AirPods Pro 3 in prijs gedaald: hier haal je ze goedkoper in huis

Toe aan nieuwe oordopjes? Dan is dit een mooi moment om toe te slaan. De AirPods Pro 3 zijn namelijk tijdelijk voor een lagere prijs te krijgen dan de introductieprijs. Hieronder zetten we de details van deze aanbieding voor je op een rij.

AirPods Pro 3 nu flink goedkoper bij Bol en Amazon

Bij Apple betaal je nog steeds de adviesprijs van 249 euro voor de AirPods Pro 3. Koop je ze bij andere winkels, dan ben je vaak goedkoper uit. Op dit moment hebben zowel Bol als Amazon de oordopjes in prijs verlaagd, waardoor je een stuk minder betaalt dan bij Apple zelf. Daardoor is dit een ideaal moment voor wie de AirPods Pro 3 eigenlijk nét te duur vond. Bij Bol en Amazon haal je ze nu in huis voor €209,90.

Waarom de AirPods Pro 3 zeker de moeite waard zijn

De AirPods Pro 3 zijn meer dan een kleine upgrade en zijn duidelijk verbeterd op het gebied van geluid, comfort en functies. Apple heeft het ontwerp verder verfijnd: de oordopjes zijn compacter, sluiten beter aan in je oor en worden geleverd met vijf verschillende maten oortips. Daardoor zitten ze bij vrijwel iedereen goed, ook als je ze langere tijd draagt of gebruikt tijdens het sporten.

Ook de actieve ruisonderdrukking is opnieuw verbeterd. Volgens Apple is die tot twee keer effectiever dan bij de AirPods Pro 2, waardoor omgevingsgeluid zoals verkeer, kantoorgeluiden en rumoer in de trein nog beter wordt weggefilterd. Tegelijkertijd blijft de geluidskwaliteit helder en gebalanceerd, zodat muziek en gesprekken natuurlijk blijven klinken.

Daarnaast is de batterijduur verbeterd: je kunt tot zo’n 8 uur luisteren met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld en zelfs tot 10 uur in de transparantiemodus. Nieuw is de ingebouwde hartslagmeter in de oordopjes, handig voor wie tijdens het sporten inzicht wil houden in zijn prestaties.

Voeg daar functies aan toe zoals adaptieve audio, gepersonaliseerde ruimtelijke audio en adaptieve EQ, gecombineerd met de naadloze samenwerking met al je Apple-apparaten, en je ziet meteen dat dit op dit moment de meest complete oordopjes zijn die Apple te bieden heeft.