelfde Smart Case, biedt onvoldoende bescherming

Batterijduur kan beter

Relatief zwaar

Conclusie AirPods Max 2 review

De AirPods Max 2 is wat de AirPods Max eigenlijk al in 2024 had moeten zijn. De nieuwere H2-chip die allerlei functies met zich meebrengt en tegelijkertijd toekomstbestendiger is qua ondersteuning, voelt bij de AirPods Max 2 toch een beetje als mosterd na de maaltijd. De AirPods Max 2 is dan ook de meest luie update die Apple in tijden gedaan heeft, want alle kritiekpunten van het allereerste model (zoals de slechte Smart Case en de ietwat tegenvallende batterijduur) gelden nog steeds. Apple heeft nauwelijks moeite gedaan om de AirPods Max naar een hoger niveau te tillen, al presteert dit model wel beter dan de voorganger.

In die zin is de AirPods Max 2 dan ook gewoon een hele goede koptelefoon, met hartstikke goed geluid, betere ruisonderdrukking en heel veel handige (audio)functies. Je zult deze functies dankzij de H2-chip niet altijd gebruiken op een hoofdtelefoon (simpelweg om dat ze beter passen bij oordopjes), maar desalniettemin is dit het fijn om dit op zak te hebben. Toch vinden we het jammer dat Apple niet nog gedacht heeft aan AirPods Max-exclusieve functies of andere hardwarematige verbeteringen. Hopelijk brengen toekomstige software-updates nog wat nieuws naar dit model.

AirPods Max 2 kopen

Wil je deze nieuwe AirPods Max 2 kopen na het lezen van de review? Je vindt hem bij de bekende winkels zoals Coolblue, MediaMarkt en Amazon. Hij is te koop voor een adviesprijs van €579,- en je hebt de keuze uit vijf kleuren.

Informatie Laatst bijgewerkt april 2026

